Es detenido por un delito cometido 2 horas después de su arresto en Ecatepec

Estado de México.- Un hombre identificado como Ulises Pérez de 27 años de edad, fue detenido el pasado 5 de julio en Ecatepec, Estado de México, por dos personas vestidas de civil que se le cerraron en un automóvil.

La detención quedó registrada en las cámaras del C5 a las 9:14 horas, sin embargo se le acusó del delito de un robo de mil 500 pesos, el cual ocurrió a las 11:00 horas, es decir, el delito ocurrió luego de su detención.

Fue vinculado a proceso dos días después de su detención; desde entonces se encuentra en el penal de Chiconautla, en Ecatepec.

“Sí me golpearon los oficiales mientras me iban trasladando en la camioneta pues aproximadamente dos horas, tres horas. La verdad perdí la noción del tiempo, me decían que qué carro yo me había robado”, dijo Ulises Pérez, detenido.