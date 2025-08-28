¿Cuáles son los desafíos que vendrán con el Buen Fin 2025?

Ciudad de México.- El Buen Fin 2025 acerca oportunidades a millones de personas, incluso en un contexto de inseguridad y altos precios, promoviendo un consumo cercano y consciente.

La economía mexicana se activará del 13 al 17 de noviembre con el Buen Fin.

Ante esto, la Secretaría de Economía informa que más de dos mil negocios participarán, incluyendo grandes cadenas nacionales y comercios regionales.

La inscripción para participar como negocio a esta semana de ofertas es gratuita y ágil, y los descuentos son diseñados directamente por los comercios bajo supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Salomón Rosas, director de Competitividad y Competencia, asegura que la iniciativa busca acercar beneficios al público sin imponer restricciones.

El objetivo del gobierno federal es superar los 173 mil millones de pesos en ventas registradas en la emisión anterior.

Por su parte Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, reconoce que las condiciones de inseguridad y clima afectan la actividad económica.

La inseguridad obliga a ajustes y cierres temporales en zonas vulnerables.

Aun así, los comercios buscan ofrecer promociones atractivas y mantener la cercanía con los consumidores.

Campa destaca que los esfuerzos para reducir robos y delitos, muestran resultados positivos y benefician la participación de los negocios en el Buen Fin.

El Buen Fin 2025 genera oportunidades para emprendedores y productores mexicanos.

La promoción de productos nacionales incentiva el consumo consciente y apoya la economía local.

Pese a los desafíos, la campaña demuestra que la economía puede impulsar bienestar.

El enfoque cercano y humano permite que las familias aprovechen los beneficios de la iniciativa y que los negocios mantengan la resiliencia ante la adversidad.

