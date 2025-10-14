Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?

Toluca.— El Gobierno del Estado de México anunció un ajuste en la tarifa del transporte público, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2026. El incremento busca mejorar la calidad del servicio, modernizar las unidades y garantizar un sistema de movilidad más seguro para la población usuaria.

El titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, lo que representa un aumento del 17%. Cada kilómetro adicional costará 25 centavos, según el documento publicado en la Gaceta del Gobierno Estatal.

Un cambio que impactará a millones de usuarios diarios

Miles de personas que dependen del transporte público en el Estado de México expresaron preocupación por el impacto del aumento en su economía diaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los mexiquenses utiliza transporte público para llegar a su trabajo o escuela.

Más para leer: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias

Usuarios de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla señalaron que el gasto en transporte representa una parte significativa de sus ingresos.

Sin embargo, muchos reconocieron que las unidades actuales presentan fallas frecuentes, retrasos y condiciones de seguridad insuficientes.

🚍 | Aumenta la tarifa del transporte público en Edomex a 14 pesos ⬆️



📃 La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno la modificación a las tarifas del transporte público en las modalidades colectivo y mixto, con el objetivo de garantizar la… pic.twitter.com/OHmk4EVIZy — AD Noticias (@ADNoticiasMex) October 11, 2025

Ante esa realidad, el Gobierno estatal aseguró que cada peso del ajuste se destinará a mejorar la operación del sistema. “El objetivo es ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente”, destacó Daniel Sibaja durante una conferencia en Toluca.

Compromisos de modernización y seguridad

La Secretaría de Movilidad informó que las personas concesionarias deberán participar en la reestructura del transporte público. Entre las obligaciones estarán el mantenimiento de las unidades, la instalación de cámaras de videovigilancia y la verificación del seguro vigente.

Además, el gobierno estatal exigió la capacitación obligatoria de los operadores, quienes deberán contar con licencia actualizada y certificado toxicológico. La dependencia aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca “recuperar la confianza ciudadana en el transporte mexiquense”.

El ajuste aplicará para las modalidades colectiva y mixta, con exenciones para niños menores de cinco años y tarifa reducida para adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam.

Promesas de un transporte más digno y eficiente

La Secretaría recordó que la última modificación tarifaria ocurrió en 2019, pese al aumento sostenido en combustibles, refacciones y costos de mantenimiento. Según el gobierno estatal, la falta de actualización había limitado la posibilidad de renovar las flotillas.

El nuevo esquema de movilidad promete unidades seguras, operadas por conductores certificados y con tecnología de vigilancia. También busca reducir los tiempos de traslado mediante rutas mejor planeadas y supervisión constante de los servicios concesionados.

Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México afirmó que se darán pasos concretos hacia un transporte público más ordenado, confiable y humano, capaz de responder a las necesidades de millones de familias mexiquenses.

JAHA