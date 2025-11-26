Cuando la cobranza se vuelve hostigamiento e invade la vida familiar

Ciudad de México.- Las madrugadas dejaron de ser un espacio seguro cuando el teléfono sonó a las tres de la mañana. No era un aviso urgente. No era un familiar. Era un despacho de cobranza. “Yo lo resumiría en miedo”, contó un joven a Siete24 Noticias, al recordar las llamadas que se repitieron durante casi un año.
Su experiencia, marcada por un fraude bancario y el hostigamiento posterior, refleja un problema que hoy exige una revisión profunda: la cobranza debe ser ética y respetuosa.
El hostigamiento que creció con los meses.
El caso inició cuando la familia descubrió el robo de 450 mil pesos en la tarjeta de crédito de su madre.
“El banco dijo ‘paguen y luego investigamos’. Así empezó todo”, narró. La familia acudió a la Condusef. Sin embargo, el banco dejó de comunicarse y las llamadas pasaron a manos de un despacho externo.
“Al principio llamaban a horarios normales. Eran firmes, pero respetuosos. Luego cambió todo”, relató.
Las llamadas comenzaron a multiplicarse.
“A las seis de la mañana, nueve, dos de la tarde, diez de la noche”. El tono también cambió.
“Nos decían que si no teníamos para pagar, entonces por qué usamos el dinero. Ni siquiera sabían que fue un robo”.
Meses después, el hostigamiento escaló.
“Ya usaban nuestros nombres. Sabían nuestros domicilios. Decían dónde trabajábamos. A veces llamaban a las cinco de la mañana”.
El desgaste emocional que se normaliza
La Condusef reportó 14,565 quejas por gestiones de cobranza en lo que va del año.
El repunte fue de 19.9%. Detrás de esas cifras hay historias como esta, en las que el daño emocional pesa tanto como el financiero.
“Yo creo que lo peor fue no dormir”, dijo. La familia vivía con temor de desconectar el teléfono. Un adulto mayor dependía de esa línea. “¿Y si pasaba una emergencia? No podíamos apagarlo”.
El joven recordó que la ansiedad se volvió parte de la rutina. “Cada llamada era un sobresalto. Uno entra en alerta permanente. No descansas”.
El estrés afectó la convivencia.
“Había discusiones. Nadie sabía cómo detenerlo. Íbamos a Condusef y decían que era ilegal, pero que no podían hacer mucho. En el Ministerio Público nos rebotaban. Nadie quería hacerse cargo”.
La indefensión agravó el desgaste.
“Te dicen que vayas a otra oficina. Te dicen que no es ahí. Y tú sigues recibiendo llamadas a las once de la noche”.
La defensa que detuvo el ciclo
El acoso frenó solo después de una reacción inesperada.
“Un día, a las tres de la mañana, contesté. Les dije que era el representante legal, que estaba grabando y que iría al Ministerio Público. En ese momento bajó la intensidad”.
No todos tienen la fuerza o el conocimiento para hacerlo. Él lo sabe. Por eso insiste en que el sistema debe cambiar.
Un llamado a una cobranza más humana
Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos, pidió erradicar las presiones indebidas y operar con ética.
“La recuperación de cartera no implica violentar”, afirmó. Su visión propone un modelo donde la negociación recupere estabilidad y confianza, no miedo.
El entrevistado también conoció otros casos. “Con servicios de cable pasó algo similar. No tan grave, pero incómodo. Te impiden cancelar. Luego llaman para cobrar. Es un círculo que cansa”.
La tranquilidad no debería ser un privilegio. Debería ser un derecho, reitera el joven víctima de hostigamiento.
“Nuestra lengua materna sigue aquí”: Antonina Rivera reivindica la dignidad Nguíva
Ciudad de México.— Antonina Rivera Marín se presentó ante el Senado de la República con la fuerza de una historia transmitida por generaciones. Llegó desde San Felipe Otlaltepec, en Puebla, para hablar en Nguíva y recordar que su comunidad permanece viva. Se comunicó en su lengua materna que aprendió en familia y que conserva como parte esencial de su identidad.
Antonina Rivera expuso la necesidad de construir un país con oportunidades para hombres y mujeres en un marco de respeto a los pueblos originarios. Reafirmó la importancia de expresarse desde los códigos heredados por su familia y su pueblo.
Recordó que las mujeres Nguívas han buscado ser reconocidas y aún enfrentan situaciones que las colocan en espacios de invisibilidad. Señaló que continúan presentes, con voz, con presencia y con participación en la vida pública, y que su mensaje refleja la voluntad de las mujeres de su región de encontrar espacios donde se escuche su realidad.
Lengua materna como puente entre generaciones
Rivera Marín subrayó que hablar y pensar en más de una lengua brinda una comprensión amplia de la vida comunitaria. Explicó que ese conocimiento permite reconocer el sentir de las personas y entender las preocupaciones que persisten en su región. Afirmó que persisten ideas que se deben revisar para que mujeres y hombres trabajen en colaboración, con roles distintos que contribuyen al desarrollo conjunto.
Identidad más allá de los estereotipos
Antonina Rivera compartió que los pueblos originarios continúan enfrentando miradas que los reducen a imágenes antiguas o folclorizadas. Solicitó que dejen de ser vistos como piezas de museo y que se reconozca la diversidad interna de cada comunidad.
Expresó que la vestimenta tradicional es motivo de respeto, pero que no define por sí sola la identidad. Detalló que la organización comunitaria, la lengua, la cosmovisión, la gastronomía, las prácticas y los saberes forman parte de la esencia de los pueblos originarios.
Enfatizó que muchas veces los visitantes, e incluso instituciones, buscan encasillar a las comunidades a partir de imágenes simplificadas que no representan la complejidad de sus formas de vida.
Herencia familiar y saberes transmitidos por generaciones
Rivera expuso que el conocimiento de su comunidad se mantiene gracias a la oralidad y al compromiso de cada generación para transmitirlo a quienes vienen detrás. Comentó que las familias han sido guardianas de saberes que han permitido conservar su legado cultural.
Agregó que su propia formación incluye estudios en enfermería y un servicio de casi 28 años en una clínica rural del IMSS, además de su labor en la promoción de la medicina tradicional.
La medicina tradicional y la salud comunitaria
Asimismo explicó que la medicina tradicional e indígena pueden fortalecerse al aplicarse de manera simultánea con la medicina institucional. Consideró que ambas pueden complementarse con la supervisión de especialistas para beneficio de los pacientes en regiones donde los saberes ancestrales se mantienen vigentes.
Volver al origen para cuidar la vida
Antonina Rivera abordó la importancia de preservar la relación con la tierra y con los cultivos que sostienen a sus comunidades. Recordó el valor de conservar las semillas nativas como el maíz criollo, presente en México en una amplia variedad de colores y sabores.
Volar con vida dentro: las señales que acompañan a las embarazadas antes de abordar
Ciudad de México.- Viajar embarazada despierta emoción, pero de acuerdo con los ginecólogos hay que poner atención al estado de salud a la mujer embarazada. Muchas revisan reglas y tiempos, pero también buscan seguridad y tranquilidad.
Por ello, las aerolíneas actualizan lineamientos y los médicos ofrecen guías claras para que cada vuelo sea una experiencia positiva y responsable.
¿Qué sucede cuando una mujer embarazada planea viajar?
Planear un vuelo durante la gestación exige revisar políticas y semanas permitidas.
Las aerolíneas ajustan reglas y recomiendan acudir al médico antes de comprar un boleto. Volaris, Avianca y LATAM coinciden en un punto básico: cada embarazo es distinto, y la evaluación médica resulta esencial.
Volar sin complicaciones suele ser posible durante buena parte del embarazo, pero las últimas semanas requieren documentos y valoraciones.
Las compañías buscan evitar riesgos y ofrecer seguridad, especialmente cuando el trabajo de parto puede iniciar durante el trayecto.
Políticas antes del vuelo.
Aerolínea Volaris: flexibilidad acompañada de responsabilidad
Volaris permite volar sin certificado médico hasta la semana 36 si el embarazo va bien. La empresa pide un documento después de esa semana, con autorización expresa del médico. La aerolínea también evita asignar asientos de emergencia a mujeres embarazadas y sugiere revisar síntomas antes de abordar.
Avianca: claridad en semanas y documentos
Avianca permite viajar sin certificado hasta la semana 30. Después de ese punto, exige una constancia médica reciente que confirme que el vuelo es seguro. La compañía no permite abordar después de la semana 36. Las pasajeras deben firmar un formulario de responsabilidad en rutas específicas.
LATAM: reglas que cambian según el país
LATAM autoriza volar sin certificado hasta la semana 30. En vuelos desde ciertos países, el límite baja a la semana 28. La aerolínea puede pedir un aval adicional si existe algún riesgo. La intención es proteger a la pasajera y al bebé.
¿Qué recomiendan los médicos antes de volar?
El ginecólogo Dr. Alfonso Duran Moreno, señala que el segundo trimestre suele ser la etapa más cómoda para viajar. Las náuseas disminuyen y el riesgo de parto prematuro sigue bajo. El especialista sugiere caminar dentro del avión, hidratarse bien y usar ropa cómoda.
recuerda que las pasajeras deben moverse con frecuencia, usar medias de compresión y evitar la deshidratación. También aconseja ajustar el cinturón bajo el abdomen, cerca de la cadera.
Estas recomendaciones buscan que la mujer disfrute el viaje y mantenga estabilidad física durante el trayecto.
La consulta médica permite identificar riesgos y modificar fechas si resulta necesario.
Un viaje que también cuenta historias de cuidado.
Detrás de cada regla existe un mensaje de acompañamiento. Las aerolíneas buscan proteger a la pasajera y garantizar que su experiencia sea segura.
Los médicos invitan a escuchar el cuerpo y a elegir rutas que favorezcan el bienestar.
Las mujeres embarazadas muestran determinación cuando viajan.
Además, más mujeres vuelan con tranquilidad porque conocen los límites, llevan su certificado cuando corresponde y mantienen comunicación constante con su ginecólogo.
Vidrios desechados incorrectamente, riesgo para recolectores
Resguarda la seguridad del personal de limpia
Pachuca.— Cuando se rompe en casa algún objeto de vidrio o material filoso, procedemos a tirarlo a la basura resguardando la seguridad de la familia, pero descuidando muchas veces la del personal de limpia municipal.
El secretario de Servicios Públicos Municipales de Pachuca, Gilberto López Islas, explicó que el vidrio roto representa uno de los mayores riesgos para el personal de recolección. El funcionario señaló que un solo fragmento puede provocar heridas graves, las cuales afectan su jornada laboral y su bienestar inmediato.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los cortes con materiales punzocortantes pueden generar infecciones y daños en tendones cuando no se atienden a tiempo.
López Islas recordó que estos riesgos también alcanzan a los animales callejeros que buscan alimento en las bolsas de basura. Los fragmentos expuestos pueden lastimarles el hocico o las patas.
En este contexto, el funcionario llamó a la población a adoptar prácticas seguras al momento de desechar vidrios, para proteger a quienes trabajan en la limpieza urbana.
El manejo adecuado de residuos punzocortantes forma parte de las recomendaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incluyó en su Norma Oficial Mexicana 052 sobre residuos peligrosos, que establece lineamientos básicos para evitar lesiones durante su manipulación.
¿Cómo desechar vidrio roto de manera segura?
Las autoridades de Pachuca difundieron un protocolo sencillo para disminuir incidentes durante la recolección. El objetivo consiste en asegurar que los fragmentos queden contenidos antes de llegar al camión.
López Islas detalló cinco pasos básicos:
- Primero pidió usar un trapo grueso para reunir los fragmentos en una misma zona.
- Después recomendó recoger los trozos con guantes gruesos o pinzas que eviten el contacto directo con el vidrio.
- El tercer paso consiste en colocar todos los fragmentos en una botella de plástico resistente o en una caja de cartón.
- El cuarto paso pide cerrar el recipiente con cinta adhesiva para impedir que el contenido se derrame durante el traslado.
- Finalmente, solicitó colocar una etiqueta visible con la leyenda “vidrio roto”, con el fin de alertar al personal de recolección.
El funcionario destacó que un gesto simple puede reducir accidentes. La recomendación coincide con los lineamientos de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, que sugiere contener los materiales punzocortantes en envases rígidos para disminuir lesiones durante la recolección.
Un llamado a la participación ciudadana
El secretario afirmó que estas acciones fortalecen la seguridad del personal que recorre las rutas de limpieza cada día.
También recordó que la colaboración ciudadana influye directamente en la prevención de incidentes durante la recolección.
López Islas reiteró que envolver el vidrio en cartón o colocarlo en una botella resistente ayuda a proteger a los trabajadores y a los animales callejeros. Señaló que estas prácticas permiten que la recolección avance sin interrupciones y con menores riesgos para el personal operativo.
Arranca Innovation Fest 2025 una nueva era para Jalisco
Guadalajara.— La primera edición de Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una etapa para Jalisco como un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo.
Durante dos días del evento se registraron más de 13 mil asistentes entre estudiantes, emprendedores, empresarios, investigadores y docentes.
Innovation Fest se consolidó como el nuevo punto de encuentro para los protagonistas de la innovación en el país, al superar expectativas en su primera edición y arrancar una nueva era.
La meta era de 8 mil asistentes y participaron más de 13 mil durante los dos días de festival, provenientes de diez municipios de Jalisco y de seis países como Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, detalló Horacio Fernández Castillo, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).
“(La asistencia registró) 62 por ciento varones y 38 por ciento mujeres (…) estamos muy contentos de estos números porque tener casi 40 por ciento de participación nos emociona, porque también aquí la mujer rifa. Los asistentes fueron de 10 estados de la República Mexicana, aparte hubo seis países participantes (…) son buenos números“, concluyó Fernández Castillo.
De acuerdo con los organizadores el festival ofreció 180 horas de contenido a través de actividades especializadas, conferencias magistrales y experiencias inmersivas dedicadas a la ciencia, la tecnología, el talento y las industrias creativas.
Además, colaboraron 60 aliados estratégicos entre instituciones académicas, empresas, organizaciones y actores clave del ecosistema, así como 50 stands de exhibición de proyectos e interacción.
Los asistentes pudieron conocer de primera mano desarrollos tecnológicos, soluciones de inteligencia artificial, experiencias de realidad virtual, proyectos científicos aplicados, prototipos creativos y plataformas de educación digital que están transformando industrias en todo el mundo.
Uno de los momentos más destacados fue la participación de líderes globales en tecnología, creatividad y estrategia, como Robe Grill, creador de contenido y quien ha destacado por su crecimiento empresarial; Ken Segall, director creativo detrás de la icónica “i” de Apple y pieza clave en la campaña Think Different.
A ellos se sumaron perfiles como Brian Turner, Chuck Eesley, John Freddy Vega, Jomar Silva, Francesc Pujol, Andreea Enache, José Tam, Ángelina Arreola y otros expertos que compartieron tendencias, visiones de futuro y estrategias para impulsar el desarrollo tecnológico desde Jalisco.
Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una nueva era para Jalisco: un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo. La edición 2026 promete llegar incluso más lejos.
