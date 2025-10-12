Cuando la salud no espera: la cruzada del legislador Ramírez Barba contra el cáncer de mama

Un hombre que descubrió que los medios pueden ser mucho más que entretenimiento: pueden ser un camino para tocar el alma.

Hay personas que no sólo cuentan historias, sino que viven para que esas historias transformen a otros.

En 1982, un pequeño de apenas tres años caminaba de la mano de su padre rumbo a una capilla en Santa Fe. Frente a él, una figura diminuta con un sari blanco y azul le tomó la mano, lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que marcarían su vida: “Él va a ser un misionero”. Aquella mujer era la Madre Teresa de Calcuta, y el niño, Juan Carlos Carredano, no podía imaginar que ese instante se convertiría en la semilla de su vocación.

Décadas después, ese mismo niño se ha convertido en uno de los productores más reconocidos del mundo hispano. Su misión no es otra que llevar el mensaje de fe y valores a través del cine, la creatividad, la tecnología y el arte.

Juan Carlos Carredano es productor, comunicador y creyente convencido de que la fe también puede entrar por los ojos y el corazón, ha hecho de los medios una misión de vida. En su mirada hay propósito, y en su trabajo, un eco constante: el deseo de acercar a las personas a Dios.

Del sueño de contar historias al llamado de servir

Desde joven, Juan Carlos tuvo claro que su vocación no estaba únicamente en el mundo del espectáculo, sino en el servicio. Su pasión por comunicar lo llevó a estudiar, crear, experimentar… pero sobre todo, a buscar un sentido más profundo detrás de la cámara.

Con el tiempo comprendió que su talento podía ser un instrumento. Que cada historia bien contada podía ser también una oración, un gesto de esperanza o un puente hacia la fe.

No fue un camino inmediato. En su trayectoria hubo dudas, retos, silencios y momentos de discernimiento. Pero fue precisamente en esos instantes cuando descubrió que Dios no sólo se revela en los templos, sino también en las ideas, los guiones y los pequeños detalles del día a día.

Evangelizar con creatividad y excelencia

Esa certeza lo llevó a dirigir CCC of America, una productora que ha logrado llevar mensajes de fe y valores a miles de familias a través de películas, animaciones y documentales.

Entre sus proyectos más reconocidos está “Lukas Storyteller”, una serie animada que narra las aventuras de un pez que conoció a Jesús, y más recientemente, la película “Carlo Acutis: el influencer de Dios”, que retrata la vida del joven santo que inspiró a toda una generación.

Pero más allá de los títulos o premios, lo que distingue a Carredano es su propósito: hacer que cada producción sea una experiencia que deje huella. Él mismo lo resume con sencillez:

“Si una persona se siente movida a buscar a Dios después de ver nuestro trabajo, entonces todo ha valido la pena”.

Fe, familia y misión

La fe de Juan Carlos no es una etiqueta; es un modo de vivir.

Como laico del movimiento Regnum Christi, ha aprendido que servir a Dios desde el mundo profesional no solo es posible, sino necesario. Su familia y su entorno han sido parte fundamental de esa misión. Con ellos comparte su visión de un mundo donde los valores se comuniquen con belleza, verdad y amor.

Quienes lo conocen destacan su serenidad, su alegría y su mirada esperanzadora. En un medio donde la prisa y la vanidad suelen marcar el ritmo, Carredano recuerda que detrás de cada cámara hay personas, y detrás de cada historia, corazones que buscan sentido.

Historias que transforman vidas

A lo largo de su camino, Juan Carlos ha visto cómo su trabajo ha inspirado conversiones, vocaciones y reconciliaciones. Niños que aprenden sobre los santos a través de Lukas; familias que redescubren la fe; jóvenes que vuelven a creer que el bien puede ser atractivo.

Cada proyecto ha sido un recordatorio de que evangelizar también puede ser un acto de arte. Su historia es, en el fondo, la historia de alguien que escuchó una llamada y la siguió sin reservas.

Con paso firme, sigue creando, soñando y creyendo que todavía hay muchas formas de hablar de Dios… incluso en una pantalla.

Juan Carlos Carredano nos enseña que la fe no se impone, se propone.

Y que cuando una historia nace del amor y la esperanza, siempre encontrará el camino para tocar un corazón.

Su vida es testimonio de que evangelizar no es cuestión de micrófonos ni escenarios, sino de convicción, coherencia y pasión por servir.

Como predijo aquella santa de Calcuta hace más de cuarenta años, el pequeño que tomó su mano se convirtió en un misionero, uno que usa cámaras, guiones y creatividad para hablar de Dios y demostrar que la fe también se produce con excelencia.

Dónde seguir su contenido

Seguir a Juan Carlos es descubrir cómo la creatividad puede ser un acto de fe.

A través de sus producciones, su enseñanza y su testimonio, nos invita a mirar más allá del entretenimiento y a encontrar a Dios en lo cotidiano.

📍 Sitio web: https://cccofamerica.com

📸 Instagram: @ccc_of_america

🎬 YouTube: CCC of America

🌐 Facebook: CCC of America