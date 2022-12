Liberación de conductor que atropelló a tamalero, conforme a derecho: Fiscalía

Ciudad de México.— El automovilista que atropelló y mató a un vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli el pasado 24 de diciembre, fue liberado.

En redes sociales circularon las imágenes del momento en el que un Mini Cooper color gris se impacta contra el vendedor que iba en su triciclo en una curva de la avenida Morelos.

Según los paramédicos, el hombre perdió la vida en el lugar debido al fuerte impacto que recibió en la cabeza.

Momentos, después, policías detuvieron a Ken Omar “N” de 32 años, quien conducía el auto que atropelló al vendedor.

De acuerdo con Raziel, hijo mayor de la víctima, el hombre salió libre porque “les pagará una indemnización”.

“El abogado nos dijo que ya lo dejaron libre y se va hacer responsable de los gastos, pero me quitó a mi papá, a mí de que me sirve eso, no se me hace justo”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no emitió ningún comunicado acerca de la situación jurídica del sujeto.

#ÚLTIMAHORA | Liberan a conductor que, en estado de ebriedad, mató el pasado 24 de diciembre a un vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli.



Así la impunidad en el Estado de México.@CuautitlanMX @KarlaFiesco @alfredodelmazo pic.twitter.com/tXvNmCK59u — La Audiencia (@LaAudiencia_) December 26, 2022

El estudiante de ingeniería química de la FES Cuautitlán Campo 1 afirmó que su padre era el sustento de la familia de cuatro personas. Por lo que les preocupa su familia.

Además, aseguró que ni el conductor ni su familia se acercaron a ellos para ofrecer disculpas. “Al contrario, se burlaron de nosotros por ser tamalero”.

La víctima, Jorge Claudio de 47 años, fue sepultado el lunes 26 en el panteón San Juan Atlamica, por sus dos hijos de 18 y 21 años y su esposa.

JAHA