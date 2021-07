Demandan a diputados de Morena que aprobaron interrupción legal del embarazo en Hidalgo

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- A pesar del aumento de casos de Covid-19, autoridades de Mazatlán dieron a conocer que no se cerrará ninguna actividad económica.

Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde del lugar, indicó que también se mantendrán abiertos los bares aunque se pedirá que se refuercen las medidas sanitarias.

“Cada quién somos corresponsables para cuidarnos. No se ocupa cerrar los bares para que no vayan, si una persona está preocupada por su salud no va a ir a un bar”, explicó.

Indicó que Mazatlán recibirá a todos los turistas que quieran ir a sus playas, y solo se les pedirá que sean responsables del cuidado sanitario.

“Cada alcalde toma sus decisiones, yo apelo a la buena voluntad de los empresarios y de los ciudadanos, cada quien somos corresponsables para cuidarnos”.

Benítez Torres comentó que ya sostuvo una reunión con los empresarios de bares de Mazatlán para pedirles que no bajen la guardia.

“Vamos a seguir igual siendo muy estrictos para que se cumplan los protocolos, la gente por sí sola ya tomó la decisión de no ir a muchos lugares, eso es lo que queríamos, que la gente se hiciera corresponsable de esto”, sentenció.

