Dispositivos sin control, otra violencia que roba infancia e incrementa riesgos invisibles

Ciudad de México.- La historia de Sofía, una niña de 10 años, refleja un fenómeno que avanza silencioso. Pasaba horas frente a la tableta y, sin que sus padres lo notaran, comenzó a mostrar ansiedad, dificultad para dormir y episodios de aislamiento.
No fue ciberbullying. Fue el acceso constante a contenidos inadecuados y a dinámicas digitales que sobrepasaban su edad.
Foto: foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”
En el foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”, especialistas advirtieron que siete de cada diez estudiantes en México sufrieron o presenciaron acoso escolar.
La violencia no se queda en las aulas; se expande a los entornos digitales.
La doctora Mercedes Llamas Palomar, experta en violencias y derechos humanos, señaló: “La inmersión temprana y sin límites en los canales digitales está modelando generaciones con baja empatía, impulsividad y riesgo de trastornos de personalidad”.
Su propuesta fue clara: retrasar el uso de celulares hasta los 14 años y el acceso a redes sociales hasta los 16.
Te puede interesar: Piden concientizar a padres por riesgos de cirugías estéticas de menores
Infancia en riesgo.
Los datos son contundentes. La doctora Mariana Azcárraga, del Centro Universitario de Salud y Bienestar de la Universidad Panamericana, informó que el 46.9% de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad son víctimas de bullying, frente al 23% de la población general.
Estos estudiantes tienen además tres veces más posibilidades de convertirse en agresores.
“La detección temprana y la capacitación de padres y docentes es clave para romper este ciclo de violencia”, subrayó Azcárraga.
El abogado y activista Sergio Olivar Moctezuma agregó: “El bullying no es un simple conflicto: puede escalar a conductas delictivas”.
En el entorno digital, las agresiones se multiplican por anonimato, viralidad y velocidad. Esto convierte al ciberbullying en un fenómeno difícil de contener sin protocolos claros y respuestas rápidas.
Foto: Universidad Panamericana.
El foro presentó los avances de la Norma BULL-LI:2025/A, que será lanzada mundialmente el 6 de noviembre. Incluye protocolos diferenciados por edad, sanciones con enfoque restaurativo, preservación de pruebas digitales y atención psicológica inmediata.
La urgencia es real: un 35% de las víctimas desarrolla ansiedad clínica o depresión severa. Además, el ciberbullying duplica el riesgo de intento suicida en niñas, niños y adolescentes.
La conclusión del encuentro fue categórica: la violencia escolar y digital no puede seguir normalizándose. La omisión ya no es opción.
Óscar David Hernández, presidente del Consejo Directivo de Protocol, lo expresó así: “El mayor riesgo de nuestro tiempo no es lo que se ve, sino lo que permanece oculto detrás de una pantalla”.
ARH
México
Piden concientizar a padres por riesgos de cirugías estéticas de menores
Ciudad de México.- El pasado 20 de septiembre, en Durango, Paloma Nicole Arellano, de 14 años, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. El procedimiento incluyó implante de busto, lipotransferencia y liposucción.
La operación se realizó sin el consentimiento de su padre y dejó al descubierto una práctica peligrosa: las intervenciones estéticas en menores sin control ni respaldo médico.
El caso abrió un debate: ¿hasta dónde puede llegar la moda o la presión social cuando está en juego la vida de niñas, niños y adolescentes?
El dolor que despertó una iniciativa legislativa.
La tragedia de Nicole motivó a diputados a impulsar reformas que buscan cerrar vacíos legales y frenar procedimientos estéticos sin certificación.
Ante esto, el diputado Gerardo Villarreal, del PVEM, presentó la “Ley Nicole”, que plantea prohibir estas cirugías en menores salvo cuando exista justificación médica y científica.
La propuesta exige que toda intervención cuente con consentimiento informado de padres o tutores, además de una evaluación psicológica que garantice que el menor comprende los riesgos.
El interés superior de la niñez debe prevalecer, insisten los legisladores.
En paralelo, el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, presentó otra iniciativa con el mismo objetivo: proteger la vida y la integridad de quienes buscan cambiar su imagen.
Cruz Castellanos advirtió que el auge de las cirugías estéticas abrió la puerta a la improvisación y al lucro sin escrúpulos.
“Lo que debería ser un acto médico responsable se convirtió en terreno fértil para la charlatanería”, señaló.
Su propuesta plantea:
Definir con claridad la diferencia entre cirugía estética y reconstructiva.
Prohibir cirugías en menores sin sustento médico.
Regular insumos, productos y dispositivos utilizados en estos procedimientos.
Sancionar a quienes practiquen sin certificación profesional o usen materiales irregulares.
El legislador Cruz Castellanos recordó que la práctica quirúrgica debe concebirse como un acto médico de la más alta responsabilidad, en el que la salud del paciente sea la prioridad.
Además, organismos de salud alertaron que cada vez son más frecuentes los procedimientos estéticos ofrecidos sin protocolos de seguridad.
Además, muchos se realizan en lugares no autorizados, con productos sin regulación o por personas sin preparación profesional.
Te puede interesar: “Ese día perdimos a la víctima y también al agresor”; UNAM redoblará apoyo psicológico a estudiantes
Las consecuencias han cobraron vidas y complicaciones graves, daños irreversibles e incluso muertes son parte del saldo de un mercado de salud estético.
Que en mucho de los casos es inseguro que aprovecha la presión social por la apariencia.
El caso de Nicole mostró que detrás de cada cirugía fallida hay familias destrozadas, sueños truncados y comunidades en duelo. El mayor costo es la pérdida de vidas humanas.
De acuerdo con las nuevas propuestas legislativas. Su objetivo es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente enfrente riesgos irreparables por la moda o la presión social.
ARH
Ciencia
Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
Ciudad de México.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación se lleva a cabo en septiembre y octubre de este año.
Dichas intervenciones tuvieron una duración de entre una y dos horas cada una, y estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad, de 60 y 62 años, a quienes se les extirpó la matriz al ser diagnosticadas con cáncer de endometrio; ambas, aseguró, se recuperan de manera favorable.
“Hemos terminado las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. La primera paciente ya está en su habitación, en su cuarto, fue el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta, probablemente, de 24 a 36 horas. La segunda paciente, de 62 años, con cáncer de endometrio también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. (…) Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, señaló el doctor Miguel Farías Alarcón.
Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.
LEE Asocian riesgo de tumor cerebral en mujeres por uso de anticonceptivo inyectable
“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. (…) Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.
En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa.
“El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”, detalló.
Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica, se beneficiará a pacientes oncológicos, con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.
Finalmente, compartió que en el ISSSTE, el empleo de este tipo de tecnología comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.
“Todo esto se ha hecho con una experiencia amplia que ha servido para que a cada uno de los derechohabientes les vaya bien, les vaya mejor”, expresó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Lo que los hijos aprenden en redes sociales: cómo orientar sin prohibir
Ciudad de México.- Las redes sociales han superado a los medios tradicionales como principal fuente de información en México.
Cada día, niñas, niños y adolescentes se conectan para informarse, entretenerse o simplemente convivir en entornos digitales que forman parte de su vida cotidiana.
Lee: Nacimientos en México 2024: radiografía de una nueva generación
En 2025, el fenómeno alcanza ya cifras récord. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 70.7% de la población mexicana, es decir, 93 millones de personas, son usuarios activos en plataformas digitales.
El dato refleja un incremento del 2.7% respecto a 2024 y confirma que el celular es el dispositivo más usado para navegar.
Jóvenes entre retos virales y discursos de odio
Las redes no solo son un escaparate de fotografías o videos divertidos. Cada día circulan retos virales, opiniones polarizadas y discursos de odio que pueden impactar de forma directa en la formación de valores.
Durante la conferencia Juventud y redes digitales, realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México el 20 de agosto de 2025, la psicóloga social Patricia Ortega señaló que los jóvenes buscan reconocimiento inmediato a través de “me gusta” o comentarios, lo que los hace propensos a seguir tendencias sin analizar los riesgos.
Esto incluye la participación en retos peligrosos o la exposición constante a mensajes que normalizan la violencia o el rechazo hacia ciertos grupos.
“Los adolescentes son especialmente vulnerables a la validación social que ofrecen estas plataformas, lo que puede impactar su autoestima y sus valores”, advirtió la especialista.
Beneficios educativos y nuevas oportunidades
No todo es negativo en el entorno digital, las redes sociales también representan un espacio para acceder a recursos educativos, intercambiar experiencias y aprender habilidades útiles.
“Las plataformas digitales, cuando son utilizadas con acompañamiento adecuado, fortalecen la alfabetización digital y abren oportunidades de desarrollo para los adolescentes en contextos globales”, destacó por su parte la UNESCO, a través de un informe publicado en junio de 2025.
En este sentido, el desafío no es eliminar la presencia digital de los jóvenes, sino enseñarles a aprovechar las herramientas con responsabilidad, reforzando al mismo tiempo la convivencia y el respeto.
Familia y formación en tiempos digitales
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el papel de la familia resulta determinante.
“El acompañamiento de padres y madres es clave para que niñas, niños y adolescentes usen la tecnología de manera responsable”, señaló la SEP en un boletín publicado el 12 de septiembre de 2025.
En el mismo comunicado se recomendó fomentar el diálogo abierto en casa y enseñar pensamiento crítico como herramientas frente a la sobreexposición digital.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Cuestionan a la ONU por priorizar agendas ideológicas sobre la paz mundial
Ciudad de México.— La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró la semana de alto nivel de su Asamblea General bajo el lema “cooperación y paz”, Sin embargo, Global Center for Human Rights (GCHR) lamentó la forma en que el organismo actúa frente a los desafíos actuales.
“La ONU se paraliza frente a guerras”
Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights (GCHR), afirmó que cuando se trata de detener guerras o agresiones reales, la ONU se paraliza, pero cuando se trata de imponer agendas ideológicas como aborto, drogas o ideología de género, actúa con rapidez.
Trump criticó discursos vacíos
Casillas recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció esta situación en la Asamblea General. Señaló que no bastan los discursos vacíos frente a guerras e injusticias y advirtió que tomaría medidas, incluso recortes de presupuesto, si la ONU continúa funcionando como plataforma de ideologías en lugar de defender la paz.
TE RECOMENDAMOS: De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida
Lenta para salvar vidas, rápida para imponer agendas
Casillas expresó que hoy la ONU es una maquinaria lenta y burocrática para salvar vidas, pero veloz y contundente para imponer agendas que destruyen valores y soberanías. En ese sentido, dijo que el organismo pierde legitimidad y se convierte en parte del problema en lugar de la solución.
Riesgo de convertirse en un “club de discursos”
Finalmente Neydy Casillas agregó que mientras las víctimas de guerras esperan acción, la ONU dedica tiempo y recursos a impulsar políticas que dividen y enfrentan a los pueblos.
“Si no corrige el rumbo, seguirá siendo un club de discursos vacíos y no el guardián de la paz que el mundo necesita”, puntualizó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Dispositivos sin control, otra violencia que roba infancia e incrementa riesgos invisibles
Piden concientizar a padres por riesgos de cirugías estéticas de menores
Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
Lo que los hijos aprenden en redes sociales: cómo orientar sin prohibir
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Dignidad Humanahace 2 días
¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
-
Méxicohace 2 días
Objeción de conciencia, principio de libertad y dignidad: Dr. Agustín Herrera
-
Deporteshace 1 día
¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
-
Columna Invitadahace 3 días
El aborto como fenómeno de riesgo social