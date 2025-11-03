Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan

El joven alcalde lo arriesgó todo por una ciudad más segura para su familia y su gente

Uruapan, Michoacán.- Minutos después de abrazar a su hijo en plena celebración del Día de Muertos, Carlos Manzo cayó abatido por las balas. Se encontraba con su familia, cuando hombres armados lo atacaron durante el Festival de las Velas y su muerte encendió una ola de dolor e indignación en Uruapan y en todo México.

Desde joven, Manzo combinó su vida de padre de familia con una postura firme frente al crimen. Ya como presidente municipal, alzó la voz y no dudó en encabezar la lucha por la seguridad en su tierra: Uruapan, Michoacán.

En todo momento fue enfático en sus advertencias en contra del narco y el crimen organizado, con valor y arriesgado su propia vida y la de su familia. Su asesinato expone un drama que va más allá de lo político: la tragedia de un padre que buscaba paz para sus hijos y para su gente.

Un padre que desafió al miedo

Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y luego decidió buscar la alcaldía de su ciudad como candidato independiente.

El 1 de septiembre de 2024 asumió como alcalde de Uruapan y enseguida se hizo conocido por no callarse: exigía apoyo federal, exhibía amenazas.

“Delincuente que se tope que ande armado, hay que abatirlo”, fueron una de las tantas advertencias que resonaron durante su mandato.

Ese discurso generó admiración y críticas, pero él lo defendía como una postura necesaria.

“A mí me podrán matar, me podrán levantar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido, que es el pueblo de Uruapan”, así manifestó Manzo su convicción a través de las redes sociales, antes del crimen que le arrebató la vida.

También mandó mensajes directos a la presidente de México, Claudia Sheinbaum:

“Si va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, entonces que lo haga”.

En redes, tras conocerse su muerte, Sheinbaum condenó el crimen.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, publicó la presidente de México.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



La noche en que se celebraba la vida

El 1 de noviembre, Manzo asistió al Festival de las Velas, que forma parte de las actividades del Día de Muertos. Caminaba con su hijo en brazos, entre familias, luces y música local. Se dijo que justo en un momento el menor señaló: “Mira, papi, la Catrina”, de acuerdo con información de El País.

De acuerdo con el mismo diario, no muchos minutos después se dio el ataque, cuando tres sujetos penetraron el cerco de seguridad y dispararon contra el alcalde, provocando la estampida de gente buscando protección.

Uno de los agresores fue abatido por escoltas. Otros dos fueron detenidos.

El funcionario fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció poco tiempo después.

Ese momento trágico ocurrió estando él con su familia, celebrando una tradición arraigada, rodeado del bullicio de su ciudad. Lo que debía ser una noche familiar terminó en una tragedia que nadie en Uruapan podrá olvidar

Dolor, indignación y exigencia de justicia

La noticia corrió rápido. En Uruapan y en todo Michoacán se vivió un estado de indignación. En el cortejo fúnebre, pobladores gritaron consignas contra el gobierno estatal y reclamaron justicia.

Desde la esfera nacional, varios comunicadores y figuras públicas expresaron su condena.

El empresario Ricardo Salinas Pliego declaró en redes:

“Primero fue el abogado que les estorbaba, luego el limonero que se atrevió a alzar la voz, y ahora el alcalde que les advirtió que esto le podía pasar, ¿quién sigue?”.

Primero fue el abogado que les estorbaba, luego el limonero que se atrevió a alzar la voz, y ahora el alcalde que les advirtió que esto le podía pasar, ¿quién sigue?.



La senadora Lilly Téllez publicó un post en su cuenta oficial de X titulado: “Carta abierta al General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional de México”.

“Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manzo, estamos más preocupados. Por lo visto el ejército es incapaz de salvaguardar la vida de una persona, aún brindando escolta. ¿O será que a Carlos Manzo le asignaron protección “de lejos”, con órdenes de cuidarlo, pero “a distancia”?”, escribió la senadora.

Carta abierta al

General Ricardo Trevilla,

Secretario de la Defensa Nacional de México:



Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manzo, estamos más preocupados.



Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad, prometió que no habrá impunidad y aseguró que reforzarán la estrategia estatal.

