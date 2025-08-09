De lágrimas a sonrisas: claves para un regreso a clases mágico

Ciudad de México.- Millones de familias vivirán momentos conmovedores este 1 de septiembre, cuando niños pequeños enfrentarán su primer día de escuela, algunos entre sonrisas y otros con lágrimas.

Convertir ese inicio en un recuerdo tierno y positivo marca la diferencia.

Así mismo, muchos padres vivirán el regreso escolar con ilusión y nervios. Numerosos chiquitines sentirán temor al separarse, y algunos llorarán al llegar al salón. Ese despertar emocional reflejó su apego y sensibilidad ante lo nuevo.

Además y de acuerdo con los expertos el inicio escolar influye en su confianza y su vínculo con el entorno. Una experiencia positiva fortalecerá su bienestar emocional y su disposición para aprender.

Consejos para suavizar ese momento

Te puede interesar: Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares

1. Hablar y destacar lo positivo.

Resaltar que la escuela es un espacio para hacer amigos, jugar y aprender ayudará a muchos niños a enfrentar mejor ese primer día.

2. Establecer una rutina anticipada.

Preparar mochilas y desayunos con tiempo calma el ambiente en casa.

Evitar expresar estrés ante los niños —como quejas por el tráfico o el cansancio— evitará que proyectaran preocupaciones en ellos.

3. Crear pequeños rituales de despedida.

A su vez, un beso extra, una frase de ánimo o sostener su manita creará un ambiente afectivo que mitigará el llanto. Esos gestos simples dejarán huella emocional positiva durante todo el día.

Además, el primer día de clases es un momento cargado de emoción familiar.

El acompañar con empatía, rutinas claras y cariño, las lágrimas se transformaron en sonrisas. Ese recuerdo se convertirá en una historia cálida que acompañará a cada niño y a sus padres por muchos años.

ARH