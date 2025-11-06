Cuidado con el paquete que no pediste: así opera la estafa del brushing

Ciudad de México.— Fátima tiene 13 años de edad. En el salón de clases donde debía sentirse protegida, fue víctima de burlas, empujones y humillaciones constantes. Sus compañeros se convirtieron en sus agresores y sus silencios en testigo

El 4 de febrero de 2025, Fátima Zavala, de 13 años de edad, cayó del primer piso de un edificio dentro de la Escuela Secundaria Diurna número 236, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

La estudiante era acosada por algunos compañeros debido a su gusto por el K-pop. La familia presentó una denuncia ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La comunidad escolar y padres de familia solicitaron revisar los protocolos de prevención del acoso dentro del centro educativo.

Situación del acoso escolar a nivel global

En el contexto del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló que uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido agredido físicamente al menos una vez durante el año. Uno de cada diez ha sufrido ciberacoso.

La organización indicó que la violencia y el acoso tienen efectos directos en el aprendizaje y en la salud mental de los estudiantes. Las víctimas presentan mayor riesgo de soledad, insomnio y pensamientos suicidas.

La UNESCO subrayó que sólo 32 países cuentan con un marco jurídico completo para combatir la violencia en las escuelas. El organismo llamó a fortalecer las políticas educativas que garanticen el respeto, la aceptación y la seguridad de los alumnos.

Violencia escolar en México

En México, miles de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de diferentes formas de violencia en las escuelas durante 2024, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Los registros oficiales muestran incrementos en la atención hospitalaria por agresiones físicas, psicológicas y sexuales en comparación con años anteriores.

Marco legal para prevenir la violencia escolar

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a una educación de calidad basada en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En sus artículos 57 y 59 se ordena a las autoridades competentes realizar acciones que garanticen un ambiente libre de violencia en los centros educativos.

El marco legal también indica que las autoridades deben fomentar la convivencia armónica, promover la resolución pacífica de conflictos y aplicar protocolos de actuación ante casos de acoso o violencia escolar.

Tres millones de adolescentes reportaron acoso escolar

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el INEGI, 28% de las personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela reportaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Esto representa a 3.3 millones de estudiantes adolescentes en todo el país.

Violencia física

Según los Registros de Lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, en 2024 se atendieron en hospitales del país 1,058 casos de violencia física escolar contra personas de entre 1 y 17 años. De las víctimas, 36.5% eran mujeres y 63.4% hombres. Dos de cada tres tenían entre 12 y 17 años.

El Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo concentraron 37.9% de los casos. La cifra aumentó 12.2% respecto a 2023 y 132% en comparación con 2010.

Entre las consecuencias registradas se encuentran contusiones, heridas, fracturas, esguinces y trastornos emocionales.

Violencia sexual

Durante 2024, 244 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales por violencia sexual en escuelas. De las víctimas, 81.6% eran mujeres y 18% hombres. La mayoría tenía entre 12 y 17 años.

El Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua concentraron 44.8% de los casos. Aunque la cifra disminuyó 9% respecto a 2023, el aumento acumulado desde 2010 fue de 1,061.9%.

En 57.8% de los casos en mujeres y 45.5% en hombres, la persona agresora era conocida por la víctima. Las consecuencias más comunes incluyeron malestar emocional, estrés postraumático y depresión.

Violencia psicológica

En 2024 se registraron 456 hospitalizaciones por violencia psicológica escolar. Del total de víctimas, 73.9% eran mujeres y 26.1% hombres. Tres de cada cuatro casos correspondieron a adolescentes de entre 12 y 17 años.

El Estado de México, Guanajuato y Veracruz concentraron 70.4% de los casos. La cifra aumentó 2.5% respecto a 2023 y 2,582.4% desde 2010.

En casi la mitad de los incidentes, la persona agresora era conocida. Las consecuencias más frecuentes fueron malestar emocional, trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión.

Otros tipos de violencia dentro de las escuelas

Tres menores de entre 1 y 17 años fueron hospitalizados en 2024 por trata de personas en escuelas, cifra igual a la registrada en 2023.

Además, se atendieron 20 casos por abandono o negligencia en escuelas, lo que representó un incremento respecto a los 13 casos de 2023.

Impacto del acoso en México

David Hernández Carranza, presidente del Consejo Directivo de la Plataforma Antibullying (PAB), informó que el acoso escolar representa un gasto estimado superior a siete mil millones de pesos anuales en atención médica, salud mental y pérdida de productividad.

Por su parte, Tania Martínez Lizárraga, directora de la Unidad de Medicina Clínica de la Universidad Panamericana, reportó que en los últimos cinco años los casos de bullying aumentaron 205 por ciento. Dijo que las consecuencias se reflejan en problemas de autoestima, ansiedad, depresión, estrés postraumático, bajo rendimiento escolar y riesgo de suicidio.

Experiencias internacionales

Carlos Ruiz, consejero honorífico Antibullying, explicó que países como Finlandia y Corea del Sur han reducido hasta en 40 por ciento los casos de acoso escolar mediante protocolos estructurados y revisados de forma periódica. Comparó la implementación de estos mecanismos con las normas ISO de calidad educativa, al señalar que permiten una aplicación estandarizada y de bajo costo.

Riesgos del ciberacoso

Ximena Arizmendi Juárez, especialista en redes y seguridad digital, indicó que uno de cada tres adolescentes ha recibido amenazas o insultos en redes sociales. Relacionó el incremento del ciberacoso con un aumento de pensamientos suicidas y consumo de sustancias. Propuso fortalecer los programas de alfabetización digital y fomentar la cooperación entre autoridades educativas y plataformas tecnológicas.

Marco jurídico nacional

Ana Lucía Medina, cofundadora de la organización de activismo digital SocCivilMX, informó que solo ocho estados del país cuentan con legislación específica para sancionar el bullying. Consideró que la falta de armonización legal limita una respuesta uniforme y efectiva. Propuso incorporar una asignatura obligatoria sobre convivencia escolar y prevención del delito en los planes de estudio.

