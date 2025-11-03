¿Dónde se vive más? Así varía la esperanza de vida en México en 2025

El país se encuentra rezagado en América Latina desde la pandemia

Ciudad de México.- El promedio de vida de los mexicanos despierta alertas: aunque hay signos de recuperación tras la pandemia de covid-19, los datos recientes muestran que el país aún no ha retomado plenamente los niveles previos y continúa rezagado en América Latina.

El panorama actual

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de vida al nacer en México se ubicó en torno a 75.5 años en 2025, con diferencias por género: alrededor de 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres.

Sin embargo, la última revisión del Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023) sostiene que el promedio nacional se situó en aproximadamente 73.5 años, con 70.9 para hombres y 76.1 para mujeres.

Esto implica que México se encuentra por debajo de la media latinoamericana, estimada en 77.3 años, y lejos de países como Chile (82.5 años) o Costa Rica (80.9 años).

¿Qué pasó durante la pandemia?

Entre 2019 y 2021 la esperanza de vida sufrió una caída notable. El GBD 2023 indica que en México el descenso acumulado fue de más de cuatro años durante ese periodo.

Un análisis publicado en 2023 señala que entre 2020 y 2021 se registraron 708 mil 971 muertes en exceso en México, lo que redujo la esperanza de vida al nacer en aproximadamente 4.6 años; de esas pérdidas, cerca de 76% se atribuyeron directa o indirectamente al covid-19.

Avances pendientes

Aunque los datos de 2025 muestran una recuperación parcial, el nivel de vida promedio todavía no ha alcanzado los valores de 2019, sobre todo para la población masculina.

El estudio indica que mientras las mujeres han logrado aproximarse o volver a esos niveles anteriores, los hombres siguen rezagados.

De acuerdo con el sitio web Líder Empresarial, el problema no es solamente el promedio nacional sino también las diferencias entre estados: algunas entidades tienen esperanza de vida muy por encima del promedio, otras están considerablemente por debajo.

Factores que inciden

Según los estudios, la combinación de exceso de mortalidad por covid-19 más la persistencia de enfermedades crónicas y violencia aparece como explicación principal.

El GBD 2021 reportó que el impacto de la pandemia y el retraso en el avance demográfico demuestran que:

“La recuperación de los niveles previos fue desigual entre los países de ingreso medio, incluyendo México”.

La estructura demográfica mexicana también cambia: el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que la esperanza de vida total del país alcanzó 75.5 años en 2024, lo cual muestra que quizá la cifra de 2025 podría rondar ese valor.

¿Dónde prestarle atención?

Los estados con mayor esperanza de vida según informes de 2025 y publicados a través de Líder Empresarial incluyen entidades como Nuevo León (77.9 años) o Baja California Sur (77.3 años), mientras que otros como Chiapas (73.2 años) o Guerrero (73.3 años) se encuentran por debajo del promedio nacional estimado.

