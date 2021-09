Ecatepec bajo el agua; dos muertos y daños materiales

Ciudad de México.— Mujeres de todo el país se pronunciaron en favor de la vida y pidieron a los ministros de la Suprema Corte de la Nación que respeten la soberanía de los estados.

Madres de familia, profesionistas, amas de casa, estudiantes, doctoras, de todas las edades, unieron su voz para decir NO al aborto y México se escribe con M de Mujer.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute si los artículos 195 y 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que protegen la vida, son anticonstitucionales.

Desde Veracruz, la doctora Mercedes Mendoza Ramírez exhortó a la Suprema Corte a proteger la vida de todos los mexicanos, principalmente, de quienes se encuentran en la primera etapa de la vida que es la gestación.

Asimismo, los ministros no deben no vulnerar la libertad de conciencia de los médicos y personal de salud “a mis compañeros médicos, sigan salvando vidas y no callen la voz de su conciencia para proteger la vida”.

Desde el Estado de Aguascalientes, rechazan el aniquilamiento de seres humanos en el vientre de su madre, “queremos la protección de las dos vidas, el niño y la madre.

En el estado de Baja California, piden a la SCJN que defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Maviela León, directora de Asuntos Internacionales del Frente Nacional por la Familia, alerta que la SCJN violaría el pacto federal contra la autonomía de los estados si pretende imponer a nivel nacional el aborto.

En el estado de Chiapas dicen NO al aborto.

Desde el estado de Chihuahua, decimos que estamos en favor de la vida ¡#VivaMexico!

También desde el Congreso de Coahuila, mujeres enviaron un mensaje a los ministros de la Suprema Corte.

Desde el Estado de México advierten que no quieren aborto.

En el estado de Guerrero, exigen a la SCJN que respete la división de poderes y no vulnere el derecho a la vida protegido en las constituciones locales.

Desde el estado de Jalisco, decimos que no vulneren el derecho a la vida, respeten la soberanía de los estados para legislar. ¡SÍ A LA VIDA!

En representación del estado de #Yucatan, dicen que no existe disposición normativa por la cual se pueda llevar un activismo judicial. El “nasciturus” es persona, no omitan los derechos que les corresponden.

Fernanda Tovar, coordinadora de Vinculación Juvenil de International Youth Network dice a la SCJN NO al aborto.

María Cristina vivió en Estado de México y desde Buenos Aires, Argentina, pide a la SCJN que prioricen la cultura de la vida y no la cultura de la muerte.

Desde el estado de Nuevo León, Adriana Gómez, asegura que ningún derecho puede estar por encima del derecho a vivir.

Desde Puebla pedimos a la SCJN que sean congruentes con la Constitución y tratados internacionales protejan a los seres humanos sin discriminarlos por su grado de dependencia o desarrollo.

Desde #Querétaro, Luz María Sotelo de la International Youth Network dice a la SCJN que, como las mujeres defienden a la familia y libertades de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte

La coordinadora del Frente Nacional por la Familia Querétaro, dice a la SCJN #CorteAbortoNo

Desde el estado de Quintana Roo, dicen que Mexico se escribe con M de Mujer

En Sinaloa, Carmen Balcázar coordinadora de Mochis Somos dice a la SCJN NO al aborto.

