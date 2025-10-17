Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo

Toluca.– El Partido Acción Nacional en el Congreso mexiquense impulsa nuevas alternativas legislativas para proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos por nacer, entre ellas, mecanismos de apoyo y responsabilidad compartida para los hombres que las abandonan durante la gestación.
Así lo afirmó la diputada Joanna Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano del Estado de México.
Lee: “La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Alternativas del PAN para apoyar a mujeres embarazadas
En entrevista durante la presentación del libro “El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades”, la legisladora explicó que el PAN busca impulsar propuestas que atiendan las causas sociales que llevan a muchas mujeres a considerar el aborto.
“Muchos de esos orígenes son problemáticas sociales que no han sido atendidas, pero también problemáticas jurídicas que deberíamos estar atendiendo como legisladores”, señaló Felipe Torres durante el encuentro realizado en el Congreso mexiquense.
La legisladora comentó que una de las principales iniciativas es la Ley Integral de Atención a las Mujeres mediante el Parto Humanizado, que busca garantizar acompañamiento médico, emocional y social desde el embarazo hasta el posparto.
“Debe garantizarse por parte del Estado los recursos, tratamientos y todo el sistema necesario desde el embarazo, el parto y el puerperio, no únicamente de las mujeres, sino también de sus hijas e hijos”, explicó.
Responsabilidad compartida y respeto a la vida
La diputada enfatizó que las nuevas propuestas también promueven la responsabilidad compartida de los hombres durante el embarazo y el nacimiento.
“Las mujeres no nos reproducimos solas. Los hombres tienen aquí una responsabilidad que se tiene que poner sobre la mesa”, afirmó.
De acuerdo con Felipe Torres, el enfoque de estas alternativas no es punitivo, sino formativo y de acompañamiento, para que las familias puedan desarrollarse en un entorno de apoyo mutuo y respeto a la vida.
“No podemos seguir permitiendo que se deslinde a los compañeros hombres de sus responsabilidades reproductivas y sociales”, añadió.
Derecho a la vida como fundamento
Durante su participación en el evento, la legisladora recordó que el derecho a la vida sigue siendo el punto de partida de toda política pública orientada a la dignidad humana.
“El derecho a la vida es el derecho principal sin el cual no existiría ninguno de los demás derechos”, subrayó.
La presentación del libro reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
En ese contexto, Felipe Torres llamó a fortalecer la protección jurídica de la mujer y del concebido, con un enfoque integral que atienda las verdaderas causas sociales del aborto y fomente la corresponsabilidad familiar.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Edomex
Presentan en Congreso del Edomex libro que analiza mitos y realidades del aborto en México
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue escenario de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, una obra que busca clarificar los alcances del fallo A.I. 148/2017 y arrojar luz sobre un tema que ha generado confusión en la opinión pública y el ámbito legislativo. La presentación reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de un debate informado y riguroso.
Durante su intervención, Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México, agradeció y expresó su agradecimiento de quienes hicieron posible la presentación de la obra en el recinto legislativo: al diputado Pablo Fernández de Ceballos, a los autores y la fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro derechos Humanos AC.
La diputada panista refirió que este libro nació de una necesidad urgente, que es traer claridad y rigor académico a un tema que ha generado profunda confusión tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
Comprensión sobre el derecho a la vida
Recordó que el 6 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que sacudió los cimientos de la comprensión sobre el derecho a la vida y el aborto.
“A raíz de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, se generó la percepción de que el aborto había sido legalizado sin restricciones y que el concebido carecía de todo derecho. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente dijo la Corte? Este libro sostiene que la realidad es mucho más compleja y en cierto modo contradictorio”, dijo.
Asimismo, Felipe Torres detalló que el libro tiene un doble propósito. Primero, aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente estableció sobre el aborto voluntario y segundo, ofrecer un análisis estrictamente jurídico y crítico de esta decisión despojado de los apasionamientos morales o ideológicos.
“El problema central que los autores de este libro exponen es que en su fallo nuestro máximo tribunal consideró al concebido como un entre comillas bien susceptible de protección, despojándolo así de sus derechos fundamentales. Esta visión, argumentan, evita un análisis de ponderación que es necesario cuando dos derechos entran en colisión”, puntualizó.
Derechos del concebido
La legisladora del blanquiazul externó que la sentencia propuso una solución que los autores del libro califican de prácticamente imposible de defender, que al inicio del embarazo, el concebido no tiene derechos, pero después de un periodo breve y razonable, el derecho a decidir de la madre desaparece y la vida del concebido adquiere una protección constitucional.
“Esto choca directamente con un pilar de los derechos humanos, la dignidad humana que es única, indivisible y no se adquiere gradualmente con el tiempo ni tampoco con el desarrollo físico”.
LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
El libro está estructurado en tres partes fundamentales:
Primero, el derecho a la vida. Esta primera sección establece los cimientos del argumento, rinde homenaje al discernimiento jurídico de figuras como don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desmiente con base en la ciencia, la idea de que no se sabe cuándo inicia la vida, y recuerda que el concebido goza de protección constitucional.
Segundo, el aborto en perspectiva. Se enfoca en el aborto voluntario, definido como la decisión de la madre de terminar con la vida de su hijo por no desearlo. Pero también ilumina un drama olvidado, el aborto no deseado, es decir, la muerte de niños en gestación por falta de atención médica adecuada por parte del Estado.
Tercero, analiza la relación entre ambos conceptos a la luz de la sentencia. Se critica la idea de una protección gradual, argumentando que negarle derechos a un ser humano por su etapa de desarrollo es una forma de discriminación.
Reconocer al concebido como miembro de la familia humana
En conclusión, señaló la diputada Joana Felipe Torres, este libro demuestra que la sentencia de la Suprema Corte no significa una permisión absoluta al aborto voluntario, es un intento de solución que por buscar conciliar lo que es irreconciliable se quedó a medio camino de un análisis jurídico verdaderamente riguroso.
“La obra es una invitación a continuar con la discusión académica, a no dar por agotado el debate, nos llama a evitar un escenario de indefensión total para el concebido., algo que ni la propia corte consideró que fuera deseable y sobre todo nos impulsa a reconocer al concebido como lo que es un miembro de la familia humana que por su extrema vulnerabilidad necesita la mayor protección del derecho, no su agresión y no su invisibilidad”, puntualizó.
Asistentes
Cabe destacar que al evento acudieron: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
Además, la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Edomex
“La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue sede de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, obra que analiza el alcance jurídico de la resolución A.I. 148/2017 de la SCJN en torno al aborto.
La vida como principio fundamental
Durante el acto, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, Pablo Fernández de Cevallos, expresó que, desde su visión personal y la del grupo parlamentario, existe la convicción de que la vida comienza en el momento de la concepción y debe respetarse hasta la muerte natural.
Detalló que la obra invita al diálogo jurídico, ético y social sobre uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo: la defensa de la vida desde su origen.
Además, subrayó que el texto presentado aborda una postura legal, reflexión filosófica y moral que busca fortalecer los valores sobre los cuales se sostiene la sociedad, entre ellos la protección de los más vulnerables.
Una obra para la conciencia social
El libro, elaborado por especialistas en derecho, ética y filosofía, analiza el tratamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al tema del aborto, así como los criterios que han influido en la configuración del marco jurídico actual.
Según Fernández de Cevallos, el contenido pretende construir bases más sólidas para una sociedad en la que ninguna mujer se vea obligada a enfrentar decisiones tan difíciles, al tiempo que se promueva la salvaguarda del mayor número posible de vidas.
LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
El evento reunió a los especialistas en derecho: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
También en la presentación participaron legisladores, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil. Entre ellos, la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano; la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
Los asistentes coincidieron en la importancia de abrir espacios de análisis y diálogo plural sobre el valor de la vida, la dignidad humana y las responsabilidades compartidas entre sociedad y Estado.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Edomex
Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?
Los usuarios han criticado el aumento
Toluca.— El Gobierno del Estado de México anunció un ajuste en la tarifa del transporte público, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2026. El incremento busca mejorar la calidad del servicio, modernizar las unidades y garantizar un sistema de movilidad más seguro para la población usuaria.
El titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, lo que representa un aumento del 17%. Cada kilómetro adicional costará 25 centavos, según el documento publicado en la Gaceta del Gobierno Estatal.
Un cambio que impactará a millones de usuarios diarios
Miles de personas que dependen del transporte público en el Estado de México expresaron preocupación por el impacto del aumento en su economía diaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los mexiquenses utiliza transporte público para llegar a su trabajo o escuela.
Más para leer: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
Usuarios de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla señalaron que el gasto en transporte representa una parte significativa de sus ingresos.
Sin embargo, muchos reconocieron que las unidades actuales presentan fallas frecuentes, retrasos y condiciones de seguridad insuficientes.
Ante esa realidad, el Gobierno estatal aseguró que cada peso del ajuste se destinará a mejorar la operación del sistema. “El objetivo es ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente”, destacó Daniel Sibaja durante una conferencia en Toluca.
Compromisos de modernización y seguridad
La Secretaría de Movilidad informó que las personas concesionarias deberán participar en la reestructura del transporte público. Entre las obligaciones estarán el mantenimiento de las unidades, la instalación de cámaras de videovigilancia y la verificación del seguro vigente.
Además, el gobierno estatal exigió la capacitación obligatoria de los operadores, quienes deberán contar con licencia actualizada y certificado toxicológico. La dependencia aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca “recuperar la confianza ciudadana en el transporte mexiquense”.
El ajuste aplicará para las modalidades colectiva y mixta, con exenciones para niños menores de cinco años y tarifa reducida para adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam.
Promesas de un transporte más digno y eficiente
La Secretaría recordó que la última modificación tarifaria ocurrió en 2019, pese al aumento sostenido en combustibles, refacciones y costos de mantenimiento. Según el gobierno estatal, la falta de actualización había limitado la posibilidad de renovar las flotillas.
El nuevo esquema de movilidad promete unidades seguras, operadas por conductores certificados y con tecnología de vigilancia. También busca reducir los tiempos de traslado mediante rutas mejor planeadas y supervisión constante de los servicios concesionados.
Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México afirmó que se darán pasos concretos hacia un transporte público más ordenado, confiable y humano, capaz de responder a las necesidades de millones de familias mexiquenses.
JAHA
Edomex
PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica
Ciudad de México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México se preparan para fijar una postura en torno al tema de las infancias trans, al considerar que debe abordarse desde una perspectiva ética, científica y poniendo en el centro el interés superior del menor.
Recientemente, el Comité Directivo Estatal del PAN asistió a una conferencia-taller para conocer la verdad científica y los riesgos de los tratamientos médicos irreversibles en niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género o llamados “infancias trans”.
El interés superior del menor debe guiar las decisiones
“Proteger a la niñez, su futuro y defender el interés superior de los menores es tarea de los legisladores”, afirmó el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN.
En entrevista exclusiva con Siete24, el también coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, señaló, que le parecen “una completa aberración” los tratamientos a los que son sometidos los menores diagnosticados con la llamada disforia de género, es decir, niños o niñas que no se sienten cómodos con el sexo con el que nacieron.
“Una niña o un niño que está apenas creciendo no tiene, científicamente, la madurez para tomar la decisión de si es niña o niño. Me parece que este tema debe abordarse con absoluta responsabilidad. Personalmente no estoy de acuerdo. Debemos ser muy cuidadosos con estos temas”.
El legislador mencionó, además, el ejemplo de Inglaterra, donde “la Corte declaró que no existe más que el género mujer y hombre, es decir, el sexo con el que nacemos”.
Especialistas advierten sobre los riesgos médicos y éticos
Durante la conferencia magistral “¿Infancias trans? Mitos y realidades. Una perspectiva científica”, impartida por la Dra. María Font Arellano, los legisladores escucharon los riesgos asociados al uso de bloqueadores de la pubertad en menores con disforia de género.
La especialista explicó que estos tratamientos pueden alterar el desarrollo cerebral infantil, interfiriendo con las funciones ejecutivas y cognitivas, además de afectar la fertilidad.
“El cerebro infantil está en construcción y el adolescente en maduración; durante este proceso, las hormonas sexuales desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la pubertad”, indicó Font Arellano. “Las hormonas en esta etapa son esenciales para el desarrollo intelectual, social y emocional. Los riesgos incluyen disminución de la densidad ósea, impacto en la fertilidad y alteraciones del desarrollo cerebral”.
Advirtió que estos tratamientos “plantean problemas éticos respecto al principio del interés superior del menor y la buena práctica médica, debido a la falta de evidencia sobre sus efectos a largo plazo”.
Responsabilidad y valores familiares
El diputado Anuar Azar coincidió en que el auge de diagnósticos de disforia de género en adolescentes puede estar influenciado por factores sociales y por la sobreexposición a las redes sociales.
“Debemos ser muy responsables y cuidar en todo momento el interés superior de los menores”.
Finalmente, afirmó que “el desarrollo de los niños no puede basarse en ideologías que buscan adoctrinar y debilitar a la familia”, por lo que hizo un llamado a defender una educación con valores.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Enseñar a ahorrar desde pequeños ayuda a planear el futuro de los hijos
México elimina la participación de menores de edad en anuncios de bebidas azucaradas
Familias y docentes levantan escuelas destruidas por las lluvias
“Más tiempo para comer en familia”, el nuevo ingrediente de la salud pública en México
Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Dar voz al silencio, el Instituto IRMA acompaña a las familias tras la pérdida gestacional
-
Dignidad Humanahace 2 días
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
-
Columna Invitadahace 3 días
En equipo, se llega más lejos
-
Méxicohace 2 días
Camilleros, pilares silenciosos del cuidado y la recuperación del paciente