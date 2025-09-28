Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
npq
Dignidad Humana
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
Amiga date cuenta
Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.
De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Una amiga virtual disponible 24/7
Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.
“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.
Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.
La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.
Inteligencia artificial de apoyo emocional
El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.
“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.
La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.
Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.
Cómo funciona Hola soy Violetta
La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.
Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.
La importancia de escuchar
Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.
En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.
npq
Dignidad Humana
¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
“Nuestro sistema todavía no está listo para sostener la salud mental de adolescentes y niños”
Ciudad de México.- Esta semana, una tragedia sacudió al Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Sur de la UNAM: un estudiante de 19 años atacó con un arma blanca a un compañero de 16, quien perdió la vida; además lesionó a un trabajador antes de arrojarse desde un edificio. El agresor permanece hospitalizado en calidad de detenido. El hecho volvió a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿de dónde nace la violencia y cómo propiciar entornos de paz en las escuelas?
Para la psicóloga Ana María Flores, consultora de Inclusión de la Red CCE por la Primera Infancia, lo ocurrido es extremo, pero no es un caso aislado. “En muchos países de Latinoamérica hemos normalizado la violencia. En México tenemos el caso del problema del narcotráfico, esto hace que la violencia se normalice en varios sectores de la sociedad: en los hogares, en las escuelas y hasta en el trabajo”.
Refirió que son varios factores, a los que también contribuye el modelo de liderazgo que tenemos en Latinoamérica, donde los líderes con frecuencia son personas violentas.
La violencia nace en casa y se normaliza en la sociedad
La especialista explicó que, en gran parte, los niños y adolescentes reproducen lo que viven en casa. “Quienes hacen bullying en el colegio, se sabe que con frecuencia viven violencia en la casa, y puede ser violencia psicológica, padres que les humillan, padres que les critican mucho”.
El acceso ilimitado a contenidos violentos en redes sociales y plataformas digitales también juega un papel central. “Hoy los niños y adolescentes ya no tienen tanto filtro como antes. Pueden pasar ocho horas frente a un celular viendo información no idónea sin supervisión adulta, y eso es muy peligroso porque contribuye a normalizar la violencia”.
De acuerdo con Ana María Flores, estos patrones se refuerzan con los modelos de liderazgo que la sociedad admira. “Nuestros ejemplos de líderes en las series o en las novelas son con frecuencia personas violentas. Son varios factores que van normalizando en la sociedad esta violencia”.
Entornos de paz: tolerancia cero y liderazgo positivo
Más allá del diagnóstico, la especialista plantea pasos concretos para construir entornos de paz en las escuelas. El primero, dice, es que las instituciones establezcan reglas claras:
“Siempre tener documentación por escrito de normas que muestren tolerancia cero a la violencia y que detallen procesos de denuncia accesibles para todos, esto en los colegios y en las empresas, por ejemplo, debe ser en todos los sectores de la sociedad”.
El segundo paso es transformar las jerarquías de poder mediante la capacitación. “Si nosotros no capacitamos al liderazgo sobre estos temas, no vamos a tener quién baje ese nivel de violencia, tanto en colegios como en empresas”.
La urgencia de atender la salud mental
Para la especialista, consultora de la Corporación Internacional Financiera (IFC), lo más alarmante del caso del CCH Sur es que revela que “nuestro sistema todavía no está listo para sostener la salud mental de adolescentes y niños”.
La violencia, insiste Flores, no es solo física. La violencia psicológica o económica también deja marcas profundas y puede ser tan letal como la física. Por eso, crear entornos de paz implica atender la salud mental de manera preventiva, fomentar relaciones familiares sanas y ofrecer espacios seguros de expresión para los adolescentes, concluyó.
npq
Dignidad Humana
Refrescos, botanas y publicidad: así se dispara la obesidad infantil en México
Ciudad de México.- UNICEF advirtió que la obesidad infantil en México alcanzó niveles alarmantes y de acuerdo con el informe “Alimentando el negocio”, el 18 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años vive con obesidad.
El peso de los ultraprocesados y refrescos
El documento, presentado el pasado 10 de septiembre, señala que los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tienen un papel determinante en el aumento de peso infantil.
En muchas comunidades vulnerables, donde los alimentos frescos resultan más caros o menos accesibles, la comida empaquetada se convierte en la opción más inmediata.
“Cuando hablamos de malnutrición, ya no nos referimos solamente a los niños y niñas con bajo peso”, subrayó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
La funcionaria recordó que el sobrepeso y la obesidad también son formas de malnutrición que afectan la dignidad y el futuro de millones de menores en el mundo.
En México, el consumo de refrescos y botanas ocupa un lugar central en la dieta de muchos hogares.
Según el reporte, los niños de zonas rurales y urbanas marginadas están particularmente expuestos, debido a la disponibilidad de productos baratos y altamente publicitados.
Publicidad dirigida a menores: un factor invisible
El problema no solo está en la oferta de ultraprocesados, sino también en la manera en que se promocionan.
“La publicidad y promoción de alimentos y bebidas dirigida a niñas, niños y adolescentes influye en sus conocimientos, preferencias y hábitos de compra”, alertaron UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Ese señalamiento cobra vigencia, cuando plataformas digitales y televisión abierta mantienen espacios dirigidos a menores.
Los personajes animados, colores llamativos y promociones en redes sociales aumentan la presión sobre las familias, particularmente en sectores con menos acceso a información nutricional.
Políticas públicas para frenar la epidemia
El gobierno mexicano emprendió medidas para contener la epidemia, entre ellas, se encuentra el etiquetado frontal NOM-051, que prohíbe el uso de caricaturas o personajes infantiles en productos con exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías.
Otra acción recae en el impuesto a las bebidas azucaradas, que aumentará en 2026.
“El aumento al impuesto de bebidas azucaradas busca incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas”, explicó el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora.
También se impulsan restricciones de publicidad en horarios de televisión dirigidos a menores y se analizan medidas para regular los contenidos digitales.
Organismos internacionales reconocen a México como pionero en este tipo de políticas, aunque su efectividad depende en gran medida de la vigilancia y la aplicación estricta de las normas.
¿Qué pueden hacer las familias hoy?
Más allá de las políticas, la vida familiar es el espacio donde se puede frenar el avance de la obesidad infantil.
A través del informe, la UNICEF sugiere sustituir refrescos y jugos industrializados por agua natural o infusiones sin azúcar, así como aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres.
Otra medida importante es involucrar a los niños en la preparación de alimentos, de esta forma, desarrollan conciencia sobre lo que comen y fortalecen vínculos familiares.
También es fundamental reducir el consumo de ultraprocesados en casa, evitar que sean parte de la despensa cotidiana y limitar el acceso a botanas empaquetadas.
La actividad física regular es clave, como juegos al aire libre, caminatas, bicicleta o incluso rutinas en casa pueden reducir el tiempo sedentario frente a pantallas.
GDH
Dignidad Humana
Detengan el videojuego que enseña a abortar, exigen padres de familia ante RTC
Es contenido nocivo para menores, argumentan
Ciudad de México.– Más de 10 mil ciudadanos exigieron en RTC el retiro inmediato del videojuego Infocraft, el cual enseña a abortar al simular el uso de misoprostol en adolescentes. Un grupo de organizaciones juveniles y padres de familia se plantaron ante las oficinas de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, para entregar las firmas que los avalan.
Trivializa y presenta como juego un problema de salud
El videojuego, presentado engañosamente como una herramienta “reflexiva” sobre el embarazo adolescente, muestra cómo una menor adquiere y consume misoprostol sin supervisión médica, en un juego interactivo y accesible desde los 12 años. El contenido, impulsado por la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), es duramente criticado por expertos, padres de familia y organizaciones civiles por trivializar una decisión médica y promover prácticas riesgosas entre menores.
Organizaciones como Pasos por la Vida y la Unión Nacional de Padres de Familia encabezaron la acción, y acompañaron la entrega del documento legal y las firmas. Solicitaron formalmente a RTC que clasifique el videojuego conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos y, en su caso, proceda a su retiro y sanción.
“Nos plantamos frente a las oficinas de RTC con un mensaje claro: este contenido no puede seguir en línea como si fuera entretenimiento. Lo que se presenta como ‘educación’ en realidad pone en riesgo la salud física y emocional de los menores”, declaró Luisa Argueta, vocera del movimiento ciudadano.
Creadores de Infacraft se retractan
Una de las sorpresas tras la presión pública fue que la propia organización promotora, Mexfam, solicitó públicamente el retiro del videojuego.
“Cuando una organización que impulsó este tipo de contenido da marcha atrás, significa que la voz ciudadana fue escuchada. Y eso es gracias a cada firma, a cada persona que se sumó”, explicó Elisa Bonilla, de CitizenGO, a Siete24.
La petición presentada a RTC también señala que el videojuego no cuenta con clasificación visible, carece de advertencias y rompe con varios lineamientos establecidos. Esto debería implicar su prohibición de exhibición, publicidad y distribución, según la normativa vigente.
La campaña seguirá activa en espera de una respuesta formal por parte de las autoridades, dijo Elisa Bonilla.
npq
