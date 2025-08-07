Corazones divididos, país sostenido: el verdadero rostro de las remesas

Ciudad de México.- Cada mes, en millones de hogares mexicanos, el sonido más esperado no es una llamada, sino el mensaje de un familiar que avisa: “ya llegó la remesa”.
Un sostén familiar que cruza fronteras.
Cabe mencionar que de acuerdo a las autoridades en 2024, México recibió más de 65 mil millones de dólares en remesas. Fue una cifra sin precedentes, superior incluso a los ingresos por turismo o petróleo.
Detrás de ese número están millones de historias silenciosas.
Madres que cocinan gracias a lo que sus esposos, hijos o familiares envían desde Estados Unidos. Abuelos que compraron medicinas con los dólares de su nieto trabajó en la Unión Americana o estudiantes que siguen en la preparatoria porque su padre, no los olvida.
Más de 10 millones de hogares mexicanos dependen de este dinero.
Las remesas pagan alimentos, consultas médicas, útiles escolares y reparaciones de vivienda. En muchos municipios rurales, significan la diferencia entre comer o no hacerlo.
Michoacán, Jalisco, Guanajuato: la economía del sacrificio.
Estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca son los mayores receptores de remesas. No es casualidad. En estos territorios, migrar ha sido una estrategia familiar frente al desempleo, la violencia y el abandono institucional.
Las familias se organizan.
Uno se va; los demás esperan y administran. Algunos llaman a esto “la pensión del migrante”: constante, no oficial, pero vital. Se convierte en red de apoyo, promesa cumplida y la prueba de que, aunque lejos, el corazón sigue en casa.
No solo dinero: también amor, ausencia y esperanza.
Cada remesa lleva más que dinero. Va cargada de nostalgia, promesas y gratitud. Muchos migrantes cruzaron la frontera sin papeles, con miedo, dejando atrás padres, hijos, tierra y lengua.
El sacrificio no se olvida. Las familias que reciben remesas no celebran la distancia, pero reconocen el esfuerzo. Lo convierten en educación, salud y futuro.
“Mi hijo no está, pero su esfuerzo vive aquí”, dijo una madre en Apatzingán al recibir su remesa mensual. Su frase resume la realidad de cientos de miles de personas.
ARH
Deportes
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
ebv
Historias que Conectan
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
La semilla del futuro
Ramos Arizpe, Coahuila.– “Lo que inició con palas y árboles, se convirtió en una misión”, dijo Alex Martínez; al entregar un árbol más de los miles sembrados por la cuadrilla y vecinos de Urbi, una colonia marcada por el abandono urbano.
Hace algunos años, Alex caminó entre terrenos áridos y decidió actuar.
Formó una brigada ciudadana de reforestación. Hoy, esa cuadrilla ha sembrado miles de árboles de diversas especies endémicas de la región. Su trabajo no solo cambió el paisaje. También despertó sentido de comunidad.
Incluso su proyecto lo ha replicado en otros estados del norte del país que fueron afectados por incendios que dañaron grandes extensiones de bosques.
¿Qué sucedió en Urbi?
La colonia Urbi presentaba condiciones de abandono y escasa vegetación. En respuesta, Alex Martínez y varios vecinos y familias comenzaron a plantar árboles por iniciativa y recursos propios.
Lo que empezó como un gesto solitario se convirtió en un movimiento local.
Sin apoyo institucional, lograron transformar zonas secas en espacios verdes. Los árboles ahora ofrecen sombra, vida y esperanza.
Cada siembra reúne a jóvenes, adultos y niños. El proyecto creció con voluntad colectiva y materiales sencillos: palas, tierra y agua.
La brigada no solo restaura un entorno ecológico. También construye vínculos entre generaciones. La reforestación se volvió una herramienta educativa.
“Queremos enseñar a los niños lo que es el respeto y el trabajo en equipo”, expresó Paulina Montes, integrante del equipo.
La experiencia deja una huella emocional en quienes participan en esta labor.
Por su parte, Raymundo Galicia explica: “Sientes algo muy grande cuando ves a alguien estacionarse bajo la sombra del árbol que tú sembraste”.
Una comunidad que ahora es color verde.
Hoy, Urbi es un lugar que cambia su paisaje. Niños juegan bajo los árboles. Vecinos conversan donde antes había tierra seca. La sombra se volvió punto de encuentro.
Alex lo resume sin rodeos: “No necesitamos dinero para hacer el bien. Solo voluntad”. La brigada continúa activa, sembrando árboles y conciencia colectiva.
En un mundo marcado por el desgaste ambiental, esta historia y ejemplo de que una acción sencilla puede florecer en cambio duradero, principalmente en los niños que crecerán en un ambiente más sano.
ARH
México
Ciudadanos exigen a la SRE no comprometer la vida ni la soberanía ante presiones internacionales
Ciudad de México.— Organizaciones ciudadanas entregaron un posicionamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que solicitan que el Gobierno de México se mantenga firme en la defensa del derecho a la vida y no asuma compromisos internacionales que contradigan la Constitución ni debiliten la soberanía legislativa de los estados.
Solicitan respetar la Constitución y los derechos fundamentales
La plataforma ciudadana Actívate pidió a las autoridades federales que no adopten medidas que puedan vulnerar derechos reconocidos en la legislación nacional. Lo anterior, luego de que la la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizara el pasado 7 de julio la aceptación de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de Naciones Unidas.
Entre dichas observaciones, señalaron los firmantes, se encuentran propuestas que promueven la legalización del aborto en todo el país, así como disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal médico.
Entregan firmas y piden ser parte del seguimiento
Durante la presentación del posicionamiento, los integrantes de Actívate entregaron más de dos mil firmas recolectadas a través de su sitio web oficial, con el objetivo de respaldar la exigencia ciudadana de que se respete el marco constitucional.
Asimismo, solicitaron ser incorporados al mecanismo de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales, en calidad de actor social con interés legítimo, argumentando que cualquier proceso que involucre cambios legislativos o administrativos debe considerar la participación plural de la sociedad civil.
No someterse a exigencias externas
Los firmantes advirtieron que el Estado mexicano no puede someterse a exigencias externas que rebasen las atribuciones constitucionales, especialmente cuando se trata de temas que han sido regulados por los poderes legislativos locales o que tocan aspectos centrales de los derechos fundamentales.
Reiteraron que la protección de la vida humana y la objeción de conciencia médica están contempladas en distintos marcos normativos nacionales y deben ser preservadas sin excepciones ni imposiciones externas.
ebv
México
Visibilizar el alma materna: salud mental posparto, clave para familias más sanas
Ciudad de México.- La Dra. Torres, docente de CETYS Universidad Campus Mexicali, explicó que el posparto implica desafíos físicos, hormonales, sociales y psicológicos.
Estos cambios pueden aumentar la vulnerabilidad a condiciones como ansiedad, depresión o psicosis posparto.
Los riesgos se intensifican en contextos con redes de apoyo limitadas, sobrecarga de responsabilidades o dificultades económicas.
“Las madres enfrentan un reto de adaptación constante que puede comprometer su salud emocional”, sostuvo la especialista.
Señales como tristeza persistente, alteraciones en el sueño, la alimentación o pensamientos de desesperanza deben atenderse con apoyo profesional.
La salud mental de las madres es un tema social.
Según la Dra. Torres, no se trata solo de las madres primerizas, sino de cualquier mujer en etapa de maternidad.
“Reconocer este tema permite crear entornos más humanos y empáticos”, añadió.
El autocuidado y el acompañamiento cercano no son opcionales. Contribuyen a mejorar la respuesta emocional y fortalecen el vínculo con el recién nacido.
Familia, pareja y amistades pueden ser una red clave para una recuperación saludable.
Hacia una maternidad más consciente y acompañada
La especialista recomendó:
Hablar abiertamente sobre emociones y necesidades.
Buscar apoyo y evitar el aislamiento.
Priorizar momentos personales y de descanso.
Aceptar una identidad más allá del rol materno.
Ser realistas y flexibles ante las exigencias diarias.
Finalmente, la Dra. Torres llamó a visibilizar la salud mental materna como una responsabilidad compartida, que requiere acceso a servicios especializados y comunidades informadas.
ARH
