¿De qué hablaron Carlos Slim y AMLO hace unos días?

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Papa Francisco es el dirigente espiritual y político más importante a nivel mundial.

El primer mandatario aplaudió la reciente entrevista en la que el papa Francisco detalla “los cuatro pecados de la comunicación” que se viven en el periodismo.

El mandatario señaló que el líder de la Iglesia Católica es el dirigente más importante por encima de todos los gobernantes de China, de Rusia, de Estados Unidos, de países de nuestra América, de Europa, líderes religiosos, intelectuales, comunicadores.

“En estos momentos eso es lo que opino. La verdad, qué claro el Papa Francisco. Sin suda es el dirigente espiritual y político más importante del mundo. Esto no tiene que ver con cuestiones religiosas, si somos creyentes o no, si tenemos una religión o somos libres pensadores, o agnósticos, o ateos. No, estamos hablando de dirigentes que sí deben de ser escuchados”.