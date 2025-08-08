“Mil pesos por su hijo”; la historia de Fernandito y una madre que nadie escuchó

Ciudad de México.— Una madre con discapacidad buscó a su hijo sin que nadie le tendiera la mano. Cuando por fin la escucharon, ya era tarde. Fernandito tenía cinco años y su voz había sido silenciada a golpes.

Un préstamo y la tragedia que nadie imaginó

Era un día cualquiera en Los Reyes La Paz. Para Fernandito, de cinco años, quizá fue uno de juegos. Su madre, desesperada por conseguir mil pesos, recurrió a conocidos de su antigua vecindad. No era mucho, pero era todo lo que no tenía. Lo pidió para mudarse, para buscar algo mejor. No pudo pagar a tiempo.

Los acreedores regresaron. No fueron a exigir con papeles ni a negociar. Fueron a arrebatar. Entraron al pequeño hogar, empujaron a la madre con discapacidad y se llevaron al niño como si fuera una prenda de valor. No hubo contrato, no hubo garantía. Hubo violencia. Se lo llevaron con la promesa de devolverlo cuando recibieran su dinero. Fernandito no volvió.

“Mil pesos por su hijo”

El 4 de agosto de 2025, el cuerpo de Fernandito fue hallado dentro de un costal en una casa de la colonia Ejidal El Pino del municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México, lo habían arrebatado a su madre por una deuda de mil pesos.

Un préstamo sin contrato y la violencia sin límites

Todo comenzó el lunes 28 de julio en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. Ese día, tres personas llegaron a la vivienda donde Fernandito vivía con su madre. Eran conocidos. No prestamistas. Ella les debía mil pesos, un préstamo que había pedido para cambiarse de casa. No tenía cómo pagarles.

La madre, mujer sola y con discapacidad en el habla, explicó que no contaba con el dinero. No fue suficiente. “Fueron con mucha violencia hacia la mamá del menor y como tiene una discapacidad, y ella no pudo reaccionar cuando llegaron. La agredieron, le quitan al menor y se lo llevan”, narró la abogada Fabiola Villa, representante legal de la madre.

La promesa fue cruel: le devolverían a su hijo cuando les pagara. Pero nadie en esa casa volvió a ver a Fernandito con vida.

Instituciones cerradas y una madre sin voz

Ese mismo día, la madre intentó denunciar lo ocurrido. Acudió a uno de los módulos de policía municipales de Los Reyes La Paz. Pero no fue escuchada. “Ella obviamente busca ayuda, nadie le hace caso porque no le entienden… tiene problemas en el habla, tiene problemas de lenguaje, es difícil entenderle”, explicó la abogada.

El viernes 1 de agosto, fue a la Fiscalía Regional de Los Reyes. La mandaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Allí le informaron que estaban en etapa vacacional y no había Ministerio Público de guardia.

“Eso es el viernes, el sábado y domingo se queda indefensa porque le dicen que no hay servicio”, relató Villa. Fue hasta el lunes 4 de agosto que la atendieron formalmente en las instalaciones de la Fiscalía de La Paz.

Para entonces, ya habían pasado siete días desde el secuestro de su hijo.

La esperanza se volvió hedor

Ese lunes, con apoyo del DIF municipal y elementos de la Policía de Género, la madre guió a las autoridades hasta el domicilio donde sabía que tenían a Fernandito: una casa en la colonia Ejidal El Pino.

La acompañaban pensando encontrar al niño vivo. Tocaron, llamaron por su nombre “pensando que iba a salir o que iba a llorar o va a gritar, no encuentran nada de esa situación”, relató la abogada.

En lugar de una respuesta, emergió un olor nauseabundo que impregnaba todo el inmueble. En una bolsa, dentro de un costal, estaba Fernandito sin vida. Su cuerpo ya presentaba signos de descomposición.

Muerte por golpes

El examen forense reveló la causa del deceso. “El motivo de la muerte es un trauma craneoencefálico”, confirmó Fabiola Villa. Por el estado del cuerpo, estimaron que lo mataron poco después de habérselo llevado, posiblemente el 30 o 31 de julio.

Esa misma tarde del 4 de agosto, fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, todos familiares entre sí. Actualmente se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Pero el delito por el que están acusados no es homicidio, sino desaparición. “La carpeta está por desaparición, no por homicidio como tendría que ser”, denunció la abogada.

“No me dejaron accesar a la carpeta… comenzamos a juntar gente y a raíz de eso me dan acceso a la carpeta y comenzamos a ver las inconsistencias que presentaba esa carpeta”, agregó.

Fernandito era todo lo que ella tenía

Fernandito era hijo único. Tenía cinco años. Su madre lo criaba sola. “El papá de Fernandito la embarazó y se fue”, dijo la abogada. La mujer enfrentaba la maternidad sola, también lo hacía con una discapacidad en el lenguaje.

Pidió ayuda a tiempo. Luchó durante días. Nadie la escuchó. No hubo intérpretes ni sensibilidad.

Una vida ignorada, una muerte evitable

Una madre denunció, suplicó. Fue ignorada por no hablar claro, por no tener quien la representara, por no gritar con fuerza suficiente y a Fernandito lo mataron por una deuda de mil pesos.

