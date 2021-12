Diputado propone salario mínimo de casi 7 mil pesos al mes

Ciudad de México.- El diputado de Movimiento Ciudadano Horacio Fernández Castillo propuso establecer un salario mínimo, de 6 mil 958 pesos mensuales.

En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias, Fernández Castillo, explicó que este salario deberá fijarse de manera que alcance la línea de bienestar familiar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por ello, presentó una iniciativa donde además del salario mínimo, también se plantea establecer un estímulo fiscal a las personas físicas o morales que paguen a sus trabajadores un salario mayor al monto de la línea de bienestar.

Fernández Castillo lamentó que se llame salario mínimo “porque lo mínimo siempre es hermano de lo injusto”.

El legislador consideró que el salario mínimo es una bofetada a los más desfavorecidos que no cubre el costo de la canasta básica fijada por el Inegi y ahora por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“El salario mínimo es insuficiente para vivir, estamos hablando de que hace 30 años, no se puede comprar ni siquiera la canasta básica, hablar del mínimo es hablar de algo injusto”, señaló el diputado.

El gobierno ha manejado mal la economía

El legislador de Movimiento Ciudadano acusó que la actual administración, no ha hecho bien las cosas en materia económica; sin embargo, los empresarios pueden hacer esfuerzos muy importantes en beneficio de la gente.

“El Coneval establece que una línea mínima de sobrevivencia no debe ser menor de 7 mil 500 pesos, multiplicado por 1.08, nos da esa línea mínima de sobrevivencia para la gente”, externó.

Ante ello, Horacio Fernández rechazó que el aumento salarial genere inflación y recordó que hace 2 años un grupo de empresarios, 20 entonces y actualmente casi 200, decidieron libremente que sus trabajadores no deberían ganar, en ese momento, menos de 6 mil 500 pesos mensuales.

¿Cuál fue el compromiso? no repercutirlo en los precios porque sí causa inflación; nos comprometimos a absorberlo con productividad o con menos utilidades. Tomamos el reto de no subcontratar, eso no tiene nombre, ¿qué pasó?, prácticamente nada, pero cambio la vida de las personas, además tomamos el reto de no tener ningún trabajador subcontratado”, refirió.

“Esta propuesta del salario digno, es para mis colegas empresarios, no a los grandes, sino a los pequeños y medianos emprendedores, que son el 92% de las empresas en México y que generan empleo y riqueza todos los días”, concluyó.

