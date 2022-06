Plantean regular basureros en Edomex, producen 26 mil toneladas al día

Estado de México.- El manejo adecuado de la basura es esencial para evitar problemas ambientales y de salud, coinciden diputados locales del Estado de México, ya que cada día se producen 26 mil toneladas de residuos.

Funcionarios dieron a conocer que del total de desechos generados, 38 por ciento son enviados desde la Ciudad de México.

En el Congreso local se planea poner orden al reconocer que debe haber una regulación y aumentar el número de rellenos sanitarios, así como fortalecer a los municipios con recursos en sanidad.

En la entidad se han autorizado 20 rellenos sanitarios, aunque de febrero de 2019 a mayo de 2022, siete de ellos han sido clausurados temporal o indefinidamente.

El caso más reciente es el de San Miguel Mimiapan, en Xonacatlán, donde hace 10 días hubo una protesta por parte de empleados de la basura para que se les permitiera seguir trabajando.

Aprender cómo aprovechar frutas y reducir el desperdicio y la generación de desechos orgánicos, es el objetivo del taller “Elaboración de conservas”, impartido por la #CGCE de la #SMAGEM a mujeres de la Casa de Día del Adulto Mayor, en #Chiconcuac. pic.twitter.com/vNv40F3xiN — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) June 8, 2022

La secretaria de la comisión legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático, María Luisa Mendoza Mondragón, admitió que durante el tercer periodo ordinario de sesiones se tiene que abrir el debate y atender la problemática.

Alertó que los espacios para desechos que operan actualmente son insuficientes y recordó que además de los residuos sólidos que se generan en la entidad, la capital del país también envía 10 mil toneladas.

Admitió que el tema de destino final de los residuos es generalizado, no hay municipio que no se queje y consideró que se debe conocer si la CDMX concretará acciones para ya no enviar basura a la entidad.

Se tienen reconocidos 20 rellenos para una entidad de 17 millones de mexiquenses que es insuficiente; por otro lado, encontramos muchos espacios de residuos clandestinos que no cuenta con la norma”, informó.

La también diputada del PVEM apuntó que el problema se tiene que ver también desde el ámbito ambiental para evitar la devastación de zonas verdes y enfermedades respiratorias entre la población.

Luego del cierre del relleno de San Miguel Mimiapan, Otzolotepec y Temoaya enfrentaron un alza en el costo de la disposición de la basura, ya que ahora deben trasladarla a San Antonio la Isla y Zinacantepec.

ARH