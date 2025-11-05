Desabasto de medicamentos en hospitales exhibe crisis en el sistema de salud

Ciudad de México.— El doctor Agustín Herrera Fragoso, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y autor del libro “Eutanasia: Cuidados paliativos y atención al final de la vida”, considera que la eutanasia no representa un acto de libertad, sino la renuncia a la relación humana más profunda: la de acompañar y ser acompañado.



Mientras que los cuidados paliativos, en cambio, encarnan el verdadero sentido de la medicina: cuidar con ternura, aliviar con ciencia y amar con dignidad hasta el final.

El doctor Herrera señaló que la sociedad actual ha extendido la longevidad mediante avances científicos, aunque en muchos casos sin mejorar las condiciones de la vejez. Advirtió que la vida, en ese contexto, puede perder su sentido unitario y llevar a proponer la eutanasia o el suicidio asistido como alternativas ante el sufrimiento.

Definiciones y marco jurídico

Herrera Fragoso explicó que la eutanasia es una acción deliberada del médico que provoca la muerte del paciente, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Añadió que existen dos modelos de legalización: uno basado en la autonomía y otro que lo asocia al homicidio piadoso bajo la denominación de “calidad de vida”.

En ese sentido, señaló que el supuesto “derecho a morir” no puede considerarse un derecho humano, ya que este concepto se rige por el principio de universalidad y se aplica a todos los individuos.

Afirmó que el derecho humano es el derecho a la vida, por lo que hablar de un derecho a la muerte representa una contradicción jurídica.

La dignidad humana y su sentido jurídico

El investigador expuso que la dignidad humana es un valor inherente a la persona y constituye la base de los derechos humanos. Recordó que la Convención de Viena sobre Derechos Humanos define lo inherente como lo consustancial al ser humano.

Indicó que el término “muerte digna”, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe considerarse una forma de suicidio asistido ni de eutanasia. Lo que debe prevalecer es la vida digna, entendida como el derecho a vivir hasta el último momento con las condiciones adecuadas de atención y acompañamiento.

Los cuidados paliativos como derecho

Herrera Fragoso explicó que los cuidados paliativos constituyen un enfoque destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades que amenazan la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento a través del tratamiento oportuno del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.

Mencionó que la Carta de Praga insta a los gobiernos a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano y que este principio también está incluido en la Ley General de Salud, así como en reglamentos, normas oficiales y códigos de ética del personal sanitario en México.

Límites éticos en la práctica médica

El académico subrayó la importancia de evitar la obstinación terapéutica, encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, cuando se aplican tratamientos innecesarios que prolongan el sufrimiento del paciente.

Recordó que el ejercicio médico está guiado por principios éticos y bioéticos como el de “no hacer daño” (primum non nocere) y “hacer el bien y evitar el mal”, los cuales deben orientar toda atención terapéutica.

Autonomía, libertad y responsabilidad

Herrera Fragoso expuso que la autonomía personal implica autogobierno y autorregulación basada en la reflexión y el equilibrio entre razón y emoción. En cambio, la libertad individualista, entendida como “hacer lo que se quiera mientras no se afecte a terceros”, genera aislamiento y conflictos de interés.

Sostuvo que los derechos humanos se fundan en la coexistencia relacional y el respeto mutuo, no en la independencia absoluta. Destacó que el sufrimiento, en lugar de conducir al aislamiento, debe asumirse como una condición que exige acompañamiento y apoyo humano.

Principios para la atención al final de la vida

El especialista mencionó que la medicina y el derecho comparten principios de justicia, equidad y proporcionalidad y los cuidados paliativos son una forma ética y solidaria de atención que busca brindar condiciones dignas durante el proceso de la muerte, en contraste con la eutanasia, que no ofrece la integralidad del acto médico.

“Los cuidados paliativos es un cuidado humano ético y solidario que actualiza la naturaleza humana al final de la vida y brindar las condiciones dignas en un proceso de la muerte. Un servicio de salud puede ser la eutanasia, pero no ampara lo que realmente es esa integralidad de lo que es el acto médico”, finalizó el doctor Herrera Fragoso.

