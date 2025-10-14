Edomex
Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?
Los usuarios han criticado el aumento
Toluca.— El Gobierno del Estado de México anunció un ajuste en la tarifa del transporte público, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2026. El incremento busca mejorar la calidad del servicio, modernizar las unidades y garantizar un sistema de movilidad más seguro para la población usuaria.
El titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, lo que representa un aumento del 17%. Cada kilómetro adicional costará 25 centavos, según el documento publicado en la Gaceta del Gobierno Estatal.
Un cambio que impactará a millones de usuarios diarios
Miles de personas que dependen del transporte público en el Estado de México expresaron preocupación por el impacto del aumento en su economía diaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los mexiquenses utiliza transporte público para llegar a su trabajo o escuela.
Más para leer: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
Usuarios de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla señalaron que el gasto en transporte representa una parte significativa de sus ingresos.
Sin embargo, muchos reconocieron que las unidades actuales presentan fallas frecuentes, retrasos y condiciones de seguridad insuficientes.
Ante esa realidad, el Gobierno estatal aseguró que cada peso del ajuste se destinará a mejorar la operación del sistema. “El objetivo es ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente”, destacó Daniel Sibaja durante una conferencia en Toluca.
Compromisos de modernización y seguridad
La Secretaría de Movilidad informó que las personas concesionarias deberán participar en la reestructura del transporte público. Entre las obligaciones estarán el mantenimiento de las unidades, la instalación de cámaras de videovigilancia y la verificación del seguro vigente.
Además, el gobierno estatal exigió la capacitación obligatoria de los operadores, quienes deberán contar con licencia actualizada y certificado toxicológico. La dependencia aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca “recuperar la confianza ciudadana en el transporte mexiquense”.
El ajuste aplicará para las modalidades colectiva y mixta, con exenciones para niños menores de cinco años y tarifa reducida para adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam.
Promesas de un transporte más digno y eficiente
La Secretaría recordó que la última modificación tarifaria ocurrió en 2019, pese al aumento sostenido en combustibles, refacciones y costos de mantenimiento. Según el gobierno estatal, la falta de actualización había limitado la posibilidad de renovar las flotillas.
El nuevo esquema de movilidad promete unidades seguras, operadas por conductores certificados y con tecnología de vigilancia. También busca reducir los tiempos de traslado mediante rutas mejor planeadas y supervisión constante de los servicios concesionados.
Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México afirmó que se darán pasos concretos hacia un transporte público más ordenado, confiable y humano, capaz de responder a las necesidades de millones de familias mexiquenses.
JAHA
Edomex
PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica
Ciudad de México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México se preparan para fijar una postura en torno al tema de las infancias trans, al considerar que debe abordarse desde una perspectiva ética, científica y poniendo en el centro el interés superior del menor.
Recientemente, el Comité Directivo Estatal del PAN asistió a una conferencia-taller para conocer la verdad científica y los riesgos de los tratamientos médicos irreversibles en niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género o llamados “infancias trans”.
El interés superior del menor debe guiar las decisiones
“Proteger a la niñez, su futuro y defender el interés superior de los menores es tarea de los legisladores”, afirmó el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN.
En entrevista exclusiva con Siete24, el también coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, señaló, que le parecen “una completa aberración” los tratamientos a los que son sometidos los menores diagnosticados con la llamada disforia de género, es decir, niños o niñas que no se sienten cómodos con el sexo con el que nacieron.
“Una niña o un niño que está apenas creciendo no tiene, científicamente, la madurez para tomar la decisión de si es niña o niño. Me parece que este tema debe abordarse con absoluta responsabilidad. Personalmente no estoy de acuerdo. Debemos ser muy cuidadosos con estos temas”.
El legislador mencionó, además, el ejemplo de Inglaterra, donde “la Corte declaró que no existe más que el género mujer y hombre, es decir, el sexo con el que nacemos”.
Especialistas advierten sobre los riesgos médicos y éticos
Durante la conferencia magistral “¿Infancias trans? Mitos y realidades. Una perspectiva científica”, impartida por la Dra. María Font Arellano, los legisladores escucharon los riesgos asociados al uso de bloqueadores de la pubertad en menores con disforia de género.
La especialista explicó que estos tratamientos pueden alterar el desarrollo cerebral infantil, interfiriendo con las funciones ejecutivas y cognitivas, además de afectar la fertilidad.
“El cerebro infantil está en construcción y el adolescente en maduración; durante este proceso, las hormonas sexuales desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la pubertad”, indicó Font Arellano. “Las hormonas en esta etapa son esenciales para el desarrollo intelectual, social y emocional. Los riesgos incluyen disminución de la densidad ósea, impacto en la fertilidad y alteraciones del desarrollo cerebral”.
Advirtió que estos tratamientos “plantean problemas éticos respecto al principio del interés superior del menor y la buena práctica médica, debido a la falta de evidencia sobre sus efectos a largo plazo”.
Responsabilidad y valores familiares
El diputado Anuar Azar coincidió en que el auge de diagnósticos de disforia de género en adolescentes puede estar influenciado por factores sociales y por la sobreexposición a las redes sociales.
“Debemos ser muy responsables y cuidar en todo momento el interés superior de los menores”.
Finalmente, afirmó que “el desarrollo de los niños no puede basarse en ideologías que buscan adoctrinar y debilitar a la familia”, por lo que hizo un llamado a defender una educación con valores.
npq
Edomex
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
Ante la emergencia, los vecinos se tienden la mano
Ciudad de México. — La lluvia que cayó en el Valle de México durante el sábado por la tarde noche fue histórica. De acuerdo con la información oficial, la tromba que afectó zonas de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl dejó caer 31 millones de toneladas de agua, lo que la convierte en la más intensa en 30 años.
Por ello, en el municipio del Estado de México más de 22 mil viviendas y negocios resultaron con algún tipo de afectación.
En colonias como la Metropolitana Segunda Sección, una de las más afectadas, los vecinos tomaron el mando de las labores de desazolve y limpieza de casas y calles afectadas.
Durante un recorrido de Siete24 Noticias se pudo constatar que el nivel del agua ya bajó tras alcanzar casi el metro de altura en algunas casas, pero los problemas están lejos de terminar para la población.
“La solidaridad de los vecinos nos salvó”: habitante de Nezahualcóyotl
Casos como el del Señor José Luis Martínez, habitante de la calle Palacio de Iturbide, refleja cómo los vecinos reaccionaron ante la inundación.
En entrevista, relató que en su casa, el nivel llegó a cerca de un metro de altura, lo que provocó que muebles como sala o recamaras, ahora sean inservibles.
Su situación es más dolorosa pues hace unos días perdió a su esposa.
Ahora, los vecinos de su calle como Rubén o Wendy, reaccionaron para apoyarlo y brindarse ayuda mutua entre ellos. Lo anterior, pese a que su propia situación es desesperante.
Más para leer: En tres horas cayó la lluvia de un mes: familias de Neza luchan contra las inundaciones
Ambos perdieron también muebles y el agua de drenaje aún invade sus patios y las cisternas, lo que les impide avanzar con las labores de limpieza.
En charla con esta casa editorial, solicitaron a las autoridades auxilio inmediato para poder librar la emergencia de la mejor manera.
A esa misma voz se le une Álvaro, habitante de la calle Flamingos, quién también perdió muebles y espera que el apoyo a las autoridades se haga presente.
Sin embargo, destacó cómo sus vecinos le tendieron la mano en los momentos más desesperantes. “La solidaridad de los vecinos nos salvó”, explicó.
Lluvias históricas
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Además de la cantidad de agua, la enorme presencia de basura complicó el desazolve de agua pluvial durante la lluvia.
“Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Así mismo, explicó que regularmente el municipio enfrenta cerca de 2 mil afectaciones y en esta oportunidad se registraron cerca de 22 mil.
Anuncian apoyos para damnificados
La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno apoyará a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que causó la lluvia atípica desde el fin de semana.
En conferencia de prensa sobre las acciones que han desplegado las autoridades para mitigar las anegaciones en puntos críticos.
La dependencia informó que las familias que visiten para el censo de daños en la vivienda deben de proporcionar los siguientes documentos:
- Copia de una identificación oficial con fotografía
- CURP
“Se realiza casa por casa, no hay necesidad de hacer ninguna fila, ni irse a anotar ningún módulo, esperar en su casa hasta que pasemos”, dijo Montiel.
JAHA
Edomex
En tres horas cayó la lluvia de un mes: familias de Neza luchan contra las inundaciones
Nezahualcóyotl.— Las fuertes lluvias del fin de semana sorprendieron a familias de la zona oriente del Valle de México. En Nezahualcóyotl, Estado de México, en pocas horas el agua ingresó a viviendas y dejó calles anegadas.
Casas bajo el agua
En colonias de Nezahualcóyotl, familias pasaron la noche sacando agua de sus viviendas después de que una lluvia intensa afectó sus domicilios. En cuestión de horas, el agua alcanzó niveles que complicaron la movilidad y la seguridad de los vecinos.
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Brigadas en acción durante la emergencia
Las zonas más afectadas reciben la atención de equipos de ODAPAS, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y brigadas municipales, que trabajaron durante la noche y madrugada para disminuir los niveles de agua.
“Trabajan en las zonas afectadas para atender a las familias y brindarles el apoyo que necesitan”, indicó Cerqueda, al referirse a las cuadrillas que recorrieron las colonias afectadas.
Apoyo en limpieza y servicios médicos
Cerqueda informó que integrantes de la brigada Por Amor a Neza apoyan a los vecinos en la limpieza de calles y viviendas. Además, se instalaron puntos de atención médica para realizar valoraciones a quienes lo requieran.
LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Basura, un obstáculo en el drenaje
La acumulación de desechos en el drenaje fue otro factor que agravó la situación, según informó el alcalde. “Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Pidió a la población colaborar: “No vamos a parar con este trabajo. Y pedirles, hagamos equipo, no tiremos basura, está en nuestras manos prevenir”.
Un esfuerzo que no se detiene
Aunque los niveles de agua han disminuido lentamente, las brigadas municipales continúan con labores de desalojo y limpieza. “No ha sido sencillo el día, los niveles en algunas zonas han disminuido lentamente y complica la limpieza en el interior de los domicilios, sin embargo estamos trabajando en todo lo humanamente posible para que esta situación se aminore”, aseguró Cerqueda.
Atención a familias
El operativo en Nezahualcóyotl se mantiene con acciones de limpieza, apoyo a viviendas y atención médica. La prioridad, según informó la autoridad municipal, es atender de manera directa a las familias que enfrentan daños por las inundaciones en la zona oriente del Valle de México.
ebv
Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
TE RECOMENDAMOS: Piden concientizar a padres sobre riesgos de cirugías estéticas en menores
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
npq
