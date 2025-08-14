Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl

Ciudad de México.— El agua no esperó y la ayuda nunca llegó. Las calles de Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México, se convirtieron en canales improvisados por la gran cantidad de agua que cayó debido a las lluvias de los últimos días. Entre 30 y 40 centímetros de agua cubrieron el asfalto, se metieron a las casas y bloquearon coladeras. Las autoridades municipales no aparecieron y fueron los propios vecinos quienes, con organización y recursos propios, comenzaron a sacar el agua de sus hogares.
No son prioridad
Las llamadas al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) comenzaron temprano el martes. La respuesta que recibieron los habitantes fue: la prioridad era la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Avenida Central Carlos Hank González. La colonia, junto con otras del norponiente de Nezahualcóyotl, quedó fuera del plan inmediato de atención.
Mientras la anegación avanzaba, las coladeras se colapsaban y el drenaje dejaba de funcionar, el agua seguía atrapando calles completas. La comunidad se organizó y con voluntad y cooperación se pusieron manos a la obra.
Organización vecinal para enfrentar la emergencia
En pocas horas, los vecinos organizaron una colecta para adquirir tres bombas sumergibles. Con ellas lograron drenar parte del agua acumulada, aunque algunas viviendas todavía permanecen afectadas, con registros sanitarios llenos y la necesidad de contratar servicios particulares para continuar el desagüe.
LEE Basura provoca hasta 40% de inundaciones en CDMX
“No fuimos prioridad. Nos dijeron que primero era el Aeropuerto y la Avenida Central. Así, simple. Y nosotros tuvimos que comprar las bombas. Nos organizamos, cooperamos y entre todos lo hicimos”, narró una habitante del fraccionamiento.
La inundación dejó daños materiales en muebles, electrodomésticos y vehículos. Pero también dejó una marca emocional en las familias, que vieron cómo la solución dependía únicamente de su esfuerzo colectivo.
Clase media relegada de programas sociales
De acuerdos con los vecinos afectados, no piden dádivas ni apoyos extraordinarios, sino prevención y mantenimiento. Coinciden en que la clase media organizada suele quedar relegada de la inversión pública y de la atención prioritaria ante emergencias.
“Nosotros no pedimos programas sociales, pedimos que se prevenga. Que no tengan que pasar estas cosas para que nos volteen a ver. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los recursos de protección civil?”, cuestionó otro de los vecinos.
Solidaridad frente a la indiferencia
En medio del enojo y la frustración, surgió un valor que los vecinos quieren conservar: la unidad. Entre aportaciones y trabajo colectivo, la colonia hizo frente a la inundación.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Edomex
Tribunal defiende a trabajadora despedida por estar embarazada
El aporte de las madres al trabajo es clave
Ciudad de México. — Un tribunal federal en México ordenó la reinstalación inmediata de una trabajadora despedida por estar embarazada. La resolución exige mantener sus beneficios sociales y atención médica.
El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, Estado de México, determinó que la empresa violó sus derechos laborales por razones de discriminación.
La trabajadora laboraba para una compañía del sector de telecomunicaciones. Notificó sobre su embarazo poco antes de ser despedida sin justificación legal.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, la empresa justificó la decisión con argumentos administrativos. Sin embargo, el tribunal encontró pruebas de discriminación.
La afectada presentó una demanda laboral y solicitó su restitución, así como la aplicación de medidas cautelares. Exigió conservar su afiliación al IMSS y sus pólizas.
El tribunal ordenó respetar sus derechos durante el proceso, independientemente de que solicite licencia por maternidad. También advirtió sanciones si la empresa incumple el fallo.
La maternidad en el empleo: una realidad con obstáculos
El caso pone en evidencia los retos que enfrentan miles de madres trabajadoras en México, un grupo clave en el desarrollo económico nacional.
Según el INEGI, en 2022 había más de 17 millones de madres en edad productiva. De ellas, aproximadamente 8 millones formaban parte activa del mercado laboral.
El informe “Panorama Laboral 2023” de la OIT señala que las mujeres con hijos enfrentan mayores dificultades para conservar su empleo y acceder a oportunidades.
Te recomendamos leer: Lactarios en el trabajo: espacios que nutren vidas y promueven la equidad laboral en México
Esta desigualdad impacta no solo a nivel personal, sino en la productividad y crecimiento del país. Las mujeres sostienen una tercera parte de los hogares mexicanos.
Exclusión laboral por maternidad: una forma de violencia
Expertas como Nashieli Ramírez, extitular de la CDHCDMX, han advertido que despedir o no contratar a mujeres embarazadas constituye violencia económica y estructural.
La Ley Federal del Trabajo prohíbe explícitamente cualquier acto de discriminación por embarazo. También garantiza el derecho a conservar el empleo y prestaciones durante la maternidad.
No obstante, muchas empresas aún incurren en prácticas irregulares, como bajas anticipadas del IMSS, recorte de prestaciones o negación de licencias.
Urge cambiar la cultura empresarial en favor de madres y embarazadas
En este contexto, el tribunal federal no solo defendió a la trabajadora, sino que marcó un precedente contra la exclusión por motivos reproductivos, aún persistente.
El caso también reabre la conversación sobre la necesidad de políticas públicas que protejan, integren y reconozcan el valor de las madres en el trabajo formal.
Instituciones como la STPS y la CONAPRED han insistido en reforzar los mecanismos de denuncia y sensibilización. Para ellas, la equidad empieza con justicia laboral.
“Empresas deben defender la maternidad en el entorno laboral”
Los organismos empresariales tienen una labor fundamental respecto a la defensa de la maternidad en el ámbito laboral en México.
Así lo consideró Paulina Mendieta, empresaria, madre y vocera del Colectivo “Mujeres de México”.
Aseguró que tener a una madre trabajadora garantiza a la empresa una gran trabajadora porque es apasionada y debe mantener a su familia.
“Y si es porque es una mamá que es mamá y además quiere trabajar, es porque le apasiona la chamba. En cualquiera de los dos escenarios es una gran fuerza laboral que tiene que ser más protegida”.
Común, práctica discriminatoria en entorno laboral mexicano
Una encuesta de OCC Mundial reveló que en nueve de cada diez mujeres en una entrevista de trabajo fue cuestionada sobre si tiene hijos o no. De las cuales, el 90% dijo que sí, 7% dijo que no y el 3% restante no lo recordó.
Dicha práctica está prohibida por la Ley Federal del Trabajo al considerarla discriminatoria contra las madres.
JAHA
Edomex
Naucalpan: desbloquean túnel de la presa Los Cuartos y evitan crisis hidráulica
Naucalpan, Estado de México.- Autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que fue retirado el tapón de basura de la Presa Los Cuartos, ubicado en el municipio de Naucalpan.
La acción permitió restablecer el flujo controlado del agua y evitar mayores riesgos por desbordamientos en la zona norponiente del Estado de México.
Lee: México seco: la cuenta regresiva del agua potable avanza sin freno, alertan científicos
700 toneladas de basura, la raíz del problema
Los trabajos comenzaron desde febrero con la limpieza del túnel de la obra de toma y la construcción de un terraplén externo para aislar el vaso de la presa y permitir labores seguras.
Posteriormente, se llevó a cabo el bombeo para extraer el agua estancada y el azolve acumulado.
“Se retiraron más de 700 toneladas de basura solo en la zona del vertedor de demasías”, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un comunicado oficial.
Para el interior del túnel, el desazolve se realizó de forma manual por las condiciones de espacio y profundidad.
Las labores incluyeron también la demolición de estructuras internas y la colocación de una membrana de contención, para garantizar un manejo hidráulico seguro en la próxima temporada de lluvias.
Hubo anegaciones, pero no desbordamiento: Isaac Montoya
El domingo 22 de junio, varias zonas de Naucalpan registraron inundaciones debido a una lluvia atípica de 50 mm en menos de una hora, sin embargo, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, aclaró que no se trató de un desbordamiento de la presa.
“Fue el Río Verde el que presentó un desbordamiento parcial, por acumulación de basura y saturación del cauce a la altura del puente de Altamira”, explicó el mandatario municipal.
La Conagua también precisó que el agua observada en vialidades formó parte de maniobras controladas para asegurar el funcionamiento de la presa. Las compuertas permanecen parcialmente abiertas.
Beneficios de la presa Los Cuartos
La Presa Los Cuartos no solo regula el escurrimiento pluvial de Naucalpan, sino que también forma parte del sistema hidráulico del Valle de México. Aporta al control de avenidas hacia zonas bajas de Tlalnepantla, Azcapotzalco y partes de Gustavo A. Madero.
Su adecuado funcionamiento permite mitigar riesgos de inundación en al menos cuatro colonias de Naucalpan, entre ellas Altamira, San Rafael Chamapa, San Lorenzo Totolinga y San Antonio Zomeyucan.
De acuerdo con Protección Civil, al menos 200 familias resultaron afectadas por las anegaciones de esta semana.
Equipos del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), en coordinación con Guardia Nacional y Bomberos, mantienen vigilancia continua en la zona.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Edomex
Explosión sacude el corazón pirotécnico de Tultepec, humo y temor en La Saucera
Tultepec, Estados de México.- Una fuerte explosión se registró la tarde de este miércoles 11 de junio en la comunidad de La Saucera, ubicada en el municipio de Tultepec, Estado de México.
El siniestro ocurrió en una zona destinada a la fabricación y almacenamiento de artículos pirotécnicos, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios municipios colindantes.
Lee: Toque de queda en Los Angeles ante protestas por redadas
De acuerdo con información de varios medios y autoridades mexiquenses, los hechos ocurrieron en un taller de pirotecnia, donde se almacenaban materiales explosivos.
Reacción inmediata de los cuerpos de emergencia
La explosión fue de tal magnitud que cimbró ventanas y muros de viviendas cercanas. Vecinos reportaron una serie de estallidos posteriores que alarmaron a la población.
Al sitio acudieron cuerpos de emergencia de Tultepec, Cuautitlán, Tonanitla, Zumpango y Melchor Ocampo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o víctimas mortales.
Elementos de Protección Civil del Estado de México informaron que se realizan labores de verificación y control en el área afectada. Se prioriza la seguridad de las personas que habitan en el perímetro cercano.
Testigos aseguran que, en un primer momento, los propios trabajadores intentaron sofocar el fuego, sin embargo, la magnitud del siniestro rebasó su capacidad de respuesta.
Tradición pirotécnica, peligro latente
La Saucera es una zona autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la fabricación y almacenamiento de productos pirotécnicos. Sin embargo, se estima que casi la mitad de los talleres aún opera sin la aprobación final de la dependencia.
El lugar se encuentra cercano al Circuito Exterior Mexiquense, por lo que el tránsito en la zona fue parcialmente cerrado. Autoridades piden a la población no acercarse al área y mantenerse informada a través de canales oficiales.
El municipio de Tultepec es conocido por su tradición pirotécnica, pero también ha sido escenario de múltiples accidentes similares en los últimos años.
Este nuevo incidente vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad en estos espacios.
Edomex
Salvan vida a bebé tras operación por atrofia del píloro
Estado de México.– Un bebé de apenas dos semanas de nacido fue intervenido de urgencia en el Hospital General Regional No. 196 del IMSS en Ecatepec, luego de presentar vómitos persistentes y signos de deshidratación severa.
Mismos que son síntomas típicos de la estenosis pilórica, también conocida como atrofia del píloro.
El pequeño fue ingresado al área de Urgencias, donde el cirujano pediatra Jorge Vidal Medina detectó que el paso de alimentos del estómago al intestino estaba obstruido por el engrosamiento del músculo pilórico.
Una afección común en lactantes varones de entre tres y seis semanas de edad.
“El paciente llevaba dos semanas vomitando sin poder retener alimento. Tras la intervención, su evolución fue muy favorable”, explicó el especialista.
Además, la cirugía, que duró apenas 30 minutos, consistió en realizar una incisión sobre el músculo afectado para restablecer el tránsito normal del alimento.
Te puede interesar: Segob califica como ejemplar la elección judicial
A las 48 horas, el bebé fue dado de alta, pudo alimentarse sin complicaciones y regresó a casa con sus padres.
Así mismo, los familiares expresaron su agradecimiento al personal médico por la atención oportuna que salvó la vida de su hijo.
Ante esto, el IMSS exhortó a madres y padres a estar atentos a señales de alerta como vómito en proyectil, pérdida de peso, llanto constante .
Incluso signos de deshidratación, y acudir de inmediato a los servicios médicos.
ARH
Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
“De la cuna a la tumba, la ONU planea controlar tu vida”, advierte Neydy Casillas
Usuarios respaldan actuar de policía en caso de persona trans en el Metro
“El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”
Rebeca Grynspan reivindica el valor del hogar: orgullosas de ser amas de casa y madres
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
-
Entretenimientohace 3 días
“La Casa de los Famosos México” recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto
-
Méxicohace 2 días
ONU Mujeres y CEPAL promueven la cosificación, explotación, violencia y borrado de las mujeres, advierten colectivos
-
Dignidad Humanahace 3 días
Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad