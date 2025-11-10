¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?

Ciudad de México.- Durante 2024 murieron en México 17 mil 421 niñas y niños menores de un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las principales causas de muerte fueron afecciones originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

¿Cuántas niñas y niños mueren en sus primeros años de vida?

El informe del INEGI muestra que las defunciones de menores de cinco años se concentraron en los primeros meses posteriores al nacimiento. Las principales causas fueron enfermedades del periodo perinatal, malformaciones congénitas, influenza, neumonía y accidentes.

¿Qué causas provocan más muertes en menores de un año?

De las 17 mil 421 defunciones registradas en 2024, 53.6 % se debió a afecciones originadas en el periodo perinatal y 22.6 % a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

Gráfica: INEGI.

Las enfermedades con dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal representaron 36.5 % de las muertes de este grupo.

Por sexo, 42.5 % de los fallecimientos correspondió a mujeres y 57.2 % a hombres. En 28 casos no se especificó.

¿Cuál es la proporción de muertes por malformaciones congénitas?

Las malformaciones congénitas fueron la segunda causa de muerte en menores de un año, con 3 mil 935 casos. De estas defunciones, 46.9 % correspondió a mujeres y 52.3 % a hombres. En 34 casos no se registró el sexo.

Gráfica: INEGI.

Del total de 6 mil 980 muertes por enfermedades relacionadas con malformaciones congénitas en todos los grupos de edad, 52 % se atribuyó a malformaciones del sistema circulatorio y 8.9 % a anomalías cromosómicas no clasificadas en otras categorías.

¿Qué impacto tienen las enfermedades diarreicas agudas en la mortalidad infantil?

El INEGI reportó 563 defunciones por enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de cinco años durante 2024.

La diarrea y la gastroenteritis de presunto origen infeccioso representaron 87.4 % de los casos, mientras que las infecciones intestinales causadas por otros organismos específicos fueron responsables de 10.8 %. La mayoría de los fallecimientos ocurrió en menores de un año.

Gráfica: INEGI.

¿Qué lugar ocupan las infecciones respiratorias agudas entre las causas de muerte?

En 2024 se registraron mil 184 defunciones por infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de cinco años. La neumonía fue la causa más frecuente, con 95.4 % de los casos, seguida por bronquitis y bronquiolitis agudas, con 3.3 %.

Del total, 49.7 % correspondió a mujeres y 50.3 % a hombres. El 63 % de las muertes se presentó en menores de un año.

¿Qué relación tienen la influenza y la neumonía con la mortalidad infantil?

Las defunciones por influenza y neumonía ocuparon la tercera posición entre las principales causas de muerte en menores de cinco años. En este grupo, se reportaron 731 muertes en menores de un año y 451 en niñas y niños de uno a cuatro años.

Gráfica: INEGI.

¿Cuáles son las principales causas de muerte en menores de cinco años?

Afecciones originadas en el periodo perinatal

Malformaciones congénitas

deformidades y anomalías cromosómicas

Influenza y neumonía

Accidentes

Enfermedades infecciosas intestinales

Septicemia

Enfermedades del corazón

Desnutrición y deficiencias nutricionales

Enfermedades cerebrovasculares

Enfermedades del hígado

Tumores malignos

Epilepsia

Parálisis cerebral y síndromes paralíticos

Estudio INEGI.

Hay esperanza

En México, un equipo médico realizó una cirugía fetal a un bebé de 26 semanas con espina bífida dentro del vientre de su madre, en un procedimiento pionero que busca darle la posibilidad de calidad de vida y la posibilidad de caminar.

“El feto es nuestro paciente principal”, aseguró la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, integrante del equipo que practicó la operación.

El procedimiento busca evitar que el bebé dependa de una silla de ruedas al nacer.

