PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica

Ciudad de México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México se preparan para fijar una postura en torno al tema de las infancias trans, al considerar que debe abordarse desde una perspectiva ética, científica y poniendo en el centro el interés superior del menor.

Recientemente, el Comité Directivo Estatal del PAN asistió a una conferencia-taller para conocer la verdad científica y los riesgos de los tratamientos médicos irreversibles en niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género o llamados “infancias trans”.

El interés superior del menor debe guiar las decisiones

“Proteger a la niñez, su futuro y defender el interés superior de los menores es tarea de los legisladores”, afirmó el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN.

En entrevista exclusiva con Siete24 , el también coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, señaló, que le parecen “una completa aberración” los tratamientos a los que son sometidos los menores diagnosticados con la llamada disforia de género, es decir, niños o niñas que no se sienten cómodos con el sexo con el que nacieron.

“Una niña o un niño que está apenas creciendo no tiene, científicamente, la madurez para tomar la decisión de si es niña o niño. Me parece que este tema debe abordarse con absoluta responsabilidad. Personalmente no estoy de acuerdo. Debemos ser muy cuidadosos con estos temas”.

El legislador mencionó, además, el ejemplo de Inglaterra, donde “la Corte declaró que no existe más que el género mujer y hombre, es decir, el sexo con el que nacemos”.

Especialistas advierten sobre los riesgos médicos y éticos

Durante la conferencia magistral “¿Infancias trans? Mitos y realidades. Una perspectiva científica”, impartida por la Dra. María Font Arellano, los legisladores escucharon los riesgos asociados al uso de bloqueadores de la pubertad en menores con disforia de género.

La especialista explicó que estos tratamientos pueden alterar el desarrollo cerebral infantil, interfiriendo con las funciones ejecutivas y cognitivas, además de afectar la fertilidad.

“El cerebro infantil está en construcción y el adolescente en maduración; durante este proceso, las hormonas sexuales desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la pubertad”, indicó Font Arellano. “Las hormonas en esta etapa son esenciales para el desarrollo intelectual, social y emocional. Los riesgos incluyen disminución de la densidad ósea, impacto en la fertilidad y alteraciones del desarrollo cerebral”.

Advirtió que estos tratamientos “plantean problemas éticos respecto al principio del interés superior del menor y la buena práctica médica, debido a la falta de evidencia sobre sus efectos a largo plazo”.

Responsabilidad y valores familiares

El diputado Anuar Azar coincidió en que el auge de diagnósticos de disforia de género en adolescentes puede estar influenciado por factores sociales y por la sobreexposición a las redes sociales.

“Debemos ser muy responsables y cuidar en todo momento el interés superior de los menores”.

Finalmente, afirmó que “el desarrollo de los niños no puede basarse en ideologías que buscan adoctrinar y debilitar a la familia”, por lo que hizo un llamado a defender una educación con valores.

