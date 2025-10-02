Cuando la ciencia y la conciencia dialogan: retos de la ginecobstetricia moderna

Ciudad de México.- En el foro organizado por la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, especialistas expusieron los retos éticos de la objeción de conciencia en medicina.
El doctor José Antonio Moreno Sánchez planteó que el campo posmoderno de la ginecobstetricia suma desafíos emergentes como el aborto, la manipulación genética, la reproducción asistida o la atención a la diversidad de género.
Moreno Sánchez, médico con más de 37 años de experiencia en ginecología y obstetricia, es también doctor en bioética y profesor universitario.
El especialista externó su opinión sobre la objeción de conciencia como derecho del profesional de salud frente a procedimientos que, en su convicción, resulten contrarios a su ética personal.
A su vez, especialistas jurídicos opinaron sobre un documento legal que facilitará a médicos ejercer la objeción de conciencia con respaldo documental.
El objetivo del dicho documento será evitar que los médicos tengan que improvisar escritos carentes de base jurídica.
Te puede interesar: Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
De acuerdo con el Dr. Moreno entre otros hay dos derechos fundamentales: el del médico a negarse a realizar un acto que le parezca indebido y el del paciente a recibir servicios previstos por la ley.
Academia Mexicana de Medicina.
Esa ambigüedad aumenta la tensión entre facultades médicas y garantías del usuario de salud.
De acuerdo con el especialista, hay muchos médicos que desconocen los límites legales y éticos que rigen la objeción de conciencia.
Esa opacidad puede exponerlos a sanciones o presiones institucionales, que afecta la relación médico-paciente.
Además, el avance de la inteligencia artificial y el uso excesivo de tecnología médica pueden relegar la razón humana en la toma de decisiones clínicas, advirtió Moreno Sánchez.
El ejercicio médico no puede construirse solo desde rutas técnicas.
Cada decisión médica involucra dignidad, conciencia y ética. Cuando se fusionan avances biomédicos con convicciones profundas, debemos construir puentes de diálogo y respeto.
La objeción de conciencia no debe entenderse como rechazo irracional, sino como parte de un ejercicio profesional informado y sensible.
En el foro, el doctor Moreno Sánchez buscó ampliar visiones, donde médicos y pacientes puedan convivir en el respeto mutuo.
ARH
CDMX
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
La joven perdió la vida tras un procedimiento en Durango
Ciudad de México. — El fallecimiento de Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras un procedimiento estético en Durango, abrió un debate necesario sobre los riesgos de estas prácticas en menores. Su historia visibilizó la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante presiones sociales y la falta de regulaciones claras para impedir intervenciones médicas innecesarias.
Menores expuestos a riesgos médicos innecesarios
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que, en México, cada año aumentaron las solicitudes de cirugías estéticas en adolescentes, impulsadas por estereotipos de belleza y redes sociales.
Estos procedimientos implicaron riesgos graves, pues el cuerpo en desarrollo no siempre responde de manera segura a implantes, inyecciones o cirugías invasivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), someter a menores a tratamientos sin necesidad médica puede generar daños irreversibles en la salud física y emocional.
Los especialistas han advertido que las cirugías en adolescentes pueden ocasionar complicaciones quirúrgicas, infecciones y consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y baja autoestima.
El caso de Nicole y su impacto social
Nicole, originaria de Durango, murió tras un procedimiento para aumentar su busto. De acuerdo con las investigaciones, fue presionada por su madre y su padrastro para realizarse la cirugía.
Su historia generó indignación en la sociedad y puso en evidencia la necesidad urgente de proteger a niñas y adolescentes de decisiones médicas motivadas por intereses estéticos. La UNICEF ha recordado que la protección de la infancia debe incluir la prevención de toda práctica que comprometa el desarrollo sano y la vida libre de riesgos innecesarios.
En este contexto, organizaciones médicas y expertos coincidieron en que los tratamientos estéticos en menores solo deben autorizarse con fines reconstructivos o cuando resulten indispensables para preservar la salud física y mental.
Proponen proteger a menores de riesgos de cirugías plásticas
A raíz de esta tragedia, el diputado local Pedro Haces Lago presentó la iniciativa conocida como “Ley Nicole”. Su propuesta busca modificar la Ley de Salud de la Ciudad de México para prohibir los tratamientos estéticos en menores de 18 años, salvo los casos reconstructivos.
El legislador señaló que la capital se convirtió en un centro internacional de cirugías plásticas. Aseguró que la falta de regulaciones claras permitió que niñas y adolescentes quedaran expuestas a riesgos innecesarios.
La iniciativa local no es la única en ese sentido. El diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. Sin embargo la iniciativa prevé excepciones cuando existan motivos médicos justificados.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión. Además de multas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Iniciativa federal
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos. Explicó también que un acto quirúrgico debe estar basado en evidencia científica y necesidad médica, con respeto a la ética profesional.
Además, el senador advirtió también sobre la venta de insumos y productos sin aval médico, presentados como soluciones milagrosas pero que han provocado complicaciones graves, daños irreversibles y muertes.
Ante este escenario, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud con el propósito de regular de manera más estricta las cirugías estéticas en México.
La propuesta busca:
Definir de manera clara la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva
Prohibir cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica científica
Reforzar la regulación de insumos, productos, dispositivos destinados con fines estéticos
Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugía sin certificación o utilicen productos irregulares
Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de los profesionales autorizados para realizar estos procedimientos.
El exhorto incluye a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a colegios médicos especializados para que fortalezcan la regulación. Además pidió que se pongan en marcha campañas de prevención e información a nivel nacional.
JAHA
México
Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones
Ciudad de México.- Cada vez más madres, padres, docentes y cuidadores reconocen que enseñar a los niños a manejar sus emociones no es lujo, sino necesidad. Un estudio reciente de la OECD señaló que estudiantes mexicanos de 15 años con mejores habilidades sociales y emocionales (como optimismo, autorregulación y conciencia social) reportaron mayor satisfacción con su vida, mejor salud y menos ansiedad en evaluación escolar.
Emociones infantiles.
Un programa escolar llamado 1,2,3, emoción! aplicó una intervención universal en preescolar y mejoró significativamente las competencias emocionales de niños y niñas.
En Baja California, un estudio piloto sobre Inteligencia Emocional basado en cuidado residencial halló que durante el confinamiento por COVID-19 las habilidades emocionales no deterioraron demasiado, aunque no hubo mejoras claras estadísticas.
La investigación Perceived Emotional Self-Efficacy and Life Satisfaction con niños hispanos en la frontera de EE.UU. encontró que quienes sentían que podían manejar emociones negativas tenían mayor satisfacción con la vida.
Las correlaciones se mantuvieron en todos los grados estudiados.
Emociones infantiles.
Estos datos confirman que la educación emocional puede marcar la diferencia desde edades tempranas.
La educación emocional no solo mejora el control de emociones, sino que también fortalece relaciones sociales, empoderamiento personal y desempeño escolar. Cuando un niño sabe nombrar lo que siente, pedir ayuda o calmarse, crece con más seguridad.
Familias que escuchan, validan sentimientos y modelan calma crean espacios de confianza. Escuelas que incorporan prácticas como juegos para reconocer emociones o técnicas de respiración fomentan empatía, respeto y resiliencia.
Además, la evidencia sugiere que la intervención temprana produce mayores beneficios. Programas dirigidos a preescolares u primeros grados mostraron mejoras más marcadas que los implementados más tarde.
Estrategias prácticas para acompañar este proceso.
Jugar a identificar emociones: usar tarjetas, rostros, gestos o cuentos para que los niños nombren lo que sienten.
Modelar con empatía: adultos muestran cómo regulan sus emociones, hablan de sus frustraciones, tristeza, alegrías.
Respiración y pausas: ejercicios simples para enseñar calma cuando surge la ira o la ansiedad.
Crear espacios seguros: escuchar sin juzgar, validar emociones (“entiendo que te sientes así porque…”), permitir errores.
Integrar historias o música: proyectos escolares como “Ópera como vehículo de aprendizaje” en CDMX fomentaron expresión emocional, cooperación y diálogo.
Cambridge University Press & Assessment
Especialistas en la salud mental coinciden que se trata de acompañar con paciencia, empatía y constancia. Cada conversación en casa, cada ejercicio en clase, cada reconocimiento de emoción suma.
ARH
México
Búsqueda de empleo se transforma: digitalización abre nuevas oportunidades en México
Ciudad de México.- En el país, ocho de cada diez personas encontraron en las plataformas digitales un puente real para acceder a un empleo. La digitalización cambió la forma de conectar talento y empresas.
El estudio “Búsqueda de empleo y talento Online 2025”, realizado por OCC, reveló que la digitalización se consolidó como la principal vía para unir candidatos y reclutadores.
Empleos.
Los datos fueron obtenidos entre julio y agosto de 2025 mediante la opinión de 1,768 buscadores de empleo y 239 reclutadores.
El 79% de quienes buscan empleo recurrió a aplicaciones móviles para localizar vacantes, mientras que el 86% de los reclutadores utilizó bolsas de trabajo en línea para atraer talento.
Uno de cada cuatro candidatos consiguió su último empleo a través de una aplicación. En contraste, un 20% lo hizo gracias a recomendaciones personales.
Los resultados confirman que las apps laborales y las bolsas digitales ya superaron a las redes sociales y a los métodos tradicionales en eficacia y alcance.
Para los reclutadores, ocho de cada diez señalaron que las bolsas en línea son el canal más confiable. Siete de cada diez también recurrieron a redes sociales.
Más de la mitad de los reclutadores consideró que las bolsas de empleo en internet son el medio más efectivo para concretar contrataciones.
En cuanto a la comunicación, el WhatsApp se consolidó como el canal más ágil.
Te puede interesar:
Nueve de cada diez candidatos prefieren ser contactados por esta vía. El 85% de los reclutadores coincidió en que es el medio más efectivo para coordinar entrevistas.
El 58% de los candidatos priorizó el desarrollo profesional por encima del salario, que ocupó el segundo lugar con 56%.
Los beneficios más valorados fueron:
Buen ambiente laboral (69%).
Cursos y capacitaciones (63%).
Fondo de ahorro (61%).
Bonos económicos (60%).
Seguros médicos (58%).
Los datos muestran que las expectativas van más allá del sueldo: el sentido de pertenencia y la oportunidad de crecer pesan más en la decisión final.
La visión de los reclutadores
Para las empresas, las prioridades fueron distintas. El 58% de los reclutadores valoró que las bolsas recomienden candidatos afines. El 57% buscó rapidez en la cobertura de vacantes y un 54% privilegió bases de datos amplias y confiables.
Los beneficios también variaron según el tamaño de la empresa:
Grandes: vales de despensa, capacitaciones y fondos de ahorro.
Medianas: seguros médicos.
Pequeñas: herramientas de trabajo adicionales.
Microempresas: horarios flexibles.
Inteligencia artificial: herramienta en construcción
Poco a poco la IA comienza a ocupar un lugar creciente en los procesos. El 27% de los candidatos ya utilizó alguna herramienta digital para mejorar su búsqueda.
Los usos más comunes fueron: redactar o mejorar currículums, analizar descripciones de puesto o identificar tendencias laborales.
Del lado de los reclutadores, el 46% ya aplicó inteligencia artificial para redactar vacantes, filtrar perfiles y analizar currículums.
Sin embargo, el 74% de los reclutadores coincidió en que la IA no sustituye al juicio humano en la selección de talento.
Un cambio con rostro humano.
El estudio de OCC confirma una transformación laboral que no se limita a la tecnología. Refleja un cambio en prioridades y expectativas.
Hoy el talento busca crecer, aprender y equilibrar vida y trabajo.
Las empresas reconocen que ofrecer confianza y un ambiente humano es la clave para atraer a los mejores perfiles.
La digitalización es ya un camino abierto. Y detrás de cada cifra hay historias de personas que encuentran, en la pantalla de un celular, la posibilidad de un futuro más justo y digno.
ARH
Estados
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
Quintana Roo.— El Congreso del Estado de Quintana Roo fue escenario de un evento histórico que contó con la participación de líderes sociales, autoridades legislativas y representantes de diversas religiones para reflexionar sobre la libertad religiosa como derecho humano.
Más de 200 personas participaron en un foro sin precedentes, que marcó un antes y un después en los 51 años de vida parlamentaria del estado.
El primer Foro sobre Libertad Religiosa como Derecho Humano se realizó con el impulso del Congreso del Estado en coordinación con la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno.
Con la participación de la organización de gestión política GESPO y de su director general, el Licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así como diversos actores sociales, se garantizó un diálogo plural, abierto y respetuoso, en un ejercicio de reflexión y fortalecimiento democrático.
LEE Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
El diputado Jorge Sanén Cervantes ofreció la bienvenida a los participantes y resaltó la relevancia de que el Poder Legislativo se abra a la discusión de derechos fundamentales; mientras que la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova enfatizó que garantizar la libertad religiosa implica proteger la dignidad y la pluralidad de toda sociedad democrática.
Manuel Acosta y su exposición sobre la laicidad
Durante su participación el director general de GESPO, Manuel Acosta Gutiérrez, aseguró que la separación entre religión y política no significa exclusión, sino la garantía de que todas las expresiones de fe sean respetadas y protegidas.
Acosta Gutiérrez explicó que el Estado laico es el mejor aliado de la libertad religiosa porque permite que cada quien crea o no crea, practique o no practique, sin privilegios ni discriminación
Asimismo, el director de GESPO explicó que la laicidad no implica ausencia de religión ni rechazo a la fe. El Estado laico no se opone a la religión, se opone a los privilegios. Es la garantía de que todas las creencias puedan convivir en igualdad, sin que ninguna se imponga por encima de las demás.
“En México, este principio ha permitido transitar de un modelo de confrontación hacia uno de pluralidad regulada con retos aún vigentes como: la intolerancia, la discriminación y los desplazamientos forzados en comunidades por motivos religiosos”, puntualizó.
Por ello, externó Manuel Acosta, se necesita un cambio de mentalidad colectiva que supere la intolerancia, asegurar que la libertad religiosa se ejerza en la vida cotidiana y fortalecer la laicidad como un espacio común que protege la diversidad y la paz social.
“El Estado laico no es un lujo intelectual, sino una condición indispensable para la paz en sociedades plurales”, indicó
Compromiso legislativo
Para concluir el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar reafirmó que este foro marca un hito en la historia del Congreso de Quintana Roo y que se continuará trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobierno para consolidar políticas públicas que promuevan el respeto y la tolerancia hacia la libertad religiosa.
Cabe resaltar que al evento acudieron el Subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas y el Director de Enlace con Organizaciones Sociales, Pedro Daniel Quijada Ramírez.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Cuando la ciencia y la conciencia dialogan: retos de la ginecobstetricia moderna
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
Guillermo del Toro revela el tráiler de Frankenstein: un retrato humano y ético del monstruo clásico
Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones
El duelo anticipado: cuando el dolor comienza antes de la pérdida
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
“El aborto seguro no existe”, advierte el Colectivo Mujeres de México
-
Méxicohace 1 día
La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez
-
Edomexhace 2 días
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
-
Méxicohace 2 días
¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario