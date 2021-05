Covid-19: Autoridades de Salud rechazan preocupación por la variante de la India detectada en San Luis Potosí

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El director de Promoción de la salud, Ricardo Cortés, rechazó que deba de preocupar el caso de Covid-19 de la variante de la India que se detectó en San Luis Potosí.

La misma es conocida como B.1.617 que actualmente se encuentra en la India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.

Cortés Alcalá indicó que tampoco se deben de tomar más medidas de sanidad de las que actualmente se utilizan para evitar contagios de Covid-19.

“Es una variante de interés, pero no de preocupación”, indicó el funcionario sobre la información que dieron las autoridades de salud del estado potosino.

Te puede interesar: Incontrolable la Covid-19 en la India; registró récord de contagios

“Así es como la Organización Mundial de la Salud, no el gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud lo clasifica”, aclaró

“La variante india de Covid-19 no necesita ningún aislamiento específico ni especial del que ya representa en sí la enfermedad”, agregó.

Por otra parte, el funcionario indicó que en las últimas 24 horas 65 personas perdieron la vida por complicaciones de Covid-19.

Detalló que el país sumó mil 93 nuevos contagios, con lo que ascendieron a 2 millones 348 mil 873 los casos confirmados.

Sobre la vacunación en contra de la Covid-19, manifestó que al corte de las 9 de la noche del sábado a nivel nacional fueron aplicadas 211 mil 647 dosis.

Síguenos en redes sociales