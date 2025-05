EXCLUSIVA: Dulha, abuela de bebé abandonado en Tultitlán, por fin abrazó a su nieto

Toluca, Estado de México. — Con un documento judicial en mano y acompañada por su abogada, Dulha Utrera volvió este 5 de mayo a intentar ver a su nieto, el bebé abandonado en febrero pasado en el municipio de Tultitlán. No fue la primera vez. Y una vez más, salió con las manos vacías y el corazón lleno de dudas y sin respuestas.

La escena se repitió en la estancia infantil “Mónica Petrelini de Peña” en Toluca, un albergue del DIF estatal donde presuntamente se encuentra el menor.

Acompañada por la licenciada Susana Miguel López, de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C., Dulha intentó hacer valer la orden de un juez federal que le permite visitar al niño.

El personal de vigilancia le negó la entrada, argumentando que se trataba de un día inhábil por ser 5 de mayo, y que no habían recibido notificación alguna del juzgado.

“No me consta que esté bien. No me consta que sea el mismo niño desde que salió del hospital. No me lo han mostrado nunca. Tengo todas las dudas del mundo”, dijo Dulha en entrevista exclusiva con SIETE24 Noticias.

Una cadena de puertas cerradas

La incertidumbre no es nueva. Desde el nacimiento del menor, Dulha ha sido excluida sistemáticamente de todo contacto. Primero fue el Hospital Regional de Especialidades del ISSSTE en Tultitlán, donde se negó su ingreso pese a contar también con órdenes judiciales. Luego, vino la negativa del albergue.

Mientras tanto, su familia espera cada intento con esperanza.

“Siempre se ilusionan pensando que ya lo voy a ver. Mi esposo también. Pero siempre es lo mismo. Venimos con ganas y ellos se encargan de regresarnos al punto de inicio”, relató.

Para Dulha, cada nuevo obstáculo no sólo representa una violación de derechos, sino una agresión emocional directa.

“La vez que me permitieron entrar al ISSSTE fue una burla, porque al día siguiente dieron de alta al niño. Fue cruel, como si yo no tuviera derecho a verlo. Como si él no tuviera derecho a tener familia”, manifestó la abuela.

El padre del bebé, Lucio “N”, hijo de Dulha, conoce la situación, aunque ella ha preferido mantenerlo al margen del proceso legal.

“Sí sabe, pero lo mantengo separado”, aclaró.

Las preguntas que nadie responde

Lo que más le duele a Dulha no es la espera, sino el silencio. “¿Por qué lo esconden? ¿Por qué si alguien lo está reclamando, no me lo dejan ver? No es como si fuera un niño sin familia. Yo sí me intereso, sí estoy aquí. Y aún así, no me dan una sola respuesta”.