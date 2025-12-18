Descansar también es un derecho: Revisarán cumplimiento de la Ley Silla en 2026

Ciudad de México.— La noche cae y el Zócalo capitalino cambia de pulso cuando la luz ocupa la plaza y convoca a familias que llegan para caminar juntos, abrazarse y celebrar la vida en el corazón de la Ciudad de México, una escena que marca el inicio de las actividades decembrinas más concurridas del país y que convierte al espacio público en punto de encuentro familiar.

Corredor luminoso en el Centro Histórico

El Centro Histórico se transformó en un corredor luminoso con figuras monumentales que recorren calles y fachadas de edificios históricos, esferas, campanas, moños, estrellas y otros motivos tradicionales que forman parte del alumbrado navideño 2025 en la Plaza de la Constitución.

Familias completas, visitantes y turistas podrán recorrer el primer cuadro de la Ciudad de México durante las noches para observar el encendido, tomar fotografías y realizar paseos que hacen del Zócalo uno de los principales atractivos del cierre de año, con un entorno diseñado para la convivencia y el encuentro intergeneracional.

El Zócalo como espacio de convivencia familiar

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que el inicio de las festividades de fin de año convierte al Zócalo en un espacio lleno de luz, convivencia y esperanza para las familias capitalinas, al subrayar que la iluminación del espacio público permite el acceso equitativo al derecho a la ciudad y fortalece la vida comunitaria.

“Para que vengan las niñas, los niños, las familias completas se abracen y celebren la vida”, dijo.

En este marco se reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, responsable de la instalación de la iluminación en la plaza pública, con un mensaje orientado a que familias, niñas, niños, personas adultas y adultas mayores acudan a celebrar las fiestas de fin de año en un ambiente de armonía y paz.

Más de 40 kilómetros de luz y un cierre de año en Reforma

La iluminación decembrina se extenderá más allá del Zócalo, con más de 40 kilómetros de calles del Centro Histórico cubiertas de luz y un recibimiento del Año Nuevo con un espectáculo de luces y sonido en Paseo de la Reforma, como parte de una estrategia que busca descentralizar las actividades y ampliar el acceso a la cultura y la convivencia en toda la ciudad.

El alumbrado instalado en la Plaza de la Constitución consta de cuatro conjuntos monumentales que integran campanas, esferas, cascabeles, faroles, velas, pinos, moños y flores de Nochebuena, colocados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edificio de Gobierno y avenidas como 20 de Noviembre, Paseo de la Reforma, Insurgentes y otros espacios públicos de alta afluencia.

Luces de Invierno y 600 actividades en toda la ciudad

Del 20 de diciembre al 4 de enero se desarrollará el programa Luces de Invierno, con presencia en el Zócalo y en 15 espacios públicos de la capital, una agenda que reúne más de 600 actividades culturales, artísticas, turísticas y de convivencia, con el objetivo de ampliar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad.

La programación incluye exposiciones de esculturas lumínicas monumentales, espectáculos de luces con nieve artificial, presentaciones musicales de diversos géneros, recorridos dramatizados y la expoventa Artesanos en el Corazón, junto con actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Sedes descentralizadas para el acceso cultural

Las 15 sedes del programa se ubican en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Lineal Torres de Potrero, el Bosque de Tláhuac, el Deportivo Independencia, el Parque Aguascalientes y el Deportivo San Gregorio Atlapulco, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a expresiones culturales y artísticas en zonas diversas de la capital.

El eje musical se articula en un escenario central de conciertos con la participación de 76 agrupaciones que abarcan géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonideros, folklore, mariachi y villancicos, además de un Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos programados de manera diaria.

Nochebuenas, túneles de luz y artesanías

La oferta visual se integra con tres árboles elaborados con Nochebuenas producidas en el suelo de conservación, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos, un Nacimiento monumental y el túnel de luz monumental más grande de México, con 150 metros de largo y 20 metros de ancho.

A la par, 120 expositores participan en pabellones destinados a la venta de artesanías, una iniciativa orientada a fortalecer la economía cultural y visibilizar el trabajo de creadoras y creadores artesanales de la ciudad y de otras regiones del país.

Turismo, visitantes y actividad económica

Para esta temporada decembrina se estima la llegada de 890 mil turistas nacionales y extranjeros, en un año en el que la ciudad alcanzará 60.5 millones de visitantes, una cifra 5 por ciento superior a la del año anterior, con un incremento aproximado de dos millones de asistentes.

Las cifras oficiales indican que de ese total, un millón serán turistas, lo que representa una derrama económica de 157 mil millones de pesos que beneficia a más de 770 mil personas vinculadas al sector turístico, además de un aumento de 3 por ciento en la ocupación hotelera, que alcanza 65 por ciento de la capacidad disponible.

Cierre de año en el espacio público

El 31 de diciembre, la capital cerrará el año y recibirá el siguiente con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma, con la presentación de agrupaciones nacionales e internacionales, como parte de una agenda que consolida al espacio público como escenario de encuentro familiar, celebración colectiva y vida comunitaria.

