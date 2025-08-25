Conocer la historia clínica familiar una opción para cuidar la salud

En la vida moderna hablamos mucho de “controlar la mente”. Nos repetimos frases motivacionales, intentamos pensar en positivo y convencernos de que todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo no obedece? ¿Qué ocurre cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos por tranquilizarnos, seguimos sintiendo ansiedad, miedo o desconexión?

El especialista Oscar Rivas, fundador del Newman Institute, nos recuerda que antes de que la mente piense, el cuerpo ya ha decidido si estamos seguros o en peligro. Esta visión, basada en la teoría polivagal, nos invita a entender nuestras emociones desde otro ángulo: no sólo como pensamientos que podemos cambiar, sino como sensaciones profundas que brotan desde nuestro sistema nervioso.

El cuerpo siempre tiene la primera palabra

Rivas explica que la sensación de seguridad es física antes que mental. No se razona, se siente. Si el cuerpo percibe seguridad, abrimos la puerta a la conexión: un niño puede mirar a su madre con confianza, una pareja puede conversar con calma, un amigo puede escuchar al otro sin distracciones.

Pero si el cuerpo se siente inseguro, la mente se desconecta. Es como cuando caminamos solos en una calle oscura y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No importa cuán racionales queramos ser, el cuerpo reacciona: se tensa, se alerta, incluso se detiene. En cuestión de segundos podemos entrar en tres modos automáticos: defendernos, huir o quedarnos paralizados.

Lo mismo sucede en la vida diaria. Si algo nos genera ansiedad, nuestro cuerpo ya está en guardia mucho antes de que la mente logre dar una explicación.

Ansiedad: cuando el cuerpo se anticipa

Para muchas personas la ansiedad parece un exceso de pensamientos negativos. Sin embargo, Rivas aclara que la ansiedad es, en realidad, una anticipación corporal del peligro.

Un ejemplo sencillo: cuando en la Ciudad de México anuncian que sonará la alarma sísmica al mediodía, mucha gente comienza a sentir inquietud desde las once y media. Ese cosquilleo interno, esa incomodidad que surge sin que haya temblor todavía, es el cuerpo avisando que algo puede pasar.

La ansiedad es ese sistema nervioso adelantándose al peligro, muchas veces sin que sepamos exactamente qué lo detona. Por eso no basta con decir “piensa positivo” o “respira hondo”: la mente es más lenta, el cuerpo siempre va primero.

Trauma y agotamiento: cuando el sistema nervioso colapsa

Oscar Rivas habló de las personas que llegan a consulta diciendo: “ya no puedo más”. Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema nervioso que, tras años en alerta, finalmente se derrumba.

Ese colapso puede manifestarse como depresión, ansiedad crónica o incluso enfermedades físicas: problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, dolores persistentes. El cuerpo habla cuando la mente calla.

La teoría polivagal ayuda a psicólogos, psiquiatras y médicos a entender que no basta con trabajar pensamientos o emociones en abstracto. Primero hay que escuchar al cuerpo, ayudarlo a regularse y, desde ahí, dar espacio a la razón y a la recuperación.

LEE Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible

La importancia de la conexión social

Cuando alguien está ansioso, solemos aconsejar: “cálmate, respira, piensa en algo bonito”. Sin embargo, la teoría polivagal enseña que lo que más calma a un cuerpo alterado no son las palabras positivas, sino la conexión humana.

Un gesto tan simple como mirar a alguien a los ojos, tomarle las manos y decirle “aquí estoy” puede tener más poder que mil discursos motivacionales. El sistema nervioso necesita sentir compañía para recuperar su equilibrio.

Esto también aplica en las escuelas. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención, en realidad, responden al ambiente emocional del aula. Un maestro tenso, frío o enojado puede generar inseguridad en los cuerpos de los alumnos, bloqueando su capacidad de aprender. En cambio, un maestro que transmite calma y cercanía activa en los niños la seguridad necesaria para que sus cerebros funcionen en plenitud.

Desconexión: una señal de alarma

Oscar Rivas reflexionó sobre la desconexión. En el pasado, se pensaba que una persona tímida, aislada o sin amigos simplemente “tenía esa personalidad”. Hoy la ciencia nos invita a mirar más profundo: la desconexión emocional no es un rasgo fijo, es un síntoma.

Al igual que la presión arterial alta indica un problema de fondo, el aislamiento social señala que algo en la salud emocional no anda bien. Puede ser trauma, puede ser un sistema nervioso colapsado, pero no debe normalizarse.

Oscar insiste: no se trata de preguntar “qué tiene de malo esta persona”, sino “qué le pasó”. Esa diferencia abre la puerta a la empatía y a la búsqueda de ayuda profesional.

La esperanza de la corregulación

Finalmente, Oscar compartió una verdad esperanzadora: nadie se calma solo. El cerebro humano está diseñado para regularse en compañía. Un niño necesita ver a su madre tranquila para poder tranquilizarse. Una persona en crisis necesita sentir calma en quien lo acompaña.

Esto es especialmente importante para entender el autismo y otros procesos de desarrollo. Muchas veces se pone el foco solo en el niño, sin ver que el entorno es clave. Cuando quienes rodean al niño logran transmitir serenidad, el camino hacia la regulación se vuelve más accesible.

Antes que la mente, está el cuerpo

La entrevista con Oscar Rivas nos recuerda algo fundamental: antes que la mente, está el cuerpo. Nuestro sistema nervioso es el guardián silencioso que decide si podemos conectar, aprender, amar o simplemente sobrevivir.

Comprender esto nos abre la posibilidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La ansiedad, la depresión o la desconexión no son signos de debilidad, sino mensajes del cuerpo pidiendo ayuda.

En un mundo acelerado, la teoría polivagal nos invita a redescubrir la importancia de la seguridad corporal y la conexión social. Tal vez el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos no sea un consejo, sino nuestra presencia calmada y atenta.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa:

EBV