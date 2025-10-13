Cuando los riñones callan: el drama silencioso de millones de mexicanos

Ciudad de México.- En nuestro país, cerca del 12 % de la población vive con enfermedad renal crónica (ERC) sin saberlo. Se trata de un problema latente que atraviesa familias y presupuestos públicos aunado a la falta de medicamentos.

Expertos advirtieron durante la presentación de Connected Care de Vantive México que solo uno de cada cinco casos recibe un diagnóstico oportuno.

El internista y nefrólogo Armando Martínez alertó que de cada 10 personas en México, al menos una sufre daño renal sin verlo venir.

Las cifras oficiales respaldan su afirmación: estudios nacionales estiman una prevalencia cercana al 12.2 % de ERC en el país.

Cuando se detecta la enfermedad, la función renal ya suele estar comprometida en más del 70 %, explicaron los especialistas.

En esas condiciones, el paciente enfrenta terapias sustitutivas: diálisis o trasplante. Martínez puntualizó que muchas veces el diagnóstico llega sobre la marcha, en etapas ya avanzadas.

La diabetes y la hipertensión continúan como las principales causas de la ERC.

Pero hay un cambio de tendencia: cada vez hay más pacientes jóvenes, entre 40 y 45 años, sin antecedentes claramente identificados. Esa transformación implica una carga social y económica que se multiplica.

Además, datos del IMSS, en 2024 la institución destinó más de 33 mil millones de pesos para atender a 83 643 pacientes con insuficiencia renal.

Las enfermedades crónicas absorbieron 101 mil millones de pesos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), y la ERC emergió como una de las mayores cargas financieras del sector salud.

Investigaciones médicas sitúan el costo promedio anual de hemodiálisis entre 223 mil 183 mil y 257 mil pesos, y el gasto vitalicio por paciente en un millón 198 mil 968 pesos.

En el sector público, el costo directo promedio ronda los 158 mil 964 pesos al año.

Las cifras revelan una tensión entre lo invisible y lo urgente. La ERC está entre las primeras diez causas de muerte en México, con más de 15 mil defunciones anuales.

Si no se refuerzan intervenciones de prevención y diagnóstico temprano, esas muertes podrían duplicarse en dos décadas.

Martínez destacó que la diálisis peritoneal automatizada, combinada con sistemas de monitoreo remoto, ha revolucionado el tratamiento: el paciente se conecta por la noche y la máquina actúa mientras duerme.

Al despertar puede retomar sus actividades cotidianas; eso representa más libertad, menos dependencia.

Aunque solo unos 2 mil de los 35 mil pacientes en diálisis peritoneal usan monitoreo remoto, el desafío es extender ese acceso.

El diagnóstico oportuno, el apoyo institucional y el acompañamiento tecnológico pueden cambiar el rostro de la ERC en México.

De acuerdo con los especialistas No se trata solo de cifras: son personas que pueden seguir vivas, activas y dignas si se actúa con decisión. La enfermedad renal no debe seguir siendo un castigo silencioso.

