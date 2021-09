Descarta AMLO confrontación con EU por pedir retiro del bloqueo a Cuba

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el gobierno mexicano se vaya a confrontar con Estados Unidos por insistir en que se retire el bloqueo económico y comercial a Cuba.

El primer mandatario dijo que sus adversarios, los conservadores, desearían que tuviera confrontaciones con otros gobiernos como Estados Unidos por la invitación a Cuba para que asistiera el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre.

Recordar que previo al desfile militar del 16 de septiembre, en conmemoración por los 211 años de la Independencia de México, López Obrador pidió que se ponga fin a los agravios a Cuba.

LEE Denuncia PAN presunto fraude entre México y Cuba por 255 mdp

“Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno”, señaló el mandatario.

Este jueves, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional recordó que hace una semana se reiteró el llamado al presidente Joe Biden para convocarlo a que determine el fin del embargo a Cuba, ante lo cual el presidente López Obrador dijo que no hay ninguna confrontación detrás de esta postura de su gobierno.

Justificó el primer mandatario que en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 184 países se han pronunciado en contra del bloqueo a Cuba, dos en favor y tres por la abstención.

“No les gusta a los conservadores y para qué pide el presidente de México que no haya bloqueo a Cuba, ¿Qué no pertenecemos nosotros a Naciones Unidas?, ¿Qué no tenemos una política exterior?, ésta es la razón. Entonces hay que serenarnos todos, no enojarnos, porque luego hacen mucho coraje los conservadores”, concluyó.