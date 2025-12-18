Descansar también es un derecho: Revisarán cumplimiento de la Ley Silla en 2026

Ciudad de México.- El trabajo digno empieza por el cuerpo. La Ley Silla entra en una nueva etapa y coloca el descanso como un derecho laboral visible.
Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), informó que la revisión del cumplimiento de la Ley Silla formará parte del Programa Anual de Inspección 2026.
Además, la dependencia explicó que el objetivo es acompañar a los centros de trabajo en la correcta implementación del nuevo marco normativo.
La medida busca proteger la salud de personas que laboran de pie durante largas jornadas.
Asimismo, autoridades laborales subrayaron que el cambio promueve condiciones más humanas sin afectar la productividad.
¿Qué establece la Ley Silla?
La Ley Silla obliga a los patrones a proporcionar sillas con respaldo a quienes realizan actividades de pie.
Las sillas deben ubicarse en el propio puesto de trabajo para permitir alternar entre estar de pie y sentarse.
Esta disposición aplica en comercios, fábricas, servicios y cualquier centro laboral con tareas prolongadas en bipedestación.
El objetivo es reducir riesgos físicos asociados a jornadas extensas sin pausas adecuadas.
Cuando la naturaleza del trabajo impide colocar una silla en el puesto, la norma establece una alternativa clara.
El patrón debe habilitar un área cercana con sillas con respaldo.
Además, debe acordar con las personas trabajadoras pausas para sentarse y definir su duración.
La autoridad busca garantizar descansos reales y efectivos, no simulaciones administrativas.
Actualizar reglas internas, una obligación vigente
Desde el pasado 15 de diciembre, los centros de trabajo deben actualizar su Reglamento Interior de Trabajo.
La modificación es obligatoria y forma parte del cumplimiento de la Ley Silla.
El reglamento debe incorporar factores de riesgo para personas trabajadoras en bipedestación.
También debe incluir pausas durante la jornada laboral.
Otro punto clave es definir la ubicación y disponibilidad de sillas con respaldo.
Estas precisiones buscan dar claridad operativa y evitar interpretaciones discrecionales.
La Secretaría del Trabajo destacó que estas medidas fortalecen la prevención y la cultura del cuidado laboral.
El enfoque prioriza el bienestar sin confrontar a empleadores y trabajadores.
Permanecer de pie por periodos prolongados genera afectaciones físicas acumulativas.
Dolores musculares, fatiga y problemas circulatorios forman parte de los riesgos documentados.
La Ley Silla reconoce estas realidades y responde con una solución concreta.
El descanso se integra a la jornada como parte del derecho al trabajo digno.
El acompañamiento institucional busca facilitar la adaptación progresiva de los centros laborales.
Estudios en salud laboral documentaron que la bipedestación continua genera fatiga muscular progresiva y sobrecarga en rodillas y caderas.
La evidencia científica también señaló consecuencias circulatorias derivadas de estar de pie por largos lapsos.
Investigaciones identificaron acumulación de líquidos en piernas y pies al final de la jornada, así como sensación de pesadez e inflamación.
Especialistas en ergonomía advirtieron que la postura estática prolongada limita el flujo sanguíneo hacia músculos y articulaciones.
La falta de movimiento reduce la oxigenación de los tejidos y acelera el desgaste articular.
La autoridad laboral insiste en el diálogo y la corresponsabilidad.
Multas por incumplimiento
El incumplimiento de la Ley Silla puede generar sanciones económicas.
Las multas pueden alcanzar hasta dos mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.
La Ley Federal del Trabajo establece estas sanciones en el apartado de Responsabilidades y Sanciones.
El marco legal refuerza la seriedad del derecho al descanso.
La inspección laboral no solo sanciona.
También orienta, previene y fortalece entornos laborales más humanos.
La Ley Silla marca un paso hacia una cultura laboral que cuida a las personas.
El descanso deja de ser un privilegio y se reconoce como parte esencial del trabajo.
Migración mexicana, motor económico y social entre dos naciones
Ciudad de México.— Especialistas y legisladores coincidieron en la necesidad de analizar la migración desde una perspectiva de derechos humanos; así como los efectos directos en el desarrollo económico, social y cultural de México y Estados Unidos y no como un problema público.
Contribución económica de los migrantes
En 2024, la actividad laboral de mexicanos en Estados Unidos generó una aportación estimada de 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto de ese país. De corresponder a una economía independiente, esta cifra la colocaría como la décima más grande a nivel global.
Durante el mismo periodo, las remesas enviadas a México alcanzaron 64 mil 745 millones de dólares. Estos recursos se reflejaron en el gasto cotidiano de millones de hogares en rubros como alimentación, vivienda y educación.
Nacionalidad y derechos de origen
La senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la migración forma parte de la agenda de derechos humanos en México. Recordó la reforma constitucional que establece la adquisición de la nacionalidad mexicana para cualquier hija o hijo de madre o padre mexicano, independientemente del país de nacimiento.
Esta disposición mantiene el vínculo jurídico entre el Estado mexicano y las personas nacidas en el extranjero de ascendencia mexicana.
Participación política de mexicanos en el exterior
Ximena Bustamante, directora del Undocumented Women’s Fund, señaló que solo una proporción reducida de los más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos participó en el proceso electoral de 2024. Esta situación mantiene pendiente el ejercicio pleno del voto desde el extranjero.
Entre los factores identificados se encuentran la ausencia de una circunscripción electoral específica, las restricciones para realizar campañas fuera del país y la falta de infraestructura suficiente para la expedición de credenciales. Estas condiciones limitan el alcance del voto efectivo de esta población.
Realidad presente
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la migración debe entenderse como una realidad presente en la vida nacional, con aportaciones en distintos ámbitos. Reconoció que los migrantes han enfrentado un entorno marcado por políticas restrictivas y discursos que buscan estigmatizarlas.
Indicó que los mexicanos en el exterior sostienen a sus familias en el país de origen y participan de manera constante en la actividad económica, aun cuando residen fuera del territorio nacional.
Enfoque legislativo sobre movilidad humana
Por su parte, la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz expuso que México debe asumir una postura de respeto a la movilidad y considerar la migración como un factor que incide en el desarrollo de las naciones. Por ello, llamó a evitar la criminalización de quienes migran.
En este contexto, durante 2025 se han presentado en el Senado de la República 14 iniciativas relacionadas con los derechos humanos y constitucionales de mexicanos en el exterior, el acceso a programas sociales para personas que radican fuera del país, el fortalecimiento de la atención consular y la reducción del impuesto aplicado a las remesas enviadas por connacionales.
Historias que Conectan
Jorge Medina: la Navidad que el perdón redefinió su vida familiar
Ciudad de México.— La Navidad que el cantante Jorge Medina, exvocalista de la Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, identifica como la más importante de su vida ocurrió lejos de los escenarios y en medio de un proceso personal determinante. Se trató del 24 de diciembre de 2002, cuando desde una clínica de rehabilitación tomó la decisión de modificar su forma de vivir y se reencontró con su hija recién nacida. Ese episodio permanece como el eje de su testimonio sobre la familia, el perdón y la reconstrucción personal.
Para Jorge Medina, la Navidad quedó asociada a un aprendizaje “No todas las navidades son los regalos, sino el momento que puedas vivir con tu familia”.
Orígenes y recuerdos de infancia
Jorge Luis Medina Ramos nació el 19 de noviembre de 1973 en Cacalotán, municipio de Rosario, Sinaloa. Su infancia transcurrió entre la separación de sus padres y situaciones que marcaron la dinámica familiar durante sus primeros años. Su madre enfrentó ese periodo con apoyo de otros miembros de la familia, entre ellos los abuelos y padrinos, que asumieron un papel relevante en su crianza.
Las celebraciones navideñas de esa etapa estuvieron caracterizadas por limitaciones materiales, pero de amor y el esfuerzo de los adultos por mantener la ilusión infantil. Los regalos consistieron en objetos sencillos, pero los mejores de su vida: unas pistolitas de juguete. Esos recuerdos se integraron a su memoria familiar y reaparecieron años después.
Diciembre de 2002 y el ingreso a rehabilitación
El 11 de diciembre de 2002, Jorge Medina ingresó a la Clínica Promesas para iniciar un proceso de rehabilitación. Su hija había nacido semanas antes, el 19 de noviembre de ese mismo año. Durante la noche del 24 de diciembre participó en una dinámica terapéutica enfocada en la revisión de su historia personal. El ejercicio lo llevó a recordar su niñez en Cacalotán, la casa donde vivió con su madrina María y su padrino Genaro, así como imágenes asociadas a su entorno familiar. Esos recuerdos formaron parte del proceso de reflexión dentro del tratamiento.
Reencuentro con su hija
Al concluir esa sesión le informaron que recibiría un regalo, una muñeca: su hija. El significado del momento se concretó cuando pudo ver a su hija después de 28 días sin contacto. El reencuentro ocurrió dentro del periodo de rehabilitación y se convirtió en el recuerdo navideño que Jorge Medina identifica como central en su vida adulta.
Ese episodio quedó vinculado a la decisión de continuar con el proceso de cambio personal y a la búsqueda de reconstrucción familiar.
Perdón como parte del proceso
Jorge Medina relaciona ese periodo con el perdón, entendido como un elemento del proceso de sanación personal y familiar. El reconocimiento de las adicciones y la decisión de modificarlas formaron parte de ese camino.
El cantante subraya la importancia de la reconciliación dentro de las familias, especialmente en contextos donde existen distancias o conflictos prolongados.
Vida familiar y continuidad
Jorge Medina está casado con Mónica Sánchez desde hace más de 30 años y son padres de tres hijos. La relación ha atravesado etapas de dificultad y reconstrucción a lo largo del tiempo. La continuidad familiar se ha sostenido en compromisos asumidos después de los momentos de crisis.
Mónica Sánchez ha expresado públicamente mensajes de agradecimiento por la vida compartida, por la paternidad ejercida y por la familia que han construido.
CEM llama a la esperanza y reconciliación en Navidad y año nuevo 2026
Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió su Mensaje de Navidad y Año Nuevo 2026, en el que hizo un llamado a la esperanza, la unidad y la reconciliación social, al señalar que México necesita reconstruir su tejido comunitario desde la fe, la familia y el compromiso con el bien común.
Bajo el lema “Del pesebre a la esperanza”, los obispos de México afirmaron que la Navidad invita a mirar la realidad nacional desde el nacimiento de Cristo.
Que se hace cercano para sanar las heridas provocadas por la discordia, la violencia y la falta de fraternidad.
En su mensaje, la CEM subrayó que la familia es el espacio donde Dios eligió hacerse presente, destacando el testimonio de José, María y Jesús como modelo de amor, protección de la vida y fe cotidiana.
En este sentido, retomaron palabras del Papa León XIV, quien pidió fortalecer a las familias para que cada hogar sea una escuela de fe.
Los obispos también resaltaron la figura de María de Guadalupe como símbolo de esperanza para México y América.
Además de recordar que su mensaje sigue vigente ante los conflictos, injusticias y sufrimientos actuales.
Señalaron que su presencia impulsa a vivir el Evangelio y a construir una sociedad más solidaria.
De cara al V Centenario del Acontecimiento Guadalupano en 2031, la CEM convocó a preparar este Jubileo con una renovación de la fe y la reconstrucción del tejido social.
En especial, entre los jóvenes, a quienes exhortaron a mantenerse firmes frente a amenazas como el crimen organizado y las adicciones.
Finalmente, indicaron que 2026 será el Año de la Esperanza
Esto, al conmemorarse el centenario del testimonio de los mártires que proclamaron “¡Viva Cristo Rey!”, cuyo legado —afirmaron— debe traducirse hoy en acciones por la paz, la justicia y la reconciliación nacional.
La CEM concluyó deseando una Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo 2026, e invitó a las familias mexicanas a caminar juntas en la construcción de un país donde prevalezcan la fe, el amor y la esperanza.
Zócalo enciende la Navidad y abre un corredor de luz para que familias celebren la vida
Ciudad de México.— La noche cae y el Zócalo capitalino cambia de pulso cuando la luz ocupa la plaza y convoca a familias que llegan para caminar juntos, abrazarse y celebrar la vida en el corazón de la Ciudad de México, una escena que marca el inicio de las actividades decembrinas más concurridas del país y que convierte al espacio público en punto de encuentro familiar.
Corredor luminoso en el Centro Histórico
El Centro Histórico se transformó en un corredor luminoso con figuras monumentales que recorren calles y fachadas de edificios históricos, esferas, campanas, moños, estrellas y otros motivos tradicionales que forman parte del alumbrado navideño 2025 en la Plaza de la Constitución.
Familias completas, visitantes y turistas podrán recorrer el primer cuadro de la Ciudad de México durante las noches para observar el encendido, tomar fotografías y realizar paseos que hacen del Zócalo uno de los principales atractivos del cierre de año, con un entorno diseñado para la convivencia y el encuentro intergeneracional.
El Zócalo como espacio de convivencia familiar
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que el inicio de las festividades de fin de año convierte al Zócalo en un espacio lleno de luz, convivencia y esperanza para las familias capitalinas, al subrayar que la iluminación del espacio público permite el acceso equitativo al derecho a la ciudad y fortalece la vida comunitaria.
“Para que vengan las niñas, los niños, las familias completas se abracen y celebren la vida”, dijo.
En este marco se reconoció el trabajo del personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, responsable de la instalación de la iluminación en la plaza pública, con un mensaje orientado a que familias, niñas, niños, personas adultas y adultas mayores acudan a celebrar las fiestas de fin de año en un ambiente de armonía y paz.
Más de 40 kilómetros de luz y un cierre de año en Reforma
La iluminación decembrina se extenderá más allá del Zócalo, con más de 40 kilómetros de calles del Centro Histórico cubiertas de luz y un recibimiento del Año Nuevo con un espectáculo de luces y sonido en Paseo de la Reforma, como parte de una estrategia que busca descentralizar las actividades y ampliar el acceso a la cultura y la convivencia en toda la ciudad.
El alumbrado instalado en la Plaza de la Constitución consta de cuatro conjuntos monumentales que integran campanas, esferas, cascabeles, faroles, velas, pinos, moños y flores de Nochebuena, colocados en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edificio de Gobierno y avenidas como 20 de Noviembre, Paseo de la Reforma, Insurgentes y otros espacios públicos de alta afluencia.
Luces de Invierno y 600 actividades en toda la ciudad
Del 20 de diciembre al 4 de enero se desarrollará el programa Luces de Invierno, con presencia en el Zócalo y en 15 espacios públicos de la capital, una agenda que reúne más de 600 actividades culturales, artísticas, turísticas y de convivencia, con el objetivo de ampliar el derecho a la cultura y construir territorios de igualdad.
La programación incluye exposiciones de esculturas lumínicas monumentales, espectáculos de luces con nieve artificial, presentaciones musicales de diversos géneros, recorridos dramatizados y la expoventa Artesanos en el Corazón, junto con actividades pensadas para públicos de todas las edades.
Sedes descentralizadas para el acceso cultural
Las 15 sedes del programa se ubican en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque Lineal Torres de Potrero, el Bosque de Tláhuac, el Deportivo Independencia, el Parque Aguascalientes y el Deportivo San Gregorio Atlapulco, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a expresiones culturales y artísticas en zonas diversas de la capital.
El eje musical se articula en un escenario central de conciertos con la participación de 76 agrupaciones que abarcan géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonideros, folklore, mariachi y villancicos, además de un Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos programados de manera diaria.
Nochebuenas, túneles de luz y artesanías
La oferta visual se integra con tres árboles elaborados con Nochebuenas producidas en el suelo de conservación, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos, un Nacimiento monumental y el túnel de luz monumental más grande de México, con 150 metros de largo y 20 metros de ancho.
A la par, 120 expositores participan en pabellones destinados a la venta de artesanías, una iniciativa orientada a fortalecer la economía cultural y visibilizar el trabajo de creadoras y creadores artesanales de la ciudad y de otras regiones del país.
Turismo, visitantes y actividad económica
Para esta temporada decembrina se estima la llegada de 890 mil turistas nacionales y extranjeros, en un año en el que la ciudad alcanzará 60.5 millones de visitantes, una cifra 5 por ciento superior a la del año anterior, con un incremento aproximado de dos millones de asistentes.
Las cifras oficiales indican que de ese total, un millón serán turistas, lo que representa una derrama económica de 157 mil millones de pesos que beneficia a más de 770 mil personas vinculadas al sector turístico, además de un aumento de 3 por ciento en la ocupación hotelera, que alcanza 65 por ciento de la capacidad disponible.
Cierre de año en el espacio público
El 31 de diciembre, la capital cerrará el año y recibirá el siguiente con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma, con la presentación de agrupaciones nacionales e internacionales, como parte de una agenda que consolida al espacio público como escenario de encuentro familiar, celebración colectiva y vida comunitaria.
