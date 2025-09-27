Dispositivos sin control, otra violencia que roba infancia e incrementa riesgos invisibles

Ciudad de México.- La historia de Sofía, una niña de 10 años, refleja un fenómeno que avanza silencioso. Pasaba horas frente a la tableta y, sin que sus padres lo notaran, comenzó a mostrar ansiedad, dificultad para dormir y episodios de aislamiento.

No fue ciberbullying. Fue el acceso constante a contenidos inadecuados y a dinámicas digitales que sobrepasaban su edad.

Foto: foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”

En el foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”, especialistas advirtieron que siete de cada diez estudiantes en México sufrieron o presenciaron acoso escolar.

La violencia no se queda en las aulas; se expande a los entornos digitales.

La doctora Mercedes Llamas Palomar, experta en violencias y derechos humanos, señaló: “La inmersión temprana y sin límites en los canales digitales está modelando generaciones con baja empatía, impulsividad y riesgo de trastornos de personalidad”.

Su propuesta fue clara: retrasar el uso de celulares hasta los 14 años y el acceso a redes sociales hasta los 16.

Infancia en riesgo.

Los datos son contundentes. La doctora Mariana Azcárraga, del Centro Universitario de Salud y Bienestar de la Universidad Panamericana, informó que el 46.9% de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad son víctimas de bullying, frente al 23% de la población general.

Estos estudiantes tienen además tres veces más posibilidades de convertirse en agresores.

“La detección temprana y la capacitación de padres y docentes es clave para romper este ciclo de violencia”, subrayó Azcárraga.

El abogado y activista Sergio Olivar Moctezuma agregó: “El bullying no es un simple conflicto: puede escalar a conductas delictivas”.

En el entorno digital, las agresiones se multiplican por anonimato, viralidad y velocidad. Esto convierte al ciberbullying en un fenómeno difícil de contener sin protocolos claros y respuestas rápidas.

Foto: Universidad Panamericana.

El foro presentó los avances de la Norma BULL-LI:2025/A, que será lanzada mundialmente el 6 de noviembre. Incluye protocolos diferenciados por edad, sanciones con enfoque restaurativo, preservación de pruebas digitales y atención psicológica inmediata.

La urgencia es real: un 35% de las víctimas desarrolla ansiedad clínica o depresión severa. Además, el ciberbullying duplica el riesgo de intento suicida en niñas, niños y adolescentes.

La conclusión del encuentro fue categórica: la violencia escolar y digital no puede seguir normalizándose. La omisión ya no es opción.

Óscar David Hernández, presidente del Consejo Directivo de Protocol, lo expresó así: “El mayor riesgo de nuestro tiempo no es lo que se ve, sino lo que permanece oculto detrás de una pantalla”.

ARH