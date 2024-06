Diócesis de Veracruz lanza innovador proyecto pastoral para 80 Parroquias

Morelia.— Presuntos sicarios asesinaron a balazos a Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, en el estado de Michoacán.

El Gobierno del estado de Michoacán confirmó que la alcaldesa, afiliada al Partido Acción Nacional (PAN) recibió un ataque por sicarios.

De acuerdo con los reportes, los atacantes la sorprendieron en la plaza principal de Cotija, comunidad colindante con el estado de Jalisco.

Te recomendamos leer: Mariana Rodríguez reconoce que tendencias no le favorecen en MTY

Los agresores dispararon rifles de asalto desde una camioneta en movimiento. Por el ataque, uno de los escoltas de Sánchez Figueroa resultó herido, al tiempo que los hombres armados huyeron en el vehículo.

La alcaldesa recibió al menos 19 impactos de bala, pero aún con vida llegó a un hospital regional, donde murió alrededor de las 21:30.

En 2023, Sánchez Figueroa, fue secuestrada en el municipio de Zapopan, pero fue liberada días después, hechos por los que al menos tres personas fueron detenidas.

En aquella oportunidad, las peticiones de sus captores le generaron temor. Además, indicó que estas ya las había recibido anteriormente por medio de llamadas.

Aunque no reveló las solicitudes por temor sí enfatizó que no necesariamente se trata de cosas ilegales sino de asuntos que no están del todo en sus manos.

Sigue nuestro canal de WhatsApp, la mejor información a tu celular.

JAHA