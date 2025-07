Cuando mamá y papá se cuidan, la familia florece

Ciudad de México. — Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer expresó la urgencia de fomentar la corresponsabilidad dentro de los hogares mexicanos. “Vivimos en un mundo donde hombres y mujeres deben tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma dignidad”, expresó.

En entrevista para Manuel Zamacona en Heraldo Radio, se posicionó sobre las declaraciones de Javier Hernández sobre la masculinidad.

La dirigente consideró injusto el trato que recibió el futbolista tras sus comentarios. “Deshacemos la vida de alguien por dos declaraciones. Lo elevamos como ídolo y lo destruimos al instante”, comentó.

Reconoció que algunos fragmentos del discurso de Hernández pueden vincularse a corrientes como la manosfera. “Es peligroso cuando adolescentes siguen estas ideas que reviven críticas al feminismo y la dominación masculina”, advirtió.

Amozurrutia: En familias corresponsables, todos participan

La activista enfatizó que ninguna tarea del hogar debe considerarse exclusiva de un género. “En una familia corresponsable, todos participan. Nadie debería ‘levantar solo los calzones’”, dijo de forma tajante.

Amozurrutia criticó los estereotipos sobre la mujer “multitask” o el hombre proveedor. “Las mujeres no deben trabajar como si no tuvieran hijos ni criar como si no trabajaran”, afirmó.

Para ella, el diálogo dentro de la pareja es clave. “Desde el noviazgo hay que hablar de cómo se va a operar la casa. Si uno trabaja y el otro cuida, el ingreso es de ambos”, explicó.

También rechazó la idea de que ciertos modelos familiares sean mejores que otros. “Conozco hombres que hacen familia desde casa, mientras sus esposas trabajan fuera. Todo es válido si hay respeto”, afirmó.

La también conferencista subrayó que las mujeres deben ser autónomas económicamente, pero los hombres también deben serlo en lo doméstico. “No se vale juzgar cuando no se actúa”, sostuvo.

Respecto a la reacción de las marcas que retiraron su apoyo a Hernández, Amozurrutia opinó: “Somos muy duros para juzgar y muy malos para actuar”.

Finalmente, hizo un llamado a dejar de atacar al que piensa diferente. “Eso se llama democracia. Podemos no estar de acuerdo, pero debemos respetar”, concluyó.

JAHA