Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl

Ciudad de México. — Un tribunal federal en México ordenó la reinstalación inmediata de una trabajadora despedida por estar embarazada. La resolución exige mantener sus beneficios sociales y atención médica.

El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, Estado de México, determinó que la empresa violó sus derechos laborales por razones de discriminación.

La trabajadora laboraba para una compañía del sector de telecomunicaciones. Notificó sobre su embarazo poco antes de ser despedida sin justificación legal.

Según el Consejo de la Judicatura Federal, la empresa justificó la decisión con argumentos administrativos. Sin embargo, el tribunal encontró pruebas de discriminación.

La afectada presentó una demanda laboral y solicitó su restitución, así como la aplicación de medidas cautelares. Exigió conservar su afiliación al IMSS y sus pólizas.

El tribunal ordenó respetar sus derechos durante el proceso, independientemente de que solicite licencia por maternidad. También advirtió sanciones si la empresa incumple el fallo.

La maternidad en el empleo: una realidad con obstáculos

El caso pone en evidencia los retos que enfrentan miles de madres trabajadoras en México, un grupo clave en el desarrollo económico nacional.

Según el INEGI, en 2022 había más de 17 millones de madres en edad productiva. De ellas, aproximadamente 8 millones formaban parte activa del mercado laboral.

El informe “Panorama Laboral 2023” de la OIT señala que las mujeres con hijos enfrentan mayores dificultades para conservar su empleo y acceder a oportunidades.

Esta desigualdad impacta no solo a nivel personal, sino en la productividad y crecimiento del país. Las mujeres sostienen una tercera parte de los hogares mexicanos.

Exclusión laboral por maternidad: una forma de violencia

Expertas como Nashieli Ramírez, extitular de la CDHCDMX, han advertido que despedir o no contratar a mujeres embarazadas constituye violencia económica y estructural.

La Ley Federal del Trabajo prohíbe explícitamente cualquier acto de discriminación por embarazo. También garantiza el derecho a conservar el empleo y prestaciones durante la maternidad.

No obstante, muchas empresas aún incurren en prácticas irregulares, como bajas anticipadas del IMSS, recorte de prestaciones o negación de licencias.

Urge cambiar la cultura empresarial en favor de madres y embarazadas

En este contexto, el tribunal federal no solo defendió a la trabajadora, sino que marcó un precedente contra la exclusión por motivos reproductivos, aún persistente.

El caso también reabre la conversación sobre la necesidad de políticas públicas que protejan, integren y reconozcan el valor de las madres en el trabajo formal.

Instituciones como la STPS y la CONAPRED han insistido en reforzar los mecanismos de denuncia y sensibilización. Para ellas, la equidad empieza con justicia laboral.

“Empresas deben defender la maternidad en el entorno laboral”

Los organismos empresariales tienen una labor fundamental respecto a la defensa de la maternidad en el ámbito laboral en México.

Así lo consideró Paulina Mendieta, empresaria, madre y vocera del Colectivo “Mujeres de México”.

Aseguró que tener a una madre trabajadora garantiza a la empresa una gran trabajadora porque es apasionada y debe mantener a su familia.

“Y si es porque es una mamá que es mamá y además quiere trabajar, es porque le apasiona la chamba. En cualquiera de los dos escenarios es una gran fuerza laboral que tiene que ser más protegida”.

Común, práctica discriminatoria en entorno laboral mexicano

Una encuesta de OCC Mundial reveló que en nueve de cada diez mujeres en una entrevista de trabajo fue cuestionada sobre si tiene hijos o no. De las cuales, el 90% dijo que sí, 7% dijo que no y el 3% restante no lo recordó.

Dicha práctica está prohibida por la Ley Federal del Trabajo al considerarla discriminatoria contra las madres.

JAHA