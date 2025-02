Caso Tultitlán y la necesidad de proteger a niños por nacer del aborto

Ciudad de México. — El caso de un bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, reiteró la necesidad de proteger la vida de los niños por nacer.

El pasado 11 de febrero, un joven identificado como Lucio “N” abandonó a un niño, su hijo, recién nacido bajo un auto en las calles del municipio.

Diana “N”, la madre del bebé dio a luz mientras trabajaba en una pastelería. La joven de 21, años, pasó al baño del establecimiento. Dijo a su jefe que había tenido un accidente por su periodo y más tarde le entregó el bebé a Lucio.

Un video de seguridad muestra el momento en el que el joven abandona al pequeño bajo un auto.

Vecinos se dieron cuenta y pidieron auxilio a los servicios de emergencia que trasladaron al recién nacido a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.

Caso Tultitlán, un aborto fallido

De acuerdo con los testimonios con la madre de Lucio, Diana tomó “unas pastillas” días antes de lo sucedido el martes pasado como parte de un intento fallido de aborto.

Actualmente, el aborto en el Estado de México es legal hasta las 12 semanas de gestación, es decir un periodo de tres meses.

Diana tenía más de cinco meses de gestación al momento de tomar pastillas para terminar su embarazo.

Pudo acceder a los medicamentos sin control alguno, pues se venden sin receta ni supervisión médica.

Aborto y dolor fetal

Hace tres años, el Congreso de Colombia discutió un proyecto para legalizar el aborto hasta el sexto mes de gestación. Aunque fue rechazado, la intervención del neurocirujano Kemel Ghotme dejó un impacto duradero.

El especialista de la Universidad Nacional, explicó que las vías del dolor comienzan a formarse en la semana 7. En este punto, las vías periféricas ya conectan la piel con la médula espinal. Esto permite que el feto perciba estímulos dolorosos y reaccione ante ellos.

En la semana 16, el sistema nervioso transmite y procesa el dolor. Aunque el feto no tiene conciencia en este momento, el sufrimiento es evidente. Según el doctor Ghotme, “no tener conciencia no significa no sufrir”.

Aborto total, frenado en la Ciudad de México

En noviembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México pospuso, sin fecha próxima, la discusión en el pleno sobre la despenalización total del aborto.

La decisión ocurrió después de que las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género emitieran un dictamen que plantea eliminar el delito de aborto al derogar los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal Local.

Al respecto, la diputada del Partido Acción Nacional, América Rangel Lorenzana, declaró que detener la legalización del aborto hasta el noveno mes representa “un triunfo de la vida y de la sociedad civil”.

En ese sentido, Paulina Mendoza Castillo, vocera de Libres y Soberanas, denunció que la despenalización del aborto sin límite gestacional es legalizar el infanticidio, lo que traerá consecuencias a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel personal, jurídico y social, provocando gran fragilidad a futuro.

