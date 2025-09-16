De cadetes a Adelitas: mujeres y niñas transforman el primer desfile militar de Sheinbaum

Ciudad de México.- El Desfile Militar por el 215 aniversario de la Independencia de México estuvo marcado por un hecho histórico: fue el primero encabezado por Claudia Sheinbaum como Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
Más allá de la solemnidad, la jornada resaltó por el papel protagónico de mujeres, niñas, niños y familias en cada etapa del recorrido.
Lee: El primer Grito de Claudia Sheinbaum incluyó nuevas arengas y una escolta femenina histórica
Mujeres en el corazón de las Fuerzas Armadas
En su discurso previo, Sheinbaum recordó la participación femenina en la historia de México y subrayó su presencia en la vida militar actual.
“Las mujeres han defendido la patria en cada momento crucial de nuestra historia. Hoy son parte esencial de nuestras fuerzas armadas”, expresó la mandataria desde el Zócalo capitalino.
Entre los contingentes destacaron enfermeras, ingenieras, pilotos y brigadistas, acompañadas por las tradicionales “Adelitas” que simbolizan la memoria de las mujeres en la lucha por la independencia.
Las ovaciones se multiplicaron cuando grupos de cadetes femeninas marcharon entre gritos de “¡No están solas!” y “¡Arriba las cadetes!”.
Niñez y familias, protagonistas de la jornada
La presencia infantil también dio un tono especial a la ceremonia. Niñas con uniformes de camuflaje, botas y cascos marcharon de la mano de sus madres y abuelas.
Niños portaron banderas y distintivos de las fuerzas armadas, reflejando la admiración por la disciplina y el valor militar.
El desfile se transformó en una celebración familiar. Desde las gradas y banquetas se vendían banderas, trompetas y matracas, mientras los asistentes aplaudían el paso de cada contingente.
La jornada se extendió por cuatro horas, en un ambiente de fiesta cívica.
Reconocimiento a la labor de servicio y protección
Uno de los momentos más emotivos fue la aparición del Batallón de Apoyo en Emergencias, conformado por brigadistas, bomberos y elementos del Plan DN-III-E.
Los capitalinos corearon “¡Gracias!” al paso de quienes atienden catástrofes naturales.
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, también subrayó la importancia de la transparencia institucional.
“Fuimos nosotros quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la impunidad es parte central de la transformación”, afirmó en su mensaje oficial.
El desfile avanzó desde el Zócalo hacia Campo Marte, recorriendo Paseo de la Reforma y otras arterias principales.
En cada punto, el protagonismo de mujeres y familias dio un nuevo rostro a la celebración cívico-militar, donde la defensa de la vida y los valores humanos fueron el hilo conductor.
“Más de dos horas de casa al trabajo”: el costo para los trabajadores mexicanos
Ciudad de México.— Mariana se despierta antes del amanecer para tomar el transporte que la llevará a su trabajo. Cada mañana recorre 45 kilómetros entre calles congestionadas y estaciones llenas de gente, consciente de que gran parte de su día se consume en un trayecto que podría dedicar a su familia, su salud o su descanso. Mariana no está sola: uno de cada cinco trabajadores mexicanos enfrenta diariamente más de dos horas de traslado.
Traslados largos y su impacto en la vida diaria
Recorrer grandes distancias para llegar al trabajo genera cansancio físico y desgaste emocional. Según el informe “Retos y perspectivas del trabajo 2024” de WeWork, 42% de los empleados recorre entre 10 y 50 kilómetros para llegar a su oficina y 31% se encuentra a 3-10 kilómetros. Gran parte depende del automóvil particular, mientras otros utilizan transporte público o aplicaciones de movilidad. Cada kilómetro recorrido significa tiempo que se pierde de manera irrecuperable, afectando la convivencia familiar, el descanso y la salud mental.
Alternativas que mejoran la movilidad
De acuerdo con WeWork, el Día Mundial Sin Automóvil, que se celebra cada 22 de septiembre, invita a pensar en cómo el transporte motorizado impacta la vida urbana y el bienestar personal. Caminar, usar la bicicleta, aprovechar el transporte público o reducir desplazamientos innecesarios son estrategias que ayudan a recuperar tiempo valioso, que puede dedicarse a la familia, la salud o al desarrollo personal.
Modelos híbridos y cercanía del trabajo al hogar
Asimismo, el informe “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral 2025” revela que 79% de los trabajadores depende del automóvil y 19% pasa dos horas o más en trayectos diarios. Acercar los espacios de trabajo al hogar y adoptar modelos híbridos permite mantener la colaboración presencial y reducir la dependencia del automóvil. 54% de los empleados ya prefiere esta modalidad que combina flexibilidad, productividad y equilibrio entre vida y trabajo.
LEE ¿Te estás tardando? La edad ideal para casarse, tener hijos o comprar casa
Ciudades más humanas
El director de ventas de WeWork para Latinoamérica, Álvaro Villar, considera que acercar los lugares de trabajo a las personas ahorra tiempo y costos, transforma la experiencia laboral y contribuye a ciudades más sostenibles.
Álvaro Villar los traslados largos reflejan un desafío urbano más amplio. La congestión vial y la presión sobre el transporte público afectan a millones de personas y tienen un impacto ambiental significativo.
WeWork concluye que reducir la dependencia del automóvil mejora la productividad y la calidad de vida de los empleados; a la vez que genera un impacto positivo en el entorno urbano y en la sostenibilidad de las ciudades.
Entretenimiento
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Ciudad de México.— El cantante Víctor García recuerda con claridad el instante que cambió su vida: al salir de una iglesia vio a la mujer que se convertiría en su compañera de camino, la madre de su hija y el corazón de su hogar. No fue un encuentro casual, lo vivió como una respuesta a la oración que tantas veces había hecho. Aquel momento, sencillo en apariencia, abrió la puerta a la etapa más plena de su existencia, donde la fe, el amor y la familia se volvieron el centro de todo.
La fe, la familia y el amor que cambiaron su destino
Víctor García, cantante y actor nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas, encontró la plenitud no en los escenarios ni en los aplausos, sino en el amor de su esposa y en la llegada de su hija. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, compartió cómo la fe, la familia y la paternidad transformaron su vida y le dieron una misión clara: ser esposo y padre.
Un sueño cumplido en manos de Dios
A lo largo de su carrera musical y actoral, Víctor García supo de logros y reconocimientos, pero en lo íntimo tenía un anhelo mayor. “Le pedí a Dios que me mandara una mujer para mí, donde yo me sintiera comprometido, responsable, poder hacer vida”, confesó. Ese deseo, dijo, fue respondido: Dios lo puso frente a la mujer con la que hoy comparte su hogar y la bendición de ser padre.
Su encuentro no fue casualidad. La conoció saliendo de una iglesia, un lugar que para ambos tiene un significado especial. Desde ese momento supo que ella era la indicada. “Pedí una prueba y esa prueba estaba basada en la tranquilidad y en el miedo. Era ella, no me quedó duda. Es el mejor regalo que pude haber tenido en la vida”.
La paternidad como misión de vida
Víctor García, prefiere mantener a su esposa y su hija lejos de los reflectores de mundo del escenarios, por respeto a su privacidad. El nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su vida personal y artística. “Cuando tuve por primera vez a mi niña en mis manos, ese ser no había hecho nada por mí, pero yo estaba dispuesto a dar la vida por ella. Para mí el amor es sacrificio”, relató.
Hoy, cada responsabilidad se convierte en motivo de orgullo. “Ya no soy Víctor García, el artista. Yo ya soy todas y cada una de mis responsabilidades, tanto personales como laborales. Mi misión es ser marido y ser padre”, afirmó.
La paternidad lo llevó a comprender que su talento también es un legado. “Dios me dio un talento que no es para mi regocijo nada más, sino para compartirlo. Es un regalo que quiero compartir con todos los demás”.
El hogar como refugio
Víctor admitió que durante años se sintió foráneo, sin un lugar fijo al cual regresar. Hoy esa carencia quedó atrás. “Tengo un lugar a dónde regresar. Mi hogar son ellas”, aseguró.
Su esposa, cuyo sueño era ser madre y dedicar su vida a la familia, encontró en él un compañero dispuesto a brindar estabilidad y amor. Juntos forman un proyecto de vida cimentado en la fe, la paz y la unidad.
LEE ¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Cada noche, dijo, vuelve a casa fortalecido. “Cuando regreso al trabajo, lo laboral es un gran compromiso, pero llego a un lugar donde me siento protegido. Eso me da la fuerza para salir al mundo y entregar lo que quiero”.
La familia como inspiración para México
Víctor García también reflexionó sobre el papel de la familia en la sociedad. Reconoció que muchos jóvenes atraviesan carencias emocionales por la falta de tiempo de sus padres, quienes trabajan por necesidad. En su caso, se propuso dar lo mejor de sí para estar presente en la vida de su hija y construir un hogar sólido.
“Me encantaría que en mis shows se juntara la familia, desde mis niños hasta la gente de la juventud acumulada”, expresó, convencido de que la música puede ser un espacio de unión y alegría compartida.
Una vida plena en fe y amor
El artista recordó que la pandemia fue un tiempo difícil, pero también un regalo inesperado, pues en ese periodo conoció a la mujer que se convirtió en su esposa. Desde entonces, su vida tomó un rumbo distinto.
“Estoy enamorado de todo lo que sucede en mi vida. Me siento pleno a cada instante. Si tuviera que desearle algo a alguien, sería esto: que tenga la bendición y el privilegio del tiempo para su familia”, afirmó.
“Nosotros estamos puestos en las manos de Dios”, aseguró Víctor García. En esa certeza ha encontrado su misión: vivir para su esposa e hija, compartir su talento y ser ejemplo de que el verdadero éxito no está en la fama, sino en la paz que da una vida en familia.
México
“Merecemos un país en favor de la vida”: Ricardo Salinas Pliego
Ciudad de México.— El empresario Ricardo Salinas Pliego y su esposa, María Laura Medina, coincidieron en que México necesita unirse para recuperar la paz y garantizar un futuro donde las familias puedan vivir con seguridad y libertad y la vida sea el bien más sagrado.
A través de un video, difundido en sus redes sociales, Salinas Pliego expresó que México vive un momento crítico en el que la violencia y la corrupción han puesto en riesgo la tranquilidad de las familias y pidió a los mexicanos rechazar la división y elegir un camino basado en valores fundamentales.
“Mi esposa y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción, un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde al menos se nos garantice vivir tranquilos”, expresó Salinas Pliego en su mensaje.
México necesita unión y sentido común
El empresario señaló que el país atraviesa una situación en la que la criminalidad y la corrupción han alcanzado niveles alarmantes. Subrayó que los ciudadanos sienten miedo al no saber si volverán a casa o si sus hijos regresarán de una reunión. Frente a esa realidad, hizo un llamado a poner un alto a la violencia y a las ideologías que dividen a la sociedad.
“Es momento de elegir si estamos a favor de la vida, de la propiedad, de la libertad, de la innovación y la prosperidad. No a la envidia, no al resentimiento, no a la criminalidad y no a la corrupción”, expresó.
LEE "Dios me dio un contrato de vida"; Alexis Ayala
Movimiento por la vida
Ricardo Salinas Pliego convocó a sumarse al movimiento Anticrimen y Corrupción, un esfuerzo que establece como principios el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, y el rechazo al robo, el homicidio, la mentira y la corrupción.
María Laura Medina: madre y ciudadana
María Laura Medina, esposa de Salinas Pliego, acompañó el mensaje con una reflexión desde su papel de madre y mexicana.
“Como esposa, madre y como mexicana, estoy convencida de que las ideas que él propone son las correctas. No se trata sólo de acompañarlo, sino de asumir mi responsabilidad como ciudadana. Estoy aquí para apoyar la resistencia y para dar la batalla cultural, porque este es el México en el que quiero que crezcan mis hijos y las próximas generaciones”, expresó.
Su mensaje refuerza la idea de que la familia es un pilar en la construcción de un país con valores.
Finalmente, la pareja coincide en que México necesita recuperar la confianza, defender la vida y caminar hacia un futuro en el que la libertad y los valores sean la base del desarrollo.
México
“Mujeres y hombres aspiramos a construir un mejor país”; López Rabadán
Ciudad de México.— La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán afirmó que reunir a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, en el Desfile Cívico Militar, es una muestra clara de que México es plural.
“Es importante para la Cámara de Diputados el día de hoy regresar a este espacio republicano. Hoy representa a mis 499 compañeros y que la Cámara de Diputados esté en este desfile cívico militar es porque se reconoce a los representantes, a las y los diputados federales y, por supuesto, porque se reconoce al Poder Legislativo”, subrayó.
La legisladora panista indicó que, “sin lugar a dudas, a México le hace bien una fotografía de pluralidad porque en la Cámara de Diputados representamos a las y los mexicanos”.
Resaltó que desde hace tres años el Poder Legislativo no acudió a estos espacios republicanos y no estaba la representación de los diputados federales en el Desfile Cívico Militar.
LEE La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
“Somos mujeres y hombres que todos los días aspiramos a construir un mejor país y, sin lugar a dudas, estas fotografías de pluralidad le hacen bien a un país como el nuestro”, agregó.
Reiteró que este acto cívico es un día importante para los poderes, porque México se entiende con distintas visiones y se entiende que todos queremos un mejor país. “Es un día importante para la República”.
Al ser cuestionada sobre las arengas pronunciadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la ceremonia del Grito de Independencia, la diputada expuso que en México el 51 por ciento de la población son mujeres. “Es claro que había una deuda histórica con las mujeres”.
Subrayó que el país se ha construido a lo largo de la historia con mujeres trabajadoras, en la familia, en las empresas, en el espacio público y privado. “Y hoy es tiempo de visibilizarlas. Es una deuda histórica que se está pagando”.
Consideró que el México del presente y del futuro se va a construir con mujeres en el poder, con mujeres en los espacios públicos. “Hoy tenemos una presidenta en el Senado, una servidora presidiendo la Cámara de Diputados y una presidenta en el Ejecutivo. Es tiempo de mostrar que las mujeres sabemos hacer política de la buena, una política a favor de las y los ciudadanos”.
