Cuando el “vamping” roba el descanso y el sueño se desvanece

Ciudad de México.- Cada noche, miles de adolescentes en México se sumergen en redes sociales, videojuegos o series desde la cama justo antes de dormir.
Este fenómeno, conocido como “vamping”, mantiene encendidos los dispositivos electrónicos cuando el cuerpo pide descansar, y se ha convertido en un asunto creciente de salud pública con repercusiones visibles.
En México ya hay al menos 97,2 millones de personas mayores de seis años que disponen de un teléfono móvil, lo que representa el 81,4 % de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esto pone en contexto el entorno digital en el que muchos adolescentes pasan su tiempo libre.
Estudios especializados muestran que la exposición a luz azul-emitida por pantallas suprime la producción de la hormona Melatonina, fundamental para regular el sueño.
Uno de ellos halló que el uso de dispositivos auto-iluminados durante una a dos horas suprimía la melatonina en adolescentes hasta un 38 %.
Otro experimento comparó distintas temperaturas de luz y concluyó que los menores de 18 años presentaron mayor supresión hormonal cuando fueron expuestos a luz azul-fría (5600 K) frente a luz cálida (2700 K).
Te puede interesar: "No estás solo": El papa León XIV pide rezar por quienes piensan en el suicidio
En tanto, un ensayo controlado en adolescentes que usaban dispositivos ≥ 4 horas al día halló que abstenerse o usar gafas bloqueadoras de luz azul adelantó el inicio del sueño hacia los horarios de los menores expuestos menos al problema.
El vamping interrumpe los ritmos naturales del descanso. Cuando la melatonina se retrasa o suprime, el inicio del sueño se demora y las horas efectivas de descanso se reducen.
Ese déficit prolongado afecta el rendimiento escolar, la capacidad de aprendizaje, aumenta la irritabilidad y debilita el sistema inmunológico.
Además, se han observado vínculos entre la alteración prolongada del sueño y problemas como desórdenes metabólicos, sobrepeso y obesidad, porque el cuerpo que no descansa bien tiende a buscar alimentos grasos o azucarados y reduce la actividad física.
Ese círculo vicioso no sólo merma el bienestar inmediato: la alteración crónica del sueño perfila escenarios de vulnerabilidad mayor en la adolescencia, etapa clave de desarrollo físico y cognitivo.
De acuerdo con los especialistas, familias y educadores pueden introducir rutinas digitales que favorecen el descanso. Algunos pasos prácticos:
Establecer un horario definido para desconectar dispositivos, evitar pantallas por lo menos 30 a 60 minutos antes de dormir, sustituir el uso del celular por actividades tranquilas como leer o escuchar música suave, y promover espacios familiares sin tecnología en la noche.
Además, señalan la importancia en que los adolescentes mantengan una rutina de sueño constante: acostarse y levantarse a la misma hora fortalece el ritmo circadiano.
Deslizamos sin parar: el costo invisible de vivir pegados al celular
Ciudad de México.- Cada que abrimos el celular para “ver solo un momento” las noticias, caemos en un hábito más común de lo que parece: el doomscrolling. Detrás de ese gesto cotidiano —deslizar sin fin entre desastres, guerras o tragedias.
Sin embargo, detrás de esto se esconde un fenómeno que afecta la salud mental y la manera en que nos relacionamos con el mundo.
Durante los últimos años, millones de personas pasaron horas frente a la pantalla consumiendo noticias negativas sin parar.
El término doomscrolling, mezcla de doom (fatalidad) y scrolling (desplazarse), tuvo su origen en foros anglosajones, pero se popularizó durante la pandemia.
Lo que empezó como la necesidad de estar informados se convirtió en un ciclo de ansiedad y desánimo.
De acuerdo con Harvard Medical School, este consumo constante de malas noticias mantiene al cerebro en estado de alerta, impidiendo que se recupere y descanse.
Investigaciones recientes indican que quienes practican doomscrolling reportan más síntomas de ansiedad, depresión y cansancio mental.
La Fundación de Salud Mental del Reino Unido advierte que el exceso de noticias negativas altera el sueño, provoca tensión muscular y afecta el estado de ánimo.
Además, un estudio publicado por Applied Research in Quality of Life encontró que quienes leen más noticias sobre tragedias reportan menor satisfacción con su vida diaria.
En México, este hábito se acentúa por la constante exposición a contenidos alarmistas y violentos; en redes sociales y noticieros digitales.
De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 personas usan el teléfono como su principal fuente de información, lo que refuerza la exposición a noticias negativas sin pausa.
Jóvenes los más vulnerables
Te puede interesar: Cuando el "vamping" roba el descanso y el sueño se desvanece
Los adolescentes son especialmente sensibles a este fenómeno. Una investigación publicada en PubMed reveló que la adicción a redes sociales aumenta el doomscrolling entre jóvenes.
El desplazamiento infinito, una función diseñada en 2006 para “mejorar la experiencia del usuario”, ahora mantiene a los usuarios conectados durante horas sin darse cuenta del tiempo que pasan frente a la pantalla.
“Las redes sociales están diseñadas para que no dejes de usarlas. Cada notificación te da una pequeña dosis de dopamina, como una recompensa”, explica Patricia Gómez Salgado, especialista en psicología del comportamiento.
Cómo recuperar el control.
No se trata de eliminar la tecnología, sino de aprender a usarla sin que controle nuestra atención. Expertos en bienestar digital sugieren algunas medidas simples:
Establecer horarios para revisar redes y noticias.
Desactivar notificaciones no urgentes.
Seguir medios confiables y diversos para evitar la saturación negativa.
Sustituir el tiempo de pantalla por actividades fuera del entorno digital: caminar, leer o escuchar música.
“El problema no es informarse, sino hacerlo sin medida”, advierte la psicóloga.
La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo en México
Ciudad de México.— De acuerdo al estudio “Comprendiendo la Contratación Tecnológica en México 2025”, elaborado por Tripleten, en México, la adopción de la inteligencia artificial y el auge del nearshoring están modificando el panorama del empleo.
Los resultados del estudio muestran que mientras los trabajos repetitivos disminuyen, crece la demanda de profesionales con habilidades tecnológicas.
Explica que las empresas buscan jóvenes con conocimientos intermedios en analítica de datos, programación y uso de herramientas de inteligencia artificial, además de competencias técnicas, pensamiento analítico y adaptabilidad al cambio.
Nuevas tendencias laborales
El informe indicó que la rápida adopción de la inteligencia artificial en distintas industrias impulsará la creación de empleos más especializados. Las compañías dependerán con mayor frecuencia de la computación en la nube para innovar y escalar operaciones.
Ante el incremento de amenazas cibernéticas, aumentará la inversión en ciberseguridad. Las empresas de Estados Unidos seguirán aprovechando el talento mexicano, especialmente en posiciones tecnológicas de nivel medio. El trabajo remoto e híbrido se mantiene como la opción preferida entre los profesionales del sector.
Formación y brecha educativa
El estudio indica que sólo 20% de los programas universitarios en México incorporan contenidos de inteligencia artificial, ciberseguridad o computación en la nube. Los bootcamps y modelos híbridos de aprendizaje representan una vía eficaz para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y acelerar la formación técnica.
Natalia Barragán, experta en Perspectivas, Investigación de Mercado y Estrategia Empresarial de Tripleten, refirió que la inteligencia artificial está transformando la manera en que se evalúa el valor profesional. Señaló que la empleabilidad depende cada vez menos del título y más de la capacidad de aprendizaje constante, elemento que influirá directamente en el crecimiento económico del país.
LEE Tiempo para sanar: cómo el descanso por duelo impacta en la vida y el empleo
Nearshoring y empleabilidad
La adopción de la inteligencia artificial se combina con el auge del nearshoring, impulsado por empresas estadounidenses que trasladan operaciones a México. Esta tendencia incrementa la demanda de perfiles bilingües y con experiencia en entornos multiculturales. Sin embargo, el bajo dominio del inglés sigue siendo una limitante para una parte del talento nacional.
El estudio subraya que la empleabilidad en México dependerá de tres factores principales:
Actualización constante, con el aprendizaje continuo como requisito estructural.
Habilidades híbridas, que integran conocimiento técnico con pensamiento estratégico y comunicación efectiva.
Alianzas público-privadas, necesarias para reducir la brecha entre la educación y las necesidades reales de la industria.
México como centro tecnológico
Actualmente, los principales polos tecnológicos se ubican en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, además de Tijuana, que ofrece servicios tecnológicos para firmas de Estados Unidos; Mérida, con enfoque en comercio electrónico y logística; y León, que desarrolla tecnología industrial y manufactura.
Este crecimiento impulsa la creación de startups y empresas tecnológicas que integran inteligencia artificial en sectores como manufactura, educación y servicios financieros.
Perspectivas para el futuro laboral
El estudio de Tripleten concluye que el futuro del trabajo no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en aprender a trabajar junto a ella. El reskilling y el aprendizaje permanente serán los factores determinantes para acceder a los empleos del futuro.
Una familia en duelo pide justicia sin violencia en Uruapan
Uruapan.— Después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el sábado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos, su esposa, Grecia Quiroz, llamó a los ciudadanos a mantener las manifestaciones en un marco de paz.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, desde la cuenta oficial del edil, la viuda pidió no responder a la violencia con más violencia y honrar la memoria del alcalde con respeto.
@milenio "Su lucha no iba encaminada a la violencia": Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, pide manifestaciones pacíficas en Uruapan tras el asesinato del alcalde. Carlos Manzo Rodríguez, quien desempeñaba el cargo como alcalde de Uruapan en Michoacán, fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un evento público el sábado 1 de noviembre. El funcionario sufrió la agresión al término de la inauguración del Festival de las Velas, en la que también resultó herido su escolta y otro civil. 📹: Facebook de Carlos Manzo #Milenio #MilenioInforma #CarlosManzo #Uruapan #Michoacán ♬ sonido original – MILENIO
Sin violencia
Grecia Quiroz expresó su preocupación por los actos de vandalismo registrados en Uruapan tras el atentado contra su esposo. Señaló que esos hechos no representan el legado de Carlos Manzo ni los ideales que promovía.
“Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada”, dijo.
Agregó que hay grupos que intentan aprovechar la situación y reiteró su petición para evitar daños a terceros. “Honremos la memoria de Carlos, él siempre estuvo en contra de la violencia”, afirmó.
De madre a madre
Previamente, durante el sepelio del alcalde, Grecia Quiroz pronunció un mensaje en el que mencionó la muerte de uno de los agresores, abatido en el lugar de los hechos.
“Ayer no solo murió él, murieron dos”, señaló.
La viuda, madre de dos hijos, expresó su solidaridad hacia la familia del atacante y reflexionó sobre la importancia de la educación y el acompañamiento familiar para evitar que los jóvenes caigan en conductas delictivas.
“Es otra madre que está llorando en otra casa; es otra madre que quizá, si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, cariño y lo hubiera guiado por el buen camino, ese hijo no habría atentado contra la vida de mi Carlos”, dijo.
Familia paga la cuota de sangre
Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado y subsecretario de Gobierno de Michoacán, habló sobre el impacto del crimen en el ámbito personal y social.
“Es una situación complicada, sobre todo en la parte personal, pues finalmente más allá de ser funcionario, mi familia pierde un padre, un hijo, un hermano y es un momento difícil que tenemos que transitar”, expresó.
Añadió que el asesinato de su hermano forma parte de una problemática que desde hace años afecta a muchas familias mexicanas.
“A nuestra familia nos toca pagar nuestra cuota de sangre con la de él, como muchas familias, como miles de familias a lo largo de muchos años en nuestro país. Sólo queda la exigencia de que haya justicia, no solamente para Carlos, sino para mucha gente que ha sufrido por esto”, comentó.
Sobre las manifestaciones y reclamos sociales surgidos tras el asesinato, el funcionario reconoció el malestar de la ciudadanía. “Nos duele. Hay consternación social. Su voz era disruptiva en relación con lo que estamos acostumbrados a escuchar de los políticos. Negar hablar del problema de la inseguridad traía una exigencia mayor para el gobierno”, señaló.
Movimiento pacífico
El hermano del edil subrayó que el movimiento encabezado por Carlos Manzo mantenía un enfoque pacífico.
“El movimiento de Carlos siempre fue pacífico. Igual que mi padre protestó hace más de 30 años, en 1990, por un fraude en Uruapan durante tres años y también fue un movimiento pacífico. Me sumo al pedido de Grecia, la madre de sus hijos, de que las muestras de inconformidad sigan esa vía”, afirmó.
Futuro político y continuidad
Respecto a la posibilidad de asumir el cargo de presidente municipal, Juan Manzo indicó que no tiene interés en hacerlo.
“Políticamente no militaba en el movimiento, aunque coincidía con muchas de sus ideas. Hay perfiles que pueden hacerlo y prefiero que los compañeros y amigos que fundaron el movimiento independiente sean quienes decidan. Desde donde estemos, vamos a apoyar”, declaró.
Contexto
El alcalde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en el marco del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas uno de los agresores.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para esclarecer los hechos. En tanto, la familia del alcalde y diversos sectores sociales mantienen la exigencia de justicia, al tiempo que llaman a preservar la paz en el municipio.
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Piden seguridad y humanidad en el transporte
Ciudad de México.— Diana Sánchez, vecina de la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad, usa habitualmente el transporte público para trasladarse a hospitales y centros de salud. En promedio, gasta 40 pesos por viaje redondo y tarda más de una hora en cada trayecto.
Relató a Siete24.mx que, aunque su casa está cerca del Hospital Ajusco Medio, no existe un transporte directo. “Tengo que bajar hasta Insurgentes y volver a subir por la carretera Picacho-Ajusco”, explicó.
Esta ruta, contó, implica transbordos y esperas prolongadas debido a la falta de camiones.
Según dijo, el servicio es deficiente y peligroso. “Las unidades están muy desgastadas, los choferes no usan uniforme y van con el volumen de la música muy alto”, afirmó. Recordó que un accidente reciente la dejó con miedo de volver a usar esa ruta.
La usuaria subrayó que en zonas como Miguel Hidalgo y los pueblos de Tlalpan, el transporte escaseó después de las nueve de la noche. “Si no sales antes, te quedas sin camión”, dijo.
Además, señaló que la inseguridad aumentó en tramos como Periférico y Picacho-Ajusco, donde vecinos reportaron asaltos constantes en la página Tlalpan Vecinos.
Movilidad desigual en el sur de la Ciudad de México
El transporte público masivo muestra una desigualdad territorial que afecta al sur de la capital mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac concentraron las mayores carencias de conectividad.
En Tlalpan, dos líneas de Metrobús cubren principalmente la zona norte y media. Sin embargo, los pueblos del Ajusco y sus colonias altas continúan sin cobertura ni acceso a transporte masivo.
En Xochimilco, el sistema de transporte se basó en rutas concesionadas que no siempre garantizaron frecuencias regulares ni vehículos seguros. Aunque el Tren Ligero ofreció conexión con el centro, su alcance fue limitado y no cubrió la mayor parte de las colonias.
Milpa Alta, la alcaldía más alejada del centro, depende casi exclusivamente de rutas concesionadas y autobuses suburbanos. Según datos del Plan de Movilidad Integrada 2023-2029 de Semovi, el 85% de sus viajes se realizó en transporte colectivo concesionado, sin acceso a metro o metrobús.
Tláhuac cuenta con la Línea 12 del Metro, pero los usuarios reportaron insuficiencia de unidades de apoyo y saturación en horas pico. La línea también registró cierres parciales recurrentes por mantenimiento, lo que afectó a miles de trabajadores.
Organizaciones como México Evalúa y El Poder del Consumidor coincidieron en que el sur capitalino requiere inversión prioritaria en transporte masivo para reducir desigualdades.
Ambas instancias recomendaron fortalecer rutas seguras hacia hospitales, escuelas y centros laborales, especialmente en Tlalpan y Xochimilco.
El aumento al pasaje busca mejorar el servicio, según autoridades
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que el incremento de 1.50 pesos aplicó únicamente al transporte público concesionado: microbuses, camiones y vagonetas.
Aclaró que servicios como el Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero mantuvieron sus tarifas sin cambio. “Los ciudadanos tendrán distintas alternativas de transporte, como siempre”, declaró.
Cravioto reconoció que el aumento no garantizaría una renovación inmediata de unidades. “Los usuarios no verán mejoras de corto plazo, pero exigimos respeto y capacitación a los conductores”, puntualizó.
La medida, presentada junto con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, busca equilibrar los costos de operación sin afectar en exceso el bolsillo ciudadano.
Requisitos y sanciones para mejorar la seguridad del transporte público
Las autoridades capitalinas establecieron nuevas reglas para los operadores del transporte concesionado. Entre ellas, portar licencia tipo C vigente, usar uniforme blanco y oscuro, y evitar el uso del celular mientras conducen.
También deberán respetar los límites de velocidad, abstenerse de invadir carriles exclusivos y mantener limpias las unidades. Cada vehículo deberá exhibir la tarifa oficial vigente para prevenir abusos.
La Secretaría de Movilidad anunció que los operativos de supervisión se intensificarán en vialidades como la carretera Picacho-Ajusco y la zona de Periférico Sur.
Las denuncias por abusos o incumplimientos podrán realizarse mediante la aplicación App CDMX y los canales oficiales.
En tanto, usuarios como Diana Sánchez insistieron en que la ciudad necesita transporte digno y accesible. “En el sur, la gente se traslada por necesidad, no por gusto. Merecemos un servicio seguro y humano”, expresó.
