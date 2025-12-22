¿Dar un celular antes de los 12 afecta la salud infantil?

Ciudad de México.- El uso excesivo de pantallas en niñas, niños y adolescentes no es un tema nuevo. Durante años, especialistas han advertido sobre sus efectos en la atención, el descanso y la salud emocional.
Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Pediatrics suma una pregunta clave a esta pregunta: ¿la edad a la que un menor recibe su primer celular puede influir en su bienestar físico y emocional?
¿Qué reveló el estudio más reciente?
La investigación analizó datos de más de 10 mil 500 menores que participan en el estudio Adolescent Brain Cognitive Development, uno de los proyectos más amplios y prolongados sobre desarrollo cerebral infantil.
Los resultados indican que quienes recibieron un teléfono celular antes de los 12 años presentaron mayor probabilidad de experimentar:
Síntomas de depresión
Obesidad
Sueño insuficiente
Además, el riesgo aumentó conforme el acceso al celular ocurrió a una edad más temprana.
Los autores aclaran que el estudio no establece una relación directa de causa-efecto. No obstante, señalan que el uso temprano del celular suele estar asociado con menos actividad física, menor convivencia social y menos horas de descanso, hábitos que impactan la salud integral.
Otras investigaciones refuerzan estas preocupaciones. Un estudio de 2023 reveló que 17% de niños de 11 y 12 años con dispositivos en su habitación se despiertan por notificaciones durante la noche.
A ello se suma que más del 80% de menores entre 11 y 17 años no cumple con la actividad física diaria recomendada, en parte por el tiempo frente a pantallas.
Para los especialistas, la adolescencia es una etapa decisiva. Cambios sostenidos en sueño, movimiento y convivencia pueden dejar huella a largo plazo.
El psiquiatra infantil Ran Barzilay, investigador principal del nuevo estudio, lo resume con claridad:
“Cuando le das un teléfono a tu hijo, debes verlo como algo significativo para su salud y actuar en consecuencia”.
La ciencia aún no tiene una postura definitiva. Un análisis de 2020 encontró resultados inconsistentes entre el uso del celular y problemas como ansiedad o depresión.
Incluso, una investigación de la Universidad de Stanford señaló que niños que recibieron un celular antes de los 11 años no mostraron más dificultades de sueño o rendimiento escolar que quienes lo obtuvieron después.
Estas diferencias reflejan que el impacto del celular no depende solo de la edad, sino del contexto, el acompañamiento adulto y los hábitos familiares.
Un sondeo de 2024 reveló que tres de cada cuatro jóvenes de la Generación Z considera que las redes sociales afectan su salud mental.
Muchos reconocen sentirse más estresados o ansiosos tras su uso.
Ante este panorama, cada vez más padres optan por retrasar el acceso al celular, buscando reducir riesgos y fortalecer otras áreas del desarrollo.
¿Cómo saber si un niño está listo para su primer celular?
No existe una edad universal. Especialistas recomiendan evaluar cada caso y considerar factores como:
Nivel de responsabilidad
Madurez emocional
Capacidad para respetar reglas
Uso real que se dará al dispositivo
Aunque muchos padres entregan un celular entre los 11 y 12 años por motivos de comunicación, los expertos coinciden en que la preparación del menor es más importante que la edad.
¿El ejemplo empieza en casa?
El uso que los adultos hacen del celular también influye. El tiempo excesivo frente a pantallas puede afectar incluso a bebés y niños pequeños, especialmente en su socialización.
Revisar los hábitos familiares es un primer paso para construir una relación más sana con la tecnología.
ARH
México
Hipertimesia, la condición neurológica que convierte cada recuerdo en presente
Ciudad de México.— Recordar qué se comió ayer suele ser un reto para muchas personas. Para un grupo mínimo, olvidar no ocurre. Cada fecha, cada conversación y cada emoción permanece intacta, ordenada como un calendario interior que se activa sin aviso. Esta condición, conocida como hipertimesia, plantea una paradoja humana profunda: una memoria que conserva todo también obliga a revivirlo todo.
¿Qué es la hipertimesia y por qué desafía la idea del olvido?
La hipertimesia, también llamada memoria autobiográfica altamente superior, de acuerdo con especialistas, es una condición neurológica poco frecuente que permite recordar episodios personales con una precisión extraordinaria incluso después de décadas. Los recuerdos aparecen de forma automática, sin técnicas de memorización ni esfuerzo consciente, y siguen una secuencia cronológica clara.
Quienes viven con hipertimesia pueden reconstruir días específicos con datos como el clima, las personas presentes, las conversaciones y las emociones experimentadas. El término surge del griego “hiper”, exceso, y “thymesis”, recordar, una combinación que describe con exactitud una memoria que no se diluye con el paso del tiempo.
Una condición excepcional en el mundo científico
La hipertimesia se encuentra entre los fenómenos neurológicos más raros documentados. Desde su identificación a inicios del siglo XXI, se han registrado menos de cien casos en todo el mundo. El primero estudiado de forma sistemática fue el de Jill Price, diagnosticada en Estados Unidos en 2006, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre la memoria humana.
Esta baja incidencia explica por qué la hipertimesia continúa siendo objeto de estudio en ámbitos académicos y científicos, más que en la práctica clínica habitual, y mantiene el interés de neurocientíficos, psicólogos y especialistas en conducta humana.
Señales de una memoria que no descansa
El rasgo central de la hipertimesia es el recuerdo constante e involuntario de experiencias personales. Entre sus manifestaciones se encuentran la evocación detallada de eventos cotidianos con fechas y contextos precisos, la aparición espontánea de recuerdos a partir de estímulos mínimos y la intensidad emocional asociada a cada vivencia, como si el momento ocurriera de nuevo.
También es común la capacidad de relacionar acontecimientos históricos con experiencias personales propias. Esta habilidad no implica ventajas generales en otras áreas cognitivas, ya que no se asocia con una memoria superior para cálculos, idiomas o habilidades visuales, lo que la diferencia de otros fenómenos como el síndrome del sabio.
Qué se sabe sobre sus causas
El origen de la hipertimesia no se encuentra definido con certeza. Las investigaciones apuntan a una interacción de factores neurológicos, psicológicos y genéticos. Estudios de neuroimagen han identificado diferencias en estructuras como el núcleo caudado y el lóbulo temporal, zonas vinculadas con la memoria y la regulación emocional, así como una conectividad más intensa entre regiones relacionadas con el recuerdo.
También se han observado patrones de actividad particulares en la red neuronal por defecto, sistema cerebral asociado al pensamiento autorreferencial. A ello se suman rasgos obsesivos leves en algunos casos, como la necesidad de registrar fechas o revisar recuerdos de manera reiterada, lo que podría reforzar los circuitos de la memoria a lo largo del tiempo. Aunque no existe un gen identificado, la recurrencia familiar sugiere un posible componente hereditario.
Cuando recordar todo se vuelve una carga
La hipertimesia no siempre se vive como un privilegio. La imposibilidad de filtrar recuerdos genera una sobrecarga mental constante que dificulta la concentración en el presente. Las experiencias dolorosas conservan la misma nitidez que las positivas, lo que puede traducirse en angustia emocional persistente.
Esta intensidad favorece la aparición de ansiedad, episodios depresivos o síntomas similares al estrés postraumático. En el ámbito social, algunas personas enfrentan incomprensión o aislamiento, al convivir con una memoria que otros perciben como inusual o exagerada.
Cómo se identifica una memoria autobiográfica superior
El diagnóstico de la hipertimesia requiere evaluaciones especializadas. Incluye entrevistas clínicas, pruebas de evocación de fechas y acontecimientos específicos y la verificación de datos mediante registros personales, noticias o documentos familiares. Las resonancias magnéticas funcionales permiten observar la actividad cerebral durante la recuperación de recuerdos.
El proceso también descarta otros cuadros, como el entrenamiento intensivo de la memoria, el síndrome de Savant o trastornos psicológicos asociados a recuerdos distorsionados. Por su rareza, estos estudios se realizan principalmente en centros de investigación.
Vivir con una memoria que no se borra
La hipertimesia no se considera una enfermedad y no cuenta con un tratamiento curativo. El acompañamiento psicológico puede ayudar a manejar la carga emocional asociada a los recuerdos persistentes. Estrategias como la terapia cognitivo-conductual, la atención plena y el uso estructurado de diarios personales ofrecen herramientas para mantener el equilibrio emocional y fortalecer la vida cotidiana.
Muchas personas con hipertimesia desarrollan una relación funcional con su memoria y la integran como parte de su identidad, aprendiendo a convivir con una mente que conserva cada capítulo de su historia.
ebv
CDMX
Metro y Metrobús ajustan horarios por Noche Buena y Navidad en CDMX
CDMX.- La Ciudad de México se mueve distinto en Navidad. El transporte público ajusta sus ritmos para acompañar cenas familiares, visitas y trayectos cargados de afecto.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron horarios especiales para el 24 y 25 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar traslados seguros y ordenados.
Las autoridades invitaron a las personas usuarias a planear sus recorridos con anticipación y considerar los cambios operativos durante las celebraciones decembrinas.
¿Qué horarios tendrá el Metro CDMX en Nochebuena y Navidad?
El Metro capitalino operará con ajustes específicos durante ambos días festivos, de acuerdo con información oficial del STC.
El miércoles 24 de diciembre, el servicio funcionará de 05:00 a 23:00 horas
El último tren saldrá puntualmente a las 22:30 horas desde las terminales.
Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el Metro abrirá más tarde.
El servicio operará de 07:00 a 24:00 horas en toda la red.
El STC recordó que estas medidas buscan equilibrar la movilidad con la baja demanda habitual de estas fechas.
Bicicletas y movilidad sustentable durante los días festivos
El Metro CDMX mantiene vigente el programa “Tu bici viaja en Metro” durante los días festivos.
Las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las instalaciones, bajo las reglas habituales de convivencia y seguridad.
Esta opción fortalece la movilidad sustentable y facilita trayectos cortos durante las celebraciones de fin de año.
Metrobús ajusta su operación en vísperas navideñas
El Metrobús también informó horarios especiales para Nochebuena y Navidad en la capital.
Para el 25 de diciembre, funcionará de 05:00 a 00:00 horas.
Las autoridades señalaron que podrían emitir actualizaciones en redes sociales oficiales durante las próximas horas.
Tren Suburbano, Cablebús y Tren Ligero: así operan en Navidad
El Tren Suburbano mantendrá operación especial durante ambos días.
El 24 de diciembre, circulará de 05:00 a 23:00 horas.
El 25 de diciembre, operará de 07:00 a 00:30 horas.
El Cablebús brindará servicio los días festivos de 07:00 a 23:00 horas, sin cambios adicionales.
En el caso del Tren Ligero, el 24 de diciembre operará de 05:00 a 22:30 horas.
El 25 de diciembre, el servicio será de 07:00 a 23:30 horas.
Transporte público y Navidad: una ciudad que sigue latiendo
Los horarios especiales reflejan una ciudad que desacelera, pero no se detiene.
Miles de trayectos navideños dependen del transporte público metropolitano.
Planear los recorridos permite llegar a tiempo, reducir estrés y cuidar cada encuentro.
La movilidad también forma parte de las historias que se cuentan en Navidad.
ARH
CDMX
Pavo y ponche: así será el menú de ‘El Torito’ en Navidad y Año Nuevo en CDMX
CDMX.- La Ciudad de México esta en las fiestas decembrinas con luces, brindis y un mensaje claro: manejar sobrio protege vidas. El alcoholímetro permanece activo todo el día.
Durante Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, el programa Conduce sin Alcohol refuerza operativos y recuerda consecuencias. Entre ellas, pasar horas en ‘El Torito’.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó el menú que recibirán quienes incumplan la norma. El anuncio busca informar, pero también generar conciencia social.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció hoy, 22 de diciembre de 2025, el menú especial para ‘El Torito’.
Además, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario servirá alimentos acordes a las fechas decembrinas. La medida acompaña el operativo permanente de alcoholímetro.
Para Navidad 2025, el menú incluye espagueti a la crema con jamón y piña. También habrá pavo en salsa de mango con habanero.
El plato fuerte se acompaña con papas con queso y crema. El menú incluye ensalada de manzana con pasas y nuez.
Como bebida, se ofrece ponche con frutas de temporada. Todo se sirve a personas remitidas por exceder el límite de alcohol permitido.
Para recibir el año nuevo 2026
Las autoridades señalaron que el menú cambia. Se sirve sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.
El plato principal es pavo en salsa de arándanos con chipotle. Se acompaña con ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.
También se incluye ensalada de manzana y ponche. La autoridad mantiene un enfoque institucional y preventivo.
El mensaje va más allá de la comida. La SSC recordó que el alcoholímetro opera las 24 horas, todos los días del año.
Si una persona conduce bajo los efectos del alcohol, enfrenta sanciones administrativas. Entre ellas, arresto inconmutable en ‘El Torito’.
La SSC informó resultados recientes del programa Conduce sin Alcohol. Al domingo 21 de diciembre de 2025, remitió a 648 conductores.
La autoridad envió 640 vehículos al depósito vehicular. Estos datos reflejan la magnitud del operativo durante las fiestas.
La SSC realizó 169 mil 660 pruebas AlcoStop. También aplicó 2 mil 42 pruebas de alcoholemia por aire espirado.
Cada cifra representa una intervención preventiva. El objetivo central es reducir accidentes y salvar vidas en temporada de alta movilidad.
Un llamado a la responsabilidad compartida
Las fiestas convocan encuentros familiares y celebraciones comunitarias. También exigen decisiones responsables al volante.
El alcoholímetro no busca castigar, sino prevenir tragedias. La política pública se sostiene en información, vigilancia y corresponsabilidad ciudadana.
La SSC mantiene presencia en avenidas y zonas de convivencia nocturna. El mensaje se repite: si tomas, no conduzcas.
Elegir un conductor designado evita sanciones y protege a terceros. La seguridad vial también forma parte del espíritu decembrino.
En estas fechas, la ciudad cuenta historias de prevención. Conducir sobrio permite que la Navidad y el Año Nuevo terminen en casa.
ARH
México
La siesta infantil: un descanso que también cuida el sueño nocturno
Ciudad de México.- Un niño que no duerma la siesta puede parecer una solución práctica para asegurar que se acueste temprano, pero la ciencia empieza a decir lo contrario. Lejos de ser un obstáculo, el descanso diurno sigue siendo una pieza clave en el desarrollo infantil y, sorprendentemente, también puede mejorar el sueño nocturno.
¿Por qué la siesta es tan importante en los primeros años?
Desde los primeros meses de vida y hasta los cinco años, el cerebro infantil se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado. En este proceso, la siesta cumple una función esencial para la memoria, la regulación emocional y el aprendizaje.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños de entre dos y cinco años duerman entre 10 y 13 horas diarias, sumando el descanso nocturno y las siestas. No se trata solo de cantidad, sino de calidad del sueño.
Este cuestionamiento conocido entre padres y educadores como el “dilema de la siesta”, ha generado inquietud durante años.
La investigadora en neurociencia Stéphanie Mazza, de la Universidad de Lyon-1, ha explicado que, aunque los beneficios cognitivos de la siesta están bien documentados, persiste el temor de que interfiera con el sueño nocturno o con el tiempo de aprendizaje.
Sin embargo, un estudio reciente difundido por The New Scientist aporta datos tranquilizadores.
¿Qué revela la ciencia sobre las siestas?
El equipo de Stéphanie Mazza analizó el comportamiento del sueño de 85 niños de entre dos y cinco años en seis centros preescolares de Francia. Durante una semana, los menores usaron pulseras medidoras del sueño y los padres llevaron un registro detallado de sus hábitos.
Los resultados son claros de acuerdo con el estudio: una hora adicional de siesta reduce el sueño nocturno solo 13.6 minutos y retrasa la hora de dormir apenas 6.4 minutos. En cambio, el beneficio es mayor: el tiempo total de descanso en 24 horas aumenta, en promedio, 45 minutos.
¿Hasta cuándo deberían dormir la siesta los niños?
Para la investigadora, la respuesta es sencilla y tranquilizadora: “Los padres no deberían preocuparse de si su hijo necesita dormir la siesta o no hasta los seis años”.
Esta postura es compartida por la mayoría de los especialistas en desarrollo infantil, quienes coinciden en que el descanso debe responder a las necesidades del niño, no a la presión del reloj.
¿Un hábito que también protege el bienestar emocional?
Más allá de los números, las siestas ofrecen un espacio de recuperación emocional, especialmente en entornos altamente estimulantes como guarderías o preescolares. En palabras de Mazza, “en lugar de considerarlas una molestia, las siestas deberían verse como una valiosa fuente de descanso”.
En tiempos donde la prisa marca la vida cotidiana, permitir que los niños duerman un poco más durante el día es, también, una forma de cuidar su salud integral y su desarrollo con calma. A veces, el mejor aprendizaje comienza con cerrar los ojos.
ARH
