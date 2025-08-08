“Mil pesos por su hijo”; la historia de Fernandito y una madre que nadie escuchó

Ciudad de México.— Una madre con discapacidad buscó a su hijo sin que nadie le tendiera la mano. Cuando por fin la escucharon, ya era tarde. Fernandito tenía cinco años y su voz había sido silenciada a golpes.
Un préstamo y la tragedia que nadie imaginó
Era un día cualquiera en Los Reyes La Paz. Para Fernandito, de cinco años, quizá fue uno de juegos. Su madre, desesperada por conseguir mil pesos, recurrió a conocidos de su antigua vecindad. No era mucho, pero era todo lo que no tenía. Lo pidió para mudarse, para buscar algo mejor. No pudo pagar a tiempo.
Los acreedores regresaron. No fueron a exigir con papeles ni a negociar. Fueron a arrebatar. Entraron al pequeño hogar, empujaron a la madre con discapacidad y se llevaron al niño como si fuera una prenda de valor. No hubo contrato, no hubo garantía. Hubo violencia. Se lo llevaron con la promesa de devolverlo cuando recibieran su dinero. Fernandito no volvió.
“Mil pesos por su hijo”
El 4 de agosto de 2025, el cuerpo de Fernandito fue hallado dentro de un costal en una casa de la colonia Ejidal El Pino del municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México, lo habían arrebatado a su madre por una deuda de mil pesos.
Un préstamo sin contrato y la violencia sin límites
Todo comenzó el lunes 28 de julio en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. Ese día, tres personas llegaron a la vivienda donde Fernandito vivía con su madre. Eran conocidos. No prestamistas. Ella les debía mil pesos, un préstamo que había pedido para cambiarse de casa. No tenía cómo pagarles.
La madre, mujer sola y con discapacidad en el habla, explicó que no contaba con el dinero. No fue suficiente. “Fueron con mucha violencia hacia la mamá del menor y como tiene una discapacidad, y ella no pudo reaccionar cuando llegaron. La agredieron, le quitan al menor y se lo llevan”, narró la abogada Fabiola Villa, representante legal de la madre.
La promesa fue cruel: le devolverían a su hijo cuando les pagara. Pero nadie en esa casa volvió a ver a Fernandito con vida.
Instituciones cerradas y una madre sin voz
Ese mismo día, la madre intentó denunciar lo ocurrido. Acudió a uno de los módulos de policía municipales de Los Reyes La Paz. Pero no fue escuchada. “Ella obviamente busca ayuda, nadie le hace caso porque no le entienden… tiene problemas en el habla, tiene problemas de lenguaje, es difícil entenderle”, explicó la abogada.
El viernes 1 de agosto, fue a la Fiscalía Regional de Los Reyes. La mandaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Allí le informaron que estaban en etapa vacacional y no había Ministerio Público de guardia.
“Eso es el viernes, el sábado y domingo se queda indefensa porque le dicen que no hay servicio”, relató Villa. Fue hasta el lunes 4 de agosto que la atendieron formalmente en las instalaciones de la Fiscalía de La Paz.
Para entonces, ya habían pasado siete días desde el secuestro de su hijo.
La esperanza se volvió hedor
Ese lunes, con apoyo del DIF municipal y elementos de la Policía de Género, la madre guió a las autoridades hasta el domicilio donde sabía que tenían a Fernandito: una casa en la colonia Ejidal El Pino.
La acompañaban pensando encontrar al niño vivo. Tocaron, llamaron por su nombre “pensando que iba a salir o que iba a llorar o va a gritar, no encuentran nada de esa situación”, relató la abogada.
En lugar de una respuesta, emergió un olor nauseabundo que impregnaba todo el inmueble. En una bolsa, dentro de un costal, estaba Fernandito sin vida. Su cuerpo ya presentaba signos de descomposición.
Muerte por golpes
El examen forense reveló la causa del deceso. “El motivo de la muerte es un trauma craneoencefálico”, confirmó Fabiola Villa. Por el estado del cuerpo, estimaron que lo mataron poco después de habérselo llevado, posiblemente el 30 o 31 de julio.
Esa misma tarde del 4 de agosto, fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, todos familiares entre sí. Actualmente se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
Pero el delito por el que están acusados no es homicidio, sino desaparición. “La carpeta está por desaparición, no por homicidio como tendría que ser”, denunció la abogada.
“No me dejaron accesar a la carpeta… comenzamos a juntar gente y a raíz de eso me dan acceso a la carpeta y comenzamos a ver las inconsistencias que presentaba esa carpeta”, agregó.
Fernandito era todo lo que ella tenía
Fernandito era hijo único. Tenía cinco años. Su madre lo criaba sola. “El papá de Fernandito la embarazó y se fue”, dijo la abogada. La mujer enfrentaba la maternidad sola, también lo hacía con una discapacidad en el lenguaje.
Pidió ayuda a tiempo. Luchó durante días. Nadie la escuchó. No hubo intérpretes ni sensibilidad.
Una vida ignorada, una muerte evitable
Una madre denunció, suplicó. Fue ignorada por no hablar claro, por no tener quien la representara, por no gritar con fuerza suficiente y a Fernandito lo mataron por una deuda de mil pesos.
ebv
Edomex
Tribunal defiende a trabajadora despedida por estar embarazada
El aporte de las madres al trabajo es clave
Ciudad de México. — Un tribunal federal en México ordenó la reinstalación inmediata de una trabajadora despedida por estar embarazada. La resolución exige mantener sus beneficios sociales y atención médica.
El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, Estado de México, determinó que la empresa violó sus derechos laborales por razones de discriminación.
La trabajadora laboraba para una compañía del sector de telecomunicaciones. Notificó sobre su embarazo poco antes de ser despedida sin justificación legal.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, la empresa justificó la decisión con argumentos administrativos. Sin embargo, el tribunal encontró pruebas de discriminación.
La afectada presentó una demanda laboral y solicitó su restitución, así como la aplicación de medidas cautelares. Exigió conservar su afiliación al IMSS y sus pólizas.
El tribunal ordenó respetar sus derechos durante el proceso, independientemente de que solicite licencia por maternidad. También advirtió sanciones si la empresa incumple el fallo.
La maternidad en el empleo: una realidad con obstáculos
El caso pone en evidencia los retos que enfrentan miles de madres trabajadoras en México, un grupo clave en el desarrollo económico nacional.
Según el INEGI, en 2022 había más de 17 millones de madres en edad productiva. De ellas, aproximadamente 8 millones formaban parte activa del mercado laboral.
El informe “Panorama Laboral 2023” de la OIT señala que las mujeres con hijos enfrentan mayores dificultades para conservar su empleo y acceder a oportunidades.
Te recomendamos leer: Lactarios en el trabajo: espacios que nutren vidas y promueven la equidad laboral en México
Esta desigualdad impacta no solo a nivel personal, sino en la productividad y crecimiento del país. Las mujeres sostienen una tercera parte de los hogares mexicanos.
Exclusión laboral por maternidad: una forma de violencia
Expertas como Nashieli Ramírez, extitular de la CDHCDMX, han advertido que despedir o no contratar a mujeres embarazadas constituye violencia económica y estructural.
La Ley Federal del Trabajo prohíbe explícitamente cualquier acto de discriminación por embarazo. También garantiza el derecho a conservar el empleo y prestaciones durante la maternidad.
No obstante, muchas empresas aún incurren en prácticas irregulares, como bajas anticipadas del IMSS, recorte de prestaciones o negación de licencias.
Urge cambiar la cultura empresarial en favor de madres y embarazadas
En este contexto, el tribunal federal no solo defendió a la trabajadora, sino que marcó un precedente contra la exclusión por motivos reproductivos, aún persistente.
El caso también reabre la conversación sobre la necesidad de políticas públicas que protejan, integren y reconozcan el valor de las madres en el trabajo formal.
Instituciones como la STPS y la CONAPRED han insistido en reforzar los mecanismos de denuncia y sensibilización. Para ellas, la equidad empieza con justicia laboral.
“Empresas deben defender la maternidad en el entorno laboral”
Los organismos empresariales tienen una labor fundamental respecto a la defensa de la maternidad en el ámbito laboral en México.
Así lo consideró Paulina Mendieta, empresaria, madre y vocera del Colectivo “Mujeres de México”.
Aseguró que tener a una madre trabajadora garantiza a la empresa una gran trabajadora porque es apasionada y debe mantener a su familia.
“Y si es porque es una mamá que es mamá y además quiere trabajar, es porque le apasiona la chamba. En cualquiera de los dos escenarios es una gran fuerza laboral que tiene que ser más protegida”.
Común, práctica discriminatoria en entorno laboral mexicano
Una encuesta de OCC Mundial reveló que en nueve de cada diez mujeres en una entrevista de trabajo fue cuestionada sobre si tiene hijos o no. De las cuales, el 90% dijo que sí, 7% dijo que no y el 3% restante no lo recordó.
Dicha práctica está prohibida por la Ley Federal del Trabajo al considerarla discriminatoria contra las madres.
JAHA
Edomex
Naucalpan: desbloquean túnel de la presa Los Cuartos y evitan crisis hidráulica
Naucalpan, Estado de México.- Autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que fue retirado el tapón de basura de la Presa Los Cuartos, ubicado en el municipio de Naucalpan.
La acción permitió restablecer el flujo controlado del agua y evitar mayores riesgos por desbordamientos en la zona norponiente del Estado de México.
Lee: México seco: la cuenta regresiva del agua potable avanza sin freno, alertan científicos
700 toneladas de basura, la raíz del problema
Los trabajos comenzaron desde febrero con la limpieza del túnel de la obra de toma y la construcción de un terraplén externo para aislar el vaso de la presa y permitir labores seguras.
Posteriormente, se llevó a cabo el bombeo para extraer el agua estancada y el azolve acumulado.
“Se retiraron más de 700 toneladas de basura solo en la zona del vertedor de demasías”, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un comunicado oficial.
Para el interior del túnel, el desazolve se realizó de forma manual por las condiciones de espacio y profundidad.
Las labores incluyeron también la demolición de estructuras internas y la colocación de una membrana de contención, para garantizar un manejo hidráulico seguro en la próxima temporada de lluvias.
Hubo anegaciones, pero no desbordamiento: Isaac Montoya
El domingo 22 de junio, varias zonas de Naucalpan registraron inundaciones debido a una lluvia atípica de 50 mm en menos de una hora, sin embargo, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, aclaró que no se trató de un desbordamiento de la presa.
“Fue el Río Verde el que presentó un desbordamiento parcial, por acumulación de basura y saturación del cauce a la altura del puente de Altamira”, explicó el mandatario municipal.
La Conagua también precisó que el agua observada en vialidades formó parte de maniobras controladas para asegurar el funcionamiento de la presa. Las compuertas permanecen parcialmente abiertas.
Beneficios de la presa Los Cuartos
La Presa Los Cuartos no solo regula el escurrimiento pluvial de Naucalpan, sino que también forma parte del sistema hidráulico del Valle de México. Aporta al control de avenidas hacia zonas bajas de Tlalnepantla, Azcapotzalco y partes de Gustavo A. Madero.
Su adecuado funcionamiento permite mitigar riesgos de inundación en al menos cuatro colonias de Naucalpan, entre ellas Altamira, San Rafael Chamapa, San Lorenzo Totolinga y San Antonio Zomeyucan.
De acuerdo con Protección Civil, al menos 200 familias resultaron afectadas por las anegaciones de esta semana.
Equipos del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), en coordinación con Guardia Nacional y Bomberos, mantienen vigilancia continua en la zona.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Edomex
Explosión sacude el corazón pirotécnico de Tultepec, humo y temor en La Saucera
Tultepec, Estados de México.- Una fuerte explosión se registró la tarde de este miércoles 11 de junio en la comunidad de La Saucera, ubicada en el municipio de Tultepec, Estado de México.
El siniestro ocurrió en una zona destinada a la fabricación y almacenamiento de artículos pirotécnicos, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios municipios colindantes.
Lee: Toque de queda en Los Angeles ante protestas por redadas
De acuerdo con información de varios medios y autoridades mexiquenses, los hechos ocurrieron en un taller de pirotecnia, donde se almacenaban materiales explosivos.
Reacción inmediata de los cuerpos de emergencia
La explosión fue de tal magnitud que cimbró ventanas y muros de viviendas cercanas. Vecinos reportaron una serie de estallidos posteriores que alarmaron a la población.
Al sitio acudieron cuerpos de emergencia de Tultepec, Cuautitlán, Tonanitla, Zumpango y Melchor Ocampo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o víctimas mortales.
Elementos de Protección Civil del Estado de México informaron que se realizan labores de verificación y control en el área afectada. Se prioriza la seguridad de las personas que habitan en el perímetro cercano.
Testigos aseguran que, en un primer momento, los propios trabajadores intentaron sofocar el fuego, sin embargo, la magnitud del siniestro rebasó su capacidad de respuesta.
Tradición pirotécnica, peligro latente
La Saucera es una zona autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la fabricación y almacenamiento de productos pirotécnicos. Sin embargo, se estima que casi la mitad de los talleres aún opera sin la aprobación final de la dependencia.
El lugar se encuentra cercano al Circuito Exterior Mexiquense, por lo que el tránsito en la zona fue parcialmente cerrado. Autoridades piden a la población no acercarse al área y mantenerse informada a través de canales oficiales.
El municipio de Tultepec es conocido por su tradición pirotécnica, pero también ha sido escenario de múltiples accidentes similares en los últimos años.
Este nuevo incidente vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad en estos espacios.
Visita nuestro canal de YouTube
Edomex
Salvan vida a bebé tras operación por atrofia del píloro
Estado de México.– Un bebé de apenas dos semanas de nacido fue intervenido de urgencia en el Hospital General Regional No. 196 del IMSS en Ecatepec, luego de presentar vómitos persistentes y signos de deshidratación severa.
Mismos que son síntomas típicos de la estenosis pilórica, también conocida como atrofia del píloro.
El pequeño fue ingresado al área de Urgencias, donde el cirujano pediatra Jorge Vidal Medina detectó que el paso de alimentos del estómago al intestino estaba obstruido por el engrosamiento del músculo pilórico.
Una afección común en lactantes varones de entre tres y seis semanas de edad.
“El paciente llevaba dos semanas vomitando sin poder retener alimento. Tras la intervención, su evolución fue muy favorable”, explicó el especialista.
Además, la cirugía, que duró apenas 30 minutos, consistió en realizar una incisión sobre el músculo afectado para restablecer el tránsito normal del alimento.
Te puede interesar: Segob califica como ejemplar la elección judicial
A las 48 horas, el bebé fue dado de alta, pudo alimentarse sin complicaciones y regresó a casa con sus padres.
Así mismo, los familiares expresaron su agradecimiento al personal médico por la atención oportuna que salvó la vida de su hijo.
Ante esto, el IMSS exhortó a madres y padres a estar atentos a señales de alerta como vómito en proyectil, pérdida de peso, llanto constante .
Incluso signos de deshidratación, y acudir de inmediato a los servicios médicos.
ARH
Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico
“Mil pesos por su hijo”; la historia de Fernandito y una madre que nadie escuchó
Un respiro para el bolsillo: la inflación general bajó a 3.51 % en julio
Fernando, el sacrificio de una vida inocente
Corazones divididos, país sostenido: el verdadero rostro de las remesas
Llegaron las vacaciones ¡Dios mío dame paciencia!
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
¿Qué hacen TikTok y Meta para proteger a niñas y niños en sus redes sociales?
¿Por qué las madres mexicanas no amamantan?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Úteros artificiales: entre el reto científico y ético
Te Recomendamos
-
Análisis y Opiniónhace 2 días
La paradoja del feminismo estatal: más recursos y menos seguridad
-
Mundohace 1 día
China ofrece apoyos económicos para mejorar la natalidad
-
Columna Invitadahace 3 días
Actívate: activismo digital con impacto ciudadano
-
Estilohace 1 día
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia