Dignidad humana, el gran reto de la nueva SCJN, ¿justicia para la gente o la política?

Ciudad de México.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por nueve ministros electos por voto popular, arranca funciones bajo fuertes cuestionamientos: ¿será capaz de garantizar una justicia independiente y cercana a la gente, o quedará atrapada en la lógica de las élites políticas?

Susana Miguel López, abogada de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, advirtió que el reto principal es claro: colocar la dignidad humana en el centro de todas las resoluciones y recuperar la confianza ciudadana.

“Los ciudadanos de este país no merecemos una justicia aparente, influenciada, sometida, sino una justicia verdadera, dictada por jueces libres e independientes”, afirmó la litigante, en entrevista para siete24.mx.

La especialista recordó que las decisiones de la Corte impactan en la vida diaria de las familias, desde el acceso a la salud y la educación hasta los derechos familiares y la seguridad.

Justicia en la vida diaria: salud, educación y seguridad en juego

De acuerdo con Susana Miguel, las resoluciones del máximo tribunal afectan de manera directa los temas más sensibles para las familias mexicanas.

Casos de negligencia médica, falta de medicamentos o violaciones a derechos fundamentales requieren soluciones rápidas para evitar daños irreparables.

“Un aspecto positivo de la reforma es la agilización de procesos. El tiempo es un factor crucial en temas de salud pública, porque una resolución tardía puede significar un daño irreparable”, explicó.

La nueva disposición establece un plazo máximo de seis meses para resolver los asuntos, lo que podría representar un avance significativo si se cumple cabalmente.

El riesgo de una justicia lejana a la gente

La abogada también advirtió que la reforma debilitó la carrera judicial que garantizaba igualdad de oportunidades y profesionalización dentro del Poder Judicial.

A ello se suma la reducción de once a nueve ministros y la desaparición de las salas especializadas.

“Antes había más sesiones públicas y un mayor contacto con la sociedad. Hoy corremos el riesgo de tener una justicia de élites políticas, alejada de los ciudadanos”, señaló.

Con menos ministros y mayor concentración de casos en el Pleno, la duda es si la SCJN podrá responder con imparcialidad y eficacia a los miles de asuntos que llegan cada año.

Transparencia y confianza ciudadana

La llegada de seis ministros debutantes, entre ellos el nuevo presidente Hugo Aguilar Ortiz, plantea un escenario inédito.

Susana Miguel dejó en claro que la única forma de recuperar la confianza ciudadana es con jueces transparentes, imparciales y apegados a la Constitución.

“Sí hay nuevos retos que cumplir, pero lo principal es que los jueces actúen con independencia. Solo así se sentirá la justicia como un beneficio tangible en la vida diaria de las familias”, subrayó.

El compromiso de austeridad, con salarios que no superen al de la presidenta Claudia Sheinbaum, también será una prueba de credibilidad en un tribunal históricamente señalado por privilegios.

¿Quiénes son los nuevos ministros de la Suprema Corte?

El pleno quedó conformado por cinco mujeres y cuatro hombres, seis de ellos con toga por primera vez. Estos son los integrantes:

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente.

Lenia Batres Guadarrama.

Yasmín Esquivel Mossa.

Loretta Ortiz Ahlf.

María Estela Ríos González.

Sara Irene Herrerías Guerra.

Irving Espinosa Betanzos.

Giovanni Azael Figueroa Mejía.

Arístides Rodrigo Guerrero García.

