Del baño de una pastelería de Tultitlán al ISSSTE: la travesía de un bebé prematuro que se aferra a la vida

Tultitlán.— En un acto que ha conmocionado a la sociedad mexicana, una cámara de seguridad captó el momento en que un joven de 18 años abandonó a un recién nacido, de cinco meses de gestación, en una calle del municipio de Tultitlán, Estado de México.

En las imágenes se observa cómo un joven, vestido con una playera blanca y una mochila negra, saca al bebé de una bolsa de plástico azul y lo deja en el suelo frente a un zaguán antes de seguir su camino. Minutos después, el llanto del pequeño alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

Ante a la rápida intervención de vecinos del lugar, el bebé fue rescatado y trasladado de inmediato a un hospital, donde recibe atención médica y se reporta en estado estable.

La difusión del caso en redes sociales permitió identificar al presunto responsable como Lucio ‘N’ y también se ha señalado la participación de la madre del menor, Diana ‘N’, quienes compartieron mensajes instando al abandono del bebé.

Los chats muestran el intercambio de palabras entre la pareja tras el parto, ocurrido en una panadería donde trabajaba la madre:

Diana: “Aún se mueve”.

Lucio: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención (…) Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”.

Diana: “Tíralo en algún canal”.

Tras la viralización del caso, los padres de Lucio decidieron entregarlo a las autoridades. En un primer intento, acudieron al Ministerio Público de Tultitlán, pero al no ser atendidos debido a la saturación del lugar, se trasladaron a la alcaldía Cuauhtémoc, donde finalmente fue detenido.

Su madre aseguró que le enseñó valores a su hijo y pidió respeto para su familia, argumentando que la responsabilidad del hecho no recae únicamente sobre él.

“Hay una víctima (el bebé) y dos responsables”. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para esclarecer el caso y determinar las sanciones correspondientes.

CASTIGO

Lucio “N” se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), acompañado de sus padres. En su declaración ante el Ministerio Público CUH-2, argumentó que el abandono del recién nacido fue motivado por miedo y nerviosismo. Sin embargo, su testimonio difiere del de Diana “N”, madre del menor, quien afirmó que creyó que el padre llevaría al bebé a un hospital y no que lo dejaría en la vía pública.

Las investigaciones han revelado conversaciones de WhatsApp entre ambos jóvenes. En los mensajes, se menciona la posibilidad de deshacerse del bebé e incluso “tirarlo a la basura o en un canal”. Estos elementos podrían ser utilizados como evidencia para imputarles delitos adicionales.

Si se acredita que Lucio y Diana planearon y ejecutaron el abandono, podrían enfrentar cargos por conspiración y tentativa de homicidio. Además, la legislación prevé la pérdida de la patria potestad, lo que les impediría ejercer cualquier derecho legal sobre el menor en el futuro.

DERECHOS DE LA NIÑEZ

La Fiscalía del Estado de México investiga el caso con perspectiva de género y derechos de la niñez. El bebé recibe atención médica en un hospital de la región y su estado de salud es reportado como estable. La ley contempla distintas sanciones para los presuntos responsables.

#FiscalíaInforma. La #FiscalíaEdoméx investiga, con perspectiva de género y derechos de la niñez, hechos posiblemente constitutivos de delito en relación al abandono de un recién nacido en vía pública registrado el pasado martes 11 de febrero en el municipio de #Tultitlán.

PRISIÓN

El Código Penal del Estado de México, en su artículo 254, establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, puede ser sancionado con prisión de uno a cuatro años, además de una multa económica. Si el abandono pone en peligro la vida o causa daño grave, la pena puede aumentar.

El delito de tentativa de infanticidio podría ser considerado debido a las condiciones en que el menor fue encontrado. Esta figura legal se aplica cuando existen elementos que sugieren una intención de privar de la vida a un menor de edad.

Otra posible imputación es la omisión de cuidado, aplicable a quienes, teniendo la obligación legal de asistir a una persona vulnerable, no lo hacen. Esta falta representa un riesgo para la integridad del afectado y es sancionada por la legislación penal vigente.

ABANDONO

El Código Penal Federal, en su artículo 335, clasifica el abandono de un recién nacido como un delito de “abandono de personas”. La pena puede alcanzar los cuatro años de prisión si la víctima no sufre daños físicos. En caso de lesiones o agravantes, las sanciones pueden incrementarse y acumularse con otros delitos como homicidio o secuestro.

Las autoridades analizan los elementos probatorios para determinar las imputaciones finales contra Lucio y Diana, mientras que la investigación sobre la participación de la madre continúa en curso.

