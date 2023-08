Foro Edoméx 2023 abordará temas como la familia y el derecho a la vida  

Zinacantepec.— Con la tranquilidad de haber dado su mayor esfuerzo, “Una pareja en ascenso”, integrada por Badia Bonilla y Mauricio López, compartieron su travesía en lo que fue su tercer intento por alcanzar la cima de Dhaulagiri, en Nepal.

La pareja explicó que Dhaulagiri ocupa la séptima posición dentro del grupo de las 14 cimas más altas del mundo, por sus 8 mil 167 metros, en la cordillera del Himalaya, y que representó su expedición número 22, en la que buscaban su décima cumbre en su proyecto deportivo “Actitud 14X800”.

Los montañistas detallaron que, a pesar de su esfuerzo, el objetivo de obtener la cima no se alcanzó, a pesar de que lo intentaron en dos ocasiones.

En su primer intento recibieron un pronóstico de tiempo favorable para su ascenso y, aunque en un principio se dieron las condiciones, cambiaron drásticamente con un viento del oeste que empezó a soplar con fuerza, levantando la nieve de la montaña con ráfagas de hasta 70 km/hora, haciendo que la visibilidad y la comunicación verbal se redujeran a menos de cinco metros, detalló Mauricio.

Aunque decidieron continuar en su intento, media hora después, ante las circunstancias adversas, optaron por retornar, lo que significó “una experiencia aterradora descender de noche en la zona de avalanchas entre el C1 y el CB. La luna no se hizo presente, no había manera de ver sin el apoyo de nuestras lámparas frontales. Simplemente, era esperar que no nos cayera una avalancha encima”, declaró la montañista.