Desempleo en México golpea a miles de familias en mayo

Ciudad de México.- México atraviesa una de las peores crisis educativas en décadas. A los estragos que dejó la pandemia en el sistema escolar, se suma ahora un paro magisterial que dejó a más de 1.2 millones de estudiantes sin clases durante 22 días en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. En pleno cierre de ciclo escolar, el ausentismo, la deserción y el bajo rendimiento académico marcan el panorama de millones de niños y adolescentes.

Estudios indican que 1.4 millones de alumnos han abandonado las aulas en los últimos años, refiere Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo. La especialista califica esta situación como alarmante y con consecuencias graves para el futuro del país.

“Los niños están dejando la escuela porque no están aprendiendo. Muchos tienen que trabajar para ayudar a sus familias, pero también se van porque no encuentran sentido a seguir”, explicó Amozurrutia en una entrevista televisiva.

De acuerdo con la especialista, la falta de aprendizajes significativos no es un fenómeno reciente, sino una secuela directa del mal manejo educativo durante y después de la pandemia. “Los programas carecieron de una estrategia didáctica real. Luego vino un nuevo modelo educativo, sin capacitar a los maestros ni regularizar contenidos”, añade.

“El problema no es sólo que no van a la escuela; es que no aprenden, no terminan, se quedan solos en casa mientras sus padres trabajan o están en las calles sin redes de cuidado”.