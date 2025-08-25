Conocer la historia clínica familiar una opción para cuidar la salud

Ciudad de México.- Las familias no solo transmiten el color de ojos o el tipo de cabello. También heredan genes que influyen directamente en la salud de las siguientes generaciones.
Jennifer Siettmann, consejera genética del Banner MD Anderson Cancer Center, explica que el historial médico familiar permite a los especialistas identificar riesgos con anticipación.
“Podemos usarlo para recomendar estilos de vida o decidir si convienen pruebas genéticas”, señala la experta.
Por su parte el médico Francisco Rodríguez Leal, dijo que contar con estos antecedentes, pueden aclarar panoramas futuros en cuestiones de salud y tomar previsiones.
¿Qué es el historial médico familiar?
El historial médico familiar es un registro de enfermedades y condiciones de padres, abuelos, hermanos y, en ocasiones, primos. Esa información resulta clave para entender patrones de salud.
Algunas afecciones merecen especial atención: enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, cáncer, trastornos de salud mental, enfermedades auto-inmunes y neurológicas.
Cómo construirlo paso a paso.
Hablar sobre enfermedades no siempre resulta sencillo, pero especialistas sugieren iniciar con preguntas claras: diagnósticos graves, edad de inicio o tratamientos crónicos.
Herramientas como Mi Retrato de Salud Familiar, creada por el Departamento de Salud Pública de EE. UU., ofrecen un recurso gratuito para organizar la información.
Los médicos recomiendan actualizar los datos una vez al año y observar patrones repetidos o enfermedades que aparecen en edades tempranas.
No todas las personas conocen el historial médico de su familia. Quienes son adoptados o mantienen vínculos limitados recurren a pruebas genéticas o a evaluaciones médicas personalizadas.
Un estilo de vida saludable con buena alimentación, ejercicio y prevención también ayuda a compensar la falta de información hereditaria.
Las pruebas genéticas ofrecen pistas, pero no determinan el futuro. Factores como la alimentación, el ejercicio, el entorno y los hábitos de vida pesan tanto como la genética.
Construir un historial médico familiar no significa mirar solo al pasado.
Representa una herramienta para proteger el presente, anticipar riesgos y tomar decisiones con mayor claridad.
Hablar de salud entre generaciones abre caminos de cuidado compartido y da a las familias la oportunidad de transformar el legado en bienestar.
Una lonchera saludable cambia el día de los niños en la escuela
Ciudad de México.- En este regreso a clases, la Secretaría de Salud llamó a madres y padres a preparar colaciones saludables para niñas y niños en edad escolar.
La recomendación busca mejorar su desarrollo físico y rendimiento académico.
Por ello, autoridades de salud recordaron que los alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, no aportan nutrientes esenciales.
Estos productos, comunes en las escuelas, afectan la concentración, la memoria y el crecimiento de los pequeños.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subraya que una dieta inadecuada limita el aprendizaje y el desarrollo intelectual.
En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA-2005 ofrece el “plato del bien comer” como guía práctica para equilibrar la alimentación infantil.
Por su parte el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reporta que la obesidad infantil aumentó de forma alarmante en las últimas dos décadas.
Hoy, entre 10% y 20% de los escolares viven con esta condición. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, impulsada en gran parte por el consumo de refrescos.
Frente a este panorama, el Gobierno Federal puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria.
La iniciativa busca reducir en las escuelas el consumo de productos con bajo valor nutricional y promover alimentos frescos.
Nutriólogos sugieren que el lunch escolar no sustituya al desayuno, sino que complemente la dieta. Debe incluir opciones ligeras como fruta con yogurt bajo en grasa, sándwich con verduras o palomitas naturales.
El INSP recomienda un horario alimenticio escolar que contemple desayuno temprano, refrigerio a media mañana, comida por la tarde y cena ligera.
De esta forma se asegura que los niños mantengan energía, atención y buen ánimo durante el día.
Preparar colaciones saludables no implica gastar más.
Incorporar agua natural en lugar de refrescos, junto con alimentos frescos y variados, representa una inversión en la salud y el aprendizaje de cada estudiante.
Laicos conversan sobre el primer mensaje de León XIV en ‘Diálogos por la Esperanza’
Ciudad de México.— El programa de análisis y reflexión, impulsado por la dimensión de Cultura y Educación de la CEM, ‘Diálogos por la Esperanza’ ofrece un espacio único para analizar la doctrina social de la Iglesia desde la perspectiva de referentes laicos.
En un mundo marcado por la polarización y los rápidos cambios sociales, el programa se consolida como un faro de reflexión serena y profunda. En esta octava temporada, la iniciativa continúa su misión de tender puentes entre el mensaje cristiano y las realidades contemporáneas, fomentando un diálogo constructivo que ilumine el complejo “Cambio de Época” que vive la humanidad.
La transmisión número 162, emitida este 25 de agosto, tendrá este objetivo. Bajo la conducción del sacerdote Eduardo Corral Merino, maestro en Ciencias y asesor de la Dimensión episcopal, el espacio analizará el primer mensaje Urbi et Orbi del papa León XIV, pronunciado el pasado 8 de mayo. A través de la visión de dos laicos comprometidos, provenientes del mundo empresarial y con una sólida formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Ambos perfiles destacan por su liderazgo social y su capacidad de articular la fe con la acción en el ámbito público:
Juan Pablo Castañón, actuario y maestro en Administración por el ITAM, es un reconocido líder empresarial que ha dirigido tanto la COPARMEX como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Su experiencia en la renegociación del Tratado del Libre Comercio en América del Norte y su trabajo en el sector de la biotecnología y la agroindustria le proporcionan una mirada práctica sobre los desafíos de la economía global.
Y Luis Durán Luján, economista por el ITESM y con una maestría en Negocios Internacionales, aportó una visión desde la trinchera de la alta dirección en corporativos multinacionales, así como desde el sector educativo como ex director general de Laureate México, de la Universidad del Valle de México y de la Universidad Tecnológica de México. Su labor como editorialista y articulista en diferentes medios de divulgación lo ha posicionado como un voz analítica en el debate público.
Corral Merino invita a la atención y reflexión de estos programas de diálogo pues “se ha hecho urgente abrir espacios para escuchar también a los laicos, a los empresarios, a los líderes sociales”; en particular en este capítulo porque la economía forma parte de la cultura global que obliga a reflexiones mayores.
El religioso también adelantó que “el ámbito económico forma parte muy importante del contexto cultural de nuestros pueblos, máxime en este mundo globalizado, en donde los mercados condicionan muchas realidades humanas, sociales, educativas y políticas” y por ello exhortó a escuchar a los invitados de esta sesión.
Las intervenciones de los empresarios, se adelanta, proporcionarán una mirada práctica, anclada en el lenguaje del hacer sobre la realidad nacional e internacional. Desde sus respectivas experiencias, analizarán cómo los renovados principios de la Doctrina Social de la Iglesia —como el cuidado de la casa común, el desarrollo integral solidario y sustentable, la sinodalidad y la fraternidad universal— ofrecen un marco invaluable para orientar la actividad económica y empresarial hacia un desarrollo humano integral.
El programa “Diálogos por la Esperanza” es un esfuerzo que fomenta el diálogo fe-cultura pero no es un ejercicio abstracto porque invita a actores clave de la sociedad a reflexionar desde su experiencia sobre temas de interés social. Este espacio de la Conferencia del Episcopado Mexicano en su octava temporada se erige como un servicio educativo y social de gran valor, promoviendo una esperanza activa y consciente para construir un futuro más justo y en paz.
La seguridad del cuerpo: la clave para la salud emocional
En la vida moderna hablamos mucho de “controlar la mente”. Nos repetimos frases motivacionales, intentamos pensar en positivo y convencernos de que todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo no obedece? ¿Qué ocurre cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos por tranquilizarnos, seguimos sintiendo ansiedad, miedo o desconexión?
El especialista Oscar Rivas, fundador del Newman Institute, nos recuerda que antes de que la mente piense, el cuerpo ya ha decidido si estamos seguros o en peligro. Esta visión, basada en la teoría polivagal, nos invita a entender nuestras emociones desde otro ángulo: no sólo como pensamientos que podemos cambiar, sino como sensaciones profundas que brotan desde nuestro sistema nervioso.
El cuerpo siempre tiene la primera palabra
Rivas explica que la sensación de seguridad es física antes que mental. No se razona, se siente. Si el cuerpo percibe seguridad, abrimos la puerta a la conexión: un niño puede mirar a su madre con confianza, una pareja puede conversar con calma, un amigo puede escuchar al otro sin distracciones.
Pero si el cuerpo se siente inseguro, la mente se desconecta. Es como cuando caminamos solos en una calle oscura y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No importa cuán racionales queramos ser, el cuerpo reacciona: se tensa, se alerta, incluso se detiene. En cuestión de segundos podemos entrar en tres modos automáticos: defendernos, huir o quedarnos paralizados.
Lo mismo sucede en la vida diaria. Si algo nos genera ansiedad, nuestro cuerpo ya está en guardia mucho antes de que la mente logre dar una explicación.
Ansiedad: cuando el cuerpo se anticipa
Para muchas personas la ansiedad parece un exceso de pensamientos negativos. Sin embargo, Rivas aclara que la ansiedad es, en realidad, una anticipación corporal del peligro.
Un ejemplo sencillo: cuando en la Ciudad de México anuncian que sonará la alarma sísmica al mediodía, mucha gente comienza a sentir inquietud desde las once y media. Ese cosquilleo interno, esa incomodidad que surge sin que haya temblor todavía, es el cuerpo avisando que algo puede pasar.
La ansiedad es ese sistema nervioso adelantándose al peligro, muchas veces sin que sepamos exactamente qué lo detona. Por eso no basta con decir “piensa positivo” o “respira hondo”: la mente es más lenta, el cuerpo siempre va primero.
Trauma y agotamiento: cuando el sistema nervioso colapsa
Oscar Rivas habló de las personas que llegan a consulta diciendo: “ya no puedo más”. Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema nervioso que, tras años en alerta, finalmente se derrumba.
Ese colapso puede manifestarse como depresión, ansiedad crónica o incluso enfermedades físicas: problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, dolores persistentes. El cuerpo habla cuando la mente calla.
La teoría polivagal ayuda a psicólogos, psiquiatras y médicos a entender que no basta con trabajar pensamientos o emociones en abstracto. Primero hay que escuchar al cuerpo, ayudarlo a regularse y, desde ahí, dar espacio a la razón y a la recuperación.
La importancia de la conexión social
Cuando alguien está ansioso, solemos aconsejar: “cálmate, respira, piensa en algo bonito”. Sin embargo, la teoría polivagal enseña que lo que más calma a un cuerpo alterado no son las palabras positivas, sino la conexión humana.
Un gesto tan simple como mirar a alguien a los ojos, tomarle las manos y decirle “aquí estoy” puede tener más poder que mil discursos motivacionales. El sistema nervioso necesita sentir compañía para recuperar su equilibrio.
Esto también aplica en las escuelas. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención, en realidad, responden al ambiente emocional del aula. Un maestro tenso, frío o enojado puede generar inseguridad en los cuerpos de los alumnos, bloqueando su capacidad de aprender. En cambio, un maestro que transmite calma y cercanía activa en los niños la seguridad necesaria para que sus cerebros funcionen en plenitud.
Desconexión: una señal de alarma
Oscar Rivas reflexionó sobre la desconexión. En el pasado, se pensaba que una persona tímida, aislada o sin amigos simplemente “tenía esa personalidad”. Hoy la ciencia nos invita a mirar más profundo: la desconexión emocional no es un rasgo fijo, es un síntoma.
Al igual que la presión arterial alta indica un problema de fondo, el aislamiento social señala que algo en la salud emocional no anda bien. Puede ser trauma, puede ser un sistema nervioso colapsado, pero no debe normalizarse.
Oscar insiste: no se trata de preguntar “qué tiene de malo esta persona”, sino “qué le pasó”. Esa diferencia abre la puerta a la empatía y a la búsqueda de ayuda profesional.
La esperanza de la corregulación
Finalmente, Oscar compartió una verdad esperanzadora: nadie se calma solo. El cerebro humano está diseñado para regularse en compañía. Un niño necesita ver a su madre tranquila para poder tranquilizarse. Una persona en crisis necesita sentir calma en quien lo acompaña.
Esto es especialmente importante para entender el autismo y otros procesos de desarrollo. Muchas veces se pone el foco solo en el niño, sin ver que el entorno es clave. Cuando quienes rodean al niño logran transmitir serenidad, el camino hacia la regulación se vuelve más accesible.
Antes que la mente, está el cuerpo
La entrevista con Oscar Rivas nos recuerda algo fundamental: antes que la mente, está el cuerpo. Nuestro sistema nervioso es el guardián silencioso que decide si podemos conectar, aprender, amar o simplemente sobrevivir.
Comprender esto nos abre la posibilidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La ansiedad, la depresión o la desconexión no son signos de debilidad, sino mensajes del cuerpo pidiendo ayuda.
En un mundo acelerado, la teoría polivagal nos invita a redescubrir la importancia de la seguridad corporal y la conexión social. Tal vez el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos no sea un consejo, sino nuestra presencia calmada y atenta.
Te invitamos a que escuches la entrevista completa:
La odisea de padecer problemas de salud en México
Jesús se fracturó y espera por una fractura
Ciudad de México.— Tener problemas de salud en México es una odisea para los pacientes que no sólo se enfrentan al dolor y a la angustia, sino a puertas cerradas.
Jesús Ramírez, comerciante de 29 años, sufrió una fractura de clavícula tras resbalar en un puente peatonal el 18 de agosto en la Ciudad de México.
La espera por atención médica evidenció las carencias en los hospitales públicos y el impacto humano de la falta de insumos.
De hospital en hospital sin una cirugía
Tras el accidente, vecinos llamaron a los servicios de emergencia, pero nunca llegaron. Jesús llegó por cuenta propia al Hospital Juárez, donde recibió primeros auxilios y radiografías.
Ahí confirmaron la fractura, pero no contaban con la especialidad requerida. Lo enviaron al Hospital de Xoco y luego al Hospital General, con el mismo resultado: no había insumos ni espacio para su cirugía.
En tres días recorrió cuatro hospitales. En cada uno recibió inyecciones para el dolor, nuevas radiografías y la confirmación de su urgencia médica sin una fecha de operación.
“Me decían que no había material para operarme. Sentía mucho dolor, no podía dormir, y no tengo dinero para un hospital privado”, relató.
La opción: pagar una cirugía particular
En el Hospital General, un médico le sugirió operarse “por fuera”. Le ofrecieron un contacto en una clínica que cotizó inicialmente 75 mil pesos y luego 45 mil tras un estudio socioeconómico.
Jesús vive al día y su tía lo ha apoyado con los gastos. “Soy comerciante, no puedo trabajar y dependo de mi tía.”, contó.
Acudió también a la Cruz Roja de Polanco, donde le informaron que su cirugía costaría 84 mil pesos y que no podía salir hasta pagar los servicios ya prestados.
Dolor, incertidumbre y falta de atención oportuna
Jesús se dio de alta en el Seguro Social por cuenta propia y espera una cita en el Hospital de Balbuena, pero hasta ahora no tiene fecha de cirugía.
“Me dicen que tenga paciencia, pero no hay insumos ni espacio. Vivo con dolor, compro mis medicamentos, y no puedo dormir por el malestar”, explicó.
Su presión arterial subió por el dolor constante, aunque nunca había sido hipertenso. “Hay médicos humanos, pero también personal que no muestra interés. Es desesperante”, dijo.
Pidió a las autoridades priorizar la salud: “Estamos muy mal. Hacen gastos en otras cosas y no en medicamentos ni cirugías, porque la gente sufre mucho”.
Salud, un problema que afecta a millones en México
La historia de Jesús refleja una realidad nacional. Según el INEGI, en 2024 cerca de 26.1 millones de personas carecieron de acceso a servicios de salud, el 20.1% de la población.
La carencia disminuyó frente a 2020, cuando alcanzó 35.7% de los mexicanos, pero aún hay una brecha territorial significativa.
En zonas rurales, 29.4% de las personas no tienen acceso a servicios médicos; en áreas urbanas, el porcentaje fue de 18.0%.
Las entidades con mayor carencia son Chiapas (38.7%), Guerrero (35.5%) y Oaxaca (34.2%). En contraste, la Ciudad de México (7.9%), Nuevo León (9.4%) y Coahuila (10.2%) presentan los niveles más bajos.
Estas cifras revelan que miles de mexicanos enfrentan obstáculos similares a los de Jesús para recibir atención médica oportuna, especialmente en contextos de urgencia.
