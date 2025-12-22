¿Dar un celular antes de los 12 afecta la salud infantil?

Ciudad de México.- El uso excesivo de pantallas en niñas, niños y adolescentes no es un tema nuevo. Durante años, especialistas han advertido sobre sus efectos en la atención, el descanso y la salud emocional.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Pediatrics suma una pregunta clave a esta pregunta: ¿la edad a la que un menor recibe su primer celular puede influir en su bienestar físico y emocional?

¿Qué reveló el estudio más reciente?

La investigación analizó datos de más de 10 mil 500 menores que participan en el estudio Adolescent Brain Cognitive Development, uno de los proyectos más amplios y prolongados sobre desarrollo cerebral infantil.

Los resultados indican que quienes recibieron un teléfono celular antes de los 12 años presentaron mayor probabilidad de experimentar:

Síntomas de depresión

Obesidad

Sueño insuficiente

Además, el riesgo aumentó conforme el acceso al celular ocurrió a una edad más temprana.

Los autores aclaran que el estudio no establece una relación directa de causa-efecto. No obstante, señalan que el uso temprano del celular suele estar asociado con menos actividad física, menor convivencia social y menos horas de descanso, hábitos que impactan la salud integral.

Otras investigaciones refuerzan estas preocupaciones. Un estudio de 2023 reveló que 17% de niños de 11 y 12 años con dispositivos en su habitación se despiertan por notificaciones durante la noche.

A ello se suma que más del 80% de menores entre 11 y 17 años no cumple con la actividad física diaria recomendada, en parte por el tiempo frente a pantallas.

Para los especialistas, la adolescencia es una etapa decisiva. Cambios sostenidos en sueño, movimiento y convivencia pueden dejar huella a largo plazo.

El psiquiatra infantil Ran Barzilay, investigador principal del nuevo estudio, lo resume con claridad:

“Cuando le das un teléfono a tu hijo, debes verlo como algo significativo para su salud y actuar en consecuencia”.

La ciencia aún no tiene una postura definitiva. Un análisis de 2020 encontró resultados inconsistentes entre el uso del celular y problemas como ansiedad o depresión.

Incluso, una investigación de la Universidad de Stanford señaló que niños que recibieron un celular antes de los 11 años no mostraron más dificultades de sueño o rendimiento escolar que quienes lo obtuvieron después.

Estas diferencias reflejan que el impacto del celular no depende solo de la edad, sino del contexto, el acompañamiento adulto y los hábitos familiares.

@dr.mikecarrillo 📱 Un estudio con casi 2 millones de personas en 163 países (Global Mind Project, 2025) encontró que recibir un smartphone antes de los 13 años se asocia con: ⚠️ Más depresión y ansiedad, ⚠️ Ideación suicida, ⚠️ Problemas emocionales y de relaciones, ⚠️ Mayor riesgo de agresividad y desapego de la realidad. El impacto fue mayor en niñas. Las causas: inicio temprano en redes sociales, problemas de sueño, ciberacoso y poco acompañamiento familiar. No se trata de prohibir. Se trata de dar el celular en el momento adecuado, con límites claros y acompañamiento real. 📌 ¿Qué opinas tú? 💬 Escribe la edad en la que crees que es ideal dar un celular y te comparto una checklist con señales para saber si tu hijo está listo. #DrMikeCarrillo #PediatríaReal #PapásInformados #CrianzaConCriterio #SaludMentalInfantil Thiagarajan, T. C., Newson, J. J., & Swaminathan, S. (2025). Protecting the Developing Mind in a Digital Age: A Global Policy Imperative. Journal of Human Development and Capabilities, 26(3), 493–504. https://doi.org/10.1080/19452829.2025.2518313 ♬ sonido original – Dr. Mike Carrillo

Un sondeo de 2024 reveló que tres de cada cuatro jóvenes de la Generación Z considera que las redes sociales afectan su salud mental.

Muchos reconocen sentirse más estresados o ansiosos tras su uso.

Ante este panorama, cada vez más padres optan por retrasar el acceso al celular, buscando reducir riesgos y fortalecer otras áreas del desarrollo.

¿Cómo saber si un niño está listo para su primer celular?

No existe una edad universal. Especialistas recomiendan evaluar cada caso y considerar factores como:

Nivel de responsabilidad

Madurez emocional

Capacidad para respetar reglas

Uso real que se dará al dispositivo

Aunque muchos padres entregan un celular entre los 11 y 12 años por motivos de comunicación, los expertos coinciden en que la preparación del menor es más importante que la edad.

¿El ejemplo empieza en casa?

El uso que los adultos hacen del celular también influye. El tiempo excesivo frente a pantallas puede afectar incluso a bebés y niños pequeños, especialmente en su socialización.

Revisar los hábitos familiares es un primer paso para construir una relación más sana con la tecnología.

