Cuando la cobranza se vuelve hostigamiento e invade la vida familiar

Ciudad de México.- Las madrugadas dejaron de ser un espacio seguro cuando el teléfono sonó a las tres de la mañana. No era un aviso urgente. No era un familiar. Era un despacho de cobranza. “Yo lo resumiría en miedo”, contó un joven a Siete24 Noticias, al recordar las llamadas que se repitieron durante casi un año.

Su experiencia, marcada por un fraude bancario y el hostigamiento posterior, refleja un problema que hoy exige una revisión profunda: la cobranza debe ser ética y respetuosa.

El hostigamiento que creció con los meses.

El caso inició cuando la familia descubrió el robo de 450 mil pesos en la tarjeta de crédito de su madre.

“El banco dijo ‘paguen y luego investigamos’. Así empezó todo”, narró. La familia acudió a la Condusef. Sin embargo, el banco dejó de comunicarse y las llamadas pasaron a manos de un despacho externo.

“Al principio llamaban a horarios normales. Eran firmes, pero respetuosos. Luego cambió todo”, relató.

Las llamadas comenzaron a multiplicarse.

“A las seis de la mañana, nueve, dos de la tarde, diez de la noche”. El tono también cambió.

“Nos decían que si no teníamos para pagar, entonces por qué usamos el dinero. Ni siquiera sabían que fue un robo”.

Meses después, el hostigamiento escaló.

“Ya usaban nuestros nombres. Sabían nuestros domicilios. Decían dónde trabajábamos. A veces llamaban a las cinco de la mañana”.

El desgaste emocional que se normaliza

La Condusef reportó 14,565 quejas por gestiones de cobranza en lo que va del año.

El repunte fue de 19.9%. Detrás de esas cifras hay historias como esta, en las que el daño emocional pesa tanto como el financiero.

“Yo creo que lo peor fue no dormir”, dijo. La familia vivía con temor de desconectar el teléfono. Un adulto mayor dependía de esa línea. “¿Y si pasaba una emergencia? No podíamos apagarlo”.

El joven recordó que la ansiedad se volvió parte de la rutina. “Cada llamada era un sobresalto. Uno entra en alerta permanente. No descansas”.

El estrés afectó la convivencia.

“Había discusiones. Nadie sabía cómo detenerlo. Íbamos a Condusef y decían que era ilegal, pero que no podían hacer mucho. En el Ministerio Público nos rebotaban. Nadie quería hacerse cargo”.

La indefensión agravó el desgaste.

“Te dicen que vayas a otra oficina. Te dicen que no es ahí. Y tú sigues recibiendo llamadas a las once de la noche”.

La defensa que detuvo el ciclo

El acoso frenó solo después de una reacción inesperada.

“Un día, a las tres de la mañana, contesté. Les dije que era el representante legal, que estaba grabando y que iría al Ministerio Público. En ese momento bajó la intensidad”.

No todos tienen la fuerza o el conocimiento para hacerlo. Él lo sabe. Por eso insiste en que el sistema debe cambiar.

Un llamado a una cobranza más humana

Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos, pidió erradicar las presiones indebidas y operar con ética.

“La recuperación de cartera no implica violentar”, afirmó. Su visión propone un modelo donde la negociación recupere estabilidad y confianza, no miedo.

El entrevistado también conoció otros casos. “Con servicios de cable pasó algo similar. No tan grave, pero incómodo. Te impiden cancelar. Luego llaman para cobrar. Es un círculo que cansa”.

La tranquilidad no debería ser un privilegio. Debería ser un derecho, reitera el joven víctima de hostigamiento.

ARH