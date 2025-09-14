Cuando el fuego toca la infancia: la batalla contra las quemaduras en México

Ciudad de México.- UNICEF advirtió que la obesidad infantil en México alcanzó niveles alarmantes y de acuerdo con el informe “Alimentando el negocio”, el 18 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años vive con obesidad.

Lee: ¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!

El peso de los ultraprocesados y refrescos

El documento, presentado el pasado 10 de septiembre, señala que los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tienen un papel determinante en el aumento de peso infantil.

📢 Ya salió el informe de @UNICEF “Alimentando el negocio”. En México, el 18 % de niñas, niños y adolescentes en edad escolar vive con obesidad, superando el promedio de América Latina (16%) y duplicando el global (8%).



📰 vía @elpaismexico 👉https://t.co/6AQaqwnZNI — UNICEF México (@UNICEFMexico) September 10, 2025

En muchas comunidades vulnerables, donde los alimentos frescos resultan más caros o menos accesibles, la comida empaquetada se convierte en la opción más inmediata.

“Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso”, subrayó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

La funcionaria recordó que el sobrepeso y la obesidad también son formas de malnutrición que afectan la dignidad y el futuro de millones de menores en el mundo.

En México, el consumo de refrescos y botanas ocupa un lugar central en la dieta de muchos hogares.

Según el reporte, los niños de zonas rurales y urbanas marginadas están particularmente expuestos, debido a la disponibilidad de productos baratos y altamente publicitados.

Publicidad dirigida a menores: un factor invisible

El problema no solo está en la oferta de ultraprocesados, sino también en la manera en que se promocionan.

“La publicidad y promoción de alimentos y bebidas dirigida a niñas, niños y adolescentes influye en sus conocimientos, preferencias y hábitos de compra”, alertaron UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Ese señalamiento cobra vigencia, cuando plataformas digitales y televisión abierta mantienen espacios dirigidos a menores.

Los personajes animados, colores llamativos y promociones en redes sociales aumentan la presión sobre las familias, particularmente en sectores con menos acceso a información nutricional.

Políticas públicas para frenar la epidemia

El gobierno mexicano emprendió medidas para contener la epidemia, entre ellas, se encuentra el etiquetado frontal NOM-051, que prohíbe el uso de caricaturas o personajes infantiles en productos con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías.

Otra acción recae en el impuesto a las bebidas azucaradas, que aumentará en 2026.

“El aumento al impuesto de bebidas azucaradas busca incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas”, explicó el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora.

También se impulsan restricciones de publicidad en horarios de televisión dirigidos a menores y se analizan medidas para regular los contenidos digitales.

Organismos internacionales reconocen a México como pionero en este tipo de políticas, aunque su efectividad depende en gran medida de la vigilancia y la aplicación estricta de las normas.

¿Qué pueden hacer las familias hoy?

Más allá de las políticas, la vida familiar es el espacio donde se puede frenar el avance de la obesidad infantil.

A través del informe, la UNICEF sugiere sustituir refrescos y jugos industrializados por agua natural o infusiones sin azúcar, así como aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres.

Otra medida importante es involucrar a los niños en la preparación de alimentos, de esta forma, desarrollan conciencia sobre lo que comen y fortalecen vínculos familiares.

También es fundamental reducir el consumo de ultraprocesados en casa, evitar que sean parte de la despensa cotidiana y limitar el acceso a botanas empaquetadas.

La actividad física regular es clave, como juegos al aire libre, caminatas, bicicleta o incluso rutinas en casa pueden reducir el tiempo sedentario frente a pantallas.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH