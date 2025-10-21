Cuando los clics se vuelven escudos: cómo una alerta digital ayuda a salvar a la infancia

Ciudad de México.- En un mundo donde la tecnología se ha convertido en parte esencial de la vida cotidiana, también ha surgido la necesidad de usarla con conciencia para proteger a los más vulnerables.
Durante el ciclo 2024-2025, la organización Te Protejo México implementó el Esquema de Clasificación Universal.
Además que es, una herramienta que permite identificar, clasificar y canalizar contenido relacionado con el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
La implementación de este sistema representa un avance histórico en la precisión del análisis digital, la cooperación internacional y la capacidad de respuesta ante uno de los delitos más graves que amenaza a la niñez.
Entre 2022 y 2025, la organización recibió más de 13 reportes sospechosos, y el número de víctimas identificadas se multiplicó por diez en tan solo tres años.
Cada imagen revisada y cada canalización no solo reflejan un procedimiento técnico, sino un acto de compromiso y humanidad en favor de entornos digitales más seguros.
Un lenguaje común para proteger mejor.
El nuevo marco de clasificación permitió unificar la terminología entre sectores gubernamentales, tecnológicos, sociales y legales, lo que dio mayor claridad al trabajo de detección.
Por ejemplo, el sistema distingue entre Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y Material de Explotación Sexual Infantil (MESI).
Cuyos, términos que ayudan a establecer protocolos más precisos y acciones adecuadas ante cada caso.
Cooperación internacional reforzada.
Te Protejo México forma parte de la red global INHOPE, lo que ha fortalecido la coordinación con plataformas digitales, autoridades y líneas de reporte de otros países.
Gracias a ello, la proporción de reportes canalizados internacionalmente aumentó de manera significativa.
Consolidando un enfoque global en la protección de la infancia frente a los riesgos digitales.
Frente a nuevos desafíos digitales.
La organización también actualizó su metodología e integró categorías que responden a amenazas emergentes, como el contenido sintético o manipulado mediante inteligencia artificial.
Solo entre 2024 y 2025, el 91 % del material atendido correspondió a imágenes realistas, lo que evidencia la complejidad del entorno digital actual y la urgencia de actuar con herramientas eficaces.
Una cifra que representa una alerta viva.
De acuerdo con Te Protejo México, más de 13 mil reportes en tres años no son solo estadísticas.
Son llamados de auxilio, son vidas que pueden ser protegidas gracias a la colaboración entre ciudadanos, autoridades y organizaciones.
Además, el organismo subraya que esta labor requiere del compromiso de todos: usuarios responsables, plataformas digitales vigilantes y autoridades comprometidas.
“La infancia merece entornos digitales seguros. Hoy, la protección ya no es tarea de unos pocos. Cada clic puede convertirse en escudo”, señaló.
Este informe demuestra que la tecnología, usada con conciencia y propósito, puede convertirse en aliada de la protección.
Ahora el reto es mantener el impulso: divulgar, colaborar y actuar juntos para garantizar un mundo digital libre de violencia sexual hacia la niñez.
ARH
México
Proponen justicia restaurativa para adolescentes en México
Ciudad de México.— El Senado de México analiza modificaciones a la Ley de Justicia Penal para Adolescentes para incluir la justicia restaurativa y mecanismos que prioricen la reparación del daño y la reintegración social de jóvenes infractores.
Cambios en la Ley de Justicia Penal para Adolescentes
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para modificar los artículos 18, 21, 31 y 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La propuesta busca incorporar la justicia restaurativa y alternativas a la privación de libertad, con el objetivo de garantizar la reparación del daño y la reintegración social de los adolescentes en conflicto con la ley.
Mecanismos de justicia y reparación del daño
La iniciativa propone que las autoridades promuevan el uso temprano de herramientas de justicia restaurativa, incluyendo mediación, conciliación y círculos restaurativos. El enfoque prioriza la reparación integral del daño y la reintegración social, asegurando que la privación de libertad se considere solo cuando no sea posible aplicar estas alternativas.
Principios fundamentales de la justicia restaurativa
El modelo de justicia restaurativa se basa en la dignidad humana, el reconocimiento de la víctima, la corresponsabilidad del infractor y la participación de la comunidad. También establece que las autoridades deberán justificar por escrito la imposibilidad de utilizar mecanismos restaurativos antes de imponer sanciones privativas de libertad.
Implementación judicial y extrajudicial
Los mecanismos restaurativos podrán aplicarse tanto en sede judicial como extrajudicial. La conducción estará a cargo de facilitadores certificados o autoridades competentes, garantizando la participación voluntaria de las partes y la reparación integral del daño.
Alternativas a la privación de libertad en contextos de vulnerabilidad
El coordinador de los senadores del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, explicó que la propuesta permite atender causas estructurales del delito y ofrece opciones a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o violencia. Los mecanismos incluyen mediación, círculos de diálogo y servicios comunitarios, contribuyendo al desarrollo social de los adolescentes y al fortalecimiento de sus vínculos familiares.
“Apostar por la justicia restaurativa y las alternativas a la privación de la libertad para adolescentes significa apostar por el futuro del país. La sociedad mexicana necesita políticas que reconozcan que el castigo no siempre genera justicia y que la verdadera reparación del daño se logra cuando las personas comprenden, asumen y transforman sus actos”, dijo.
Objetivo y alcance de la iniciativa
La iniciativa busca consolidar la justicia restaurativa dentro del sistema jurídico mexicano, priorizando la reparación del daño y la inclusión social de los adolescentes, y ofreciendo alternativas a la privación de libertad que contribuyan a la prevención de la reincidencia y la reintegración social.
ebv
Dignidad Humana
“Su corazón latía a 30 por minuto”: la historia de Rubén y su nueva oportunidad de vida
Ciudad de México.— Rubén, de 73 años, descansaba en su hogar de Celaya cuando escuchó tocar la puerta. Era una brigada del programa Salud Casa por Casa, que realizaba visitas para revisar el estado de salud de los vecinos. Aquella jornada, que parecía rutinaria, cambió el rumbo de su vida y devolvió la tranquilidad a su familia.
Durante la visita, la enfermera Violeta Manuela Hernández Juárez notó algo preocupante. Al tomar los signos vitales de Rubén, detectó que su frecuencia cardiaca era de apenas 30 latidos por minuto. La situación era crítica. “Le expliqué que debía ir de inmediato a una institución médica. Como contaba con atención en el Seguro Social, notifiqué a mis encargados e hice la nota de envío”, relató la enfermera.
Ese aviso fue el primer paso para salvarle la vida.
Una urgencia atendida a tiempo
Rubén fue canalizado a la Unidad de Medicina Familiar No. 49 en Celaya y, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado al Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, en León. Allí fue atendido por el cardiólogo Iván Alfonso González Rosas, especialista en Hemodinamia, quien confirmó el diagnóstico: bloqueo auriculoventricular completo, una afección que puede detener el corazón si no se actúa con rapidez.
“Desde su ingreso se le colocó un marcapasos transitorio, se le dio seguimiento y posteriormente se implantó un marcapasos definitivo”, explicó el médico. La atención inmediata fue determinante. “Si no se le hubiera colocado a tiempo, su evolución pudo ser catastrófica. Si no hubiera sido detectado por el programa, su condición podía haberle arrebatado la vida en cualquier momento”.
Dedicación que sostiene vidas
Para el doctor González Rosas, el caso de Rubén representa más que una historia médica: es una muestra del compromiso de quienes trabajan por la salud de las familias. “Me siento privilegiado por trabajar en esta institución, orgulloso de contribuir para atender a nuestros pacientes y mantener la integridad de las familias”, expresó.
Su labor, junto con la de todo el equipo médico, permitió que Rubén regresara a casa con un nuevo pulso y una nueva esperanza.
Reencuentro con la vida
Rubén recuerda los días que siguieron a su operación. “Tenía cinco años sin ir al Seguro. No esperaba tanta atención, pero me llevé una gran sorpresa. Me sentí tranquilo al ver que todos estaban al pendiente. El doctor me visitó a las tres de la mañana y volvió a las siete. Eso me cambió la forma de pensar”, contó.
Su familia acompañó cada momento, agradecida por la atención que recibió y por la cercanía del personal médico. Hoy, Rubén vuelve a disfrutar las tardes en casa, rodeado del cariño de los suyos y con la certeza de que aquella puerta abierta significó una nueva oportunidad.
ebv
México
SEP lanza la Constancia de Situación Profesional: seguridad y transparencia para médicos y pacientes
Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Constancia de Situación Profesional (CSP), un documento digital que permite verificar credenciales y trayectoria académica de médicos y profesionistas.
La medida busca proteger a los pacientes y fortalecer la confianza en los especialistas.
En el contexto de la creciente demanda de servicios médicos especializados, esta herramienta ofrece información confiable sobre la formación de los profesionales de la salud humana.
Reduciendo así, los riesgos y fraudes en el ejercicio de la medicina.
Una herramienta clave para la seguridad de los pacientes.
La CSP permite consultar de manera inmediata historial académico, cédula profesional y certificados de especialidad.
La SEP enfatizó que esta medida es especialmente relevante para la cirugía plástica, estética y reconstructiva.
En donde la verificación de credenciales es vital, para evitar fraudes en el servicio que en muchos de los casos hay pérdida de vidas.
El portal oficial, cedulaprofesional.sep.gob.mx, facilita a los pacientes confirmar que su médico cuenta con:
Además, la cédula profesional de médico general, emitida por la Dirección General de Profesiones.
Cédula profesional de especialista en cirugía plástica, estética o reconstructiva.
Certificado vigente de especialidad otorgado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (COMEPAC).
No obstante, esta verificación asegura que los procedimientos médicos se realicen bajo estándares éticos, de calidad y seguridad, reduciendo riesgos para la salud de los pacientes.
Transformación digital y confiabilidad profesional.
Además, la CSP sustituye procesos en papel y funciona como un currículum digital verificable. Incluye cédula profesional, colegiación, microcredenciales, certificados y competencias transversales.
Sin Embargo, la SEP explicó que esta herramienta digital favorece la empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas.
Al tiempo que reconoce formalmente las capacidades y conocimientos de los profesionistas a lo largo de su trayectoria.
Asi mismo, la plataforma gratuita superó 800 mil descargas y dos millones de consultas, lo que refleja su aceptación y utilidad entre médicos, pacientes y empresas.
Reducción de fraudes y falsificaciones.
Además, la Dirección General de Profesiones subrayó que la CSP fortalece la seguridad y autenticidad en el ejercicio profesional, combatiendo fraudes y falsificaciones que pueden afectar directamente la vida de los pacientes.
El documento también ofrece confianza a instituciones, empresas y organismos públicos, que ahora pueden verificar credenciales de forma rápida y confiable.
La medida responde a la nueva ley nacional que elimina trámites burocráticos, modernizando la gestión de certificados profesionales.
Un paso hacia la confianza en la medicina.
Con más de 15 millones de cédulas emitidas en 80 años, la SEP proyecta generar 15 millones adicionales mediante la transformación digital, en colaboración con instituciones educativas y organizaciones empresariales.
De acuerdo con las autoridades, la Constancia de Situación Profesional se convierte así en un instrumento clave para que pacientes y especialistas construyan una relación basada en transparencia, confianza y profesionalismo.
ARH
México
Cirugía robótica y espíritu de equipo: una fórmula que multiplica la vida
Ciudad de México.— En un quirófano del Instituto Mexicano del Seguro Social, las manos de médicos y la inteligencia robótica laten al mismo ritmo. Entre el 4 y el 30 de septiembre, el IMSS realizó 53 cirugías asistidas por robot, reflejo del avance tecnológico y del espíritu de cooperación que distingue a las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).
Estas 25 unidades son la expresión más alta del conocimiento médico dentro del Seguro Social. Especialistas de distintas áreas unen esfuerzos, comparten decisiones y suman su experiencia para brindar atención de calidad y salvar vidas. En ellas, el trabajo en equipo no es una consigna, sino una práctica diaria que define el éxito clínico y humano.
Tres hospitales, una sola misión
De acuerdo con el IMSS, cualquier paciente candidato a cirugía robótica puede acceder a la tecnología sin importar su hospital de origen, siempre acompañado por su médico tratante.
Esta integración interhospitalaria permite que las salas quirúrgicas robóticas estén disponibles los siete días de la semana, en turnos matutinos y vespertinos. La logística es un ejemplo de organización colectiva: martes y sábado corresponden al Hospital de Especialidades; jueves y domingo a La Raza; lunes, miércoles y viernes al Hospital de Oncología.
LEE Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Cada semana, los especialistas presentan los casos ante el Comité Clínico, donde juntos analizan diagnósticos, valoran riesgos y determinan la mejor ruta quirúrgica. No hay decisiones aisladas. Cada procedimiento es el resultado de una deliberación compartida que coloca al paciente en el centro de la atención.
Innovar unidos para salvar vidas
La innovación en el IMSS no surge de la competencia, sino de la colaboración. La primera cirugía de tórax asistida por robot, realizada el 7 de octubre por el doctor Luis Enrique Payró Hernández, del Hospital General de La Raza, marcó un nuevo capítulo en la historia de la institución. Este logro, fruto del apoyo de anestesiólogos, enfermeras instrumentistas, ingenieros biomédicos y técnicos, refleja la fuerza del trabajo interdisciplinario.
Próximamente, el IMSS abrirá espacio para la cirugía ginecológica de alta precisión, ampliando las posibilidades de atención integral. Cada avance, cada caso exitoso y cada recuperación son testimonio de una filosofía que entiende que el progreso médico solo es posible cuando se construye en conjunto.
Filosofía que fortalece
El trabajo en equipo mejora los resultados clínicos y fortalece la sostenibilidad del sistema de salud. La colaboración se traduce en eficiencia, en el aprovechamiento responsable de la tecnología y en un servicio humano que dignifica a cada paciente.
Esta filosofía de cooperación ha permeado en todos los niveles del Instituto. Médicos, enfermeras, técnicos, investigadores y personal administrativo comparten una convicción: el cuidado de la salud requiere unidad, coordinación y visión común. La suma de talentos permite que la ciencia médica avance sin perder su esencia humana.
La cirugía robótica en el IMSS es el resultado de una comunidad que aprendió a unir fuerzas para poner la tecnología al servicio de la vida. Cada operación es una muestra del poder de la colaboración, donde la precisión del robot amplifica la destreza humana y la convierte en esperanza.
ebv
