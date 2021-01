Denuncian imposición de candidatos de Morena en Campeche

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un videomensaje en redes sociales tras una semana ausente tras dar positivo a Covid-19.

Caminando en Palacio Nacional agradeció las muestras de solidaridad de apoyo de mandatarios de otros países, mensajes de empresarios, de obreros, intelectuales, amigos e incluso, dijo, hasta adversarios políticos.

Aclaró que todavía tiene Covid, pero ya está pasando la etapa critica. “Me presentó con ustedes para que no haya rumores ni malos entendidos”, dijo López Obrador.

“Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicale así como estoy para comunicarme con ustedes, pero estos días no he estado así, he portado otra ropa, eso sí he estado trabajando”.

Sobre las vacunas precisó que habló con el presidente ruso Vladimir Putin y ofreció enviar vacunas Sputnik y dijo que van a llegar a finales de la semana que viene.

“También conseguimos más vacunas de AstraZeneca”. Detalló que se van a traer aparte de las que se están envasando en México otras dosis más de la India.

Explicó que para febrero México tendrá 870 mil vacunas Sputnik y 870 mil extras de AstraZeneca.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”.

