Reducirán suministro de agua en el Edomex

Toluca.— La candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, Alejandra Del Moral Vela, presentó su primera propuesta de campaña: el nuevo Salario Familiar, “que no solo va a ser rosa, sino que será para toda la familia”, mujeres, madres, hombres, jóvenes, adultos mayores, grupos vulnerables, niñas y niños e incluso mascotas, en caso de ser favorecida con el voto.

En su primera gira de trabajo por el oriente de la entidad, tras el arranque de su campaña este lunes a las cero horas con un segundo, la abanderada aliancista enfatizó que esta propuesta beneficiará a los 4.5 millones de hogares mexiquenses.

“Que les quede claro, el Salario rosa no va a desaparecer, va a evolucionar, va a crecer y ahora va a ser Salario Familiar, porque tiene que beneficiar a todas y a todos”, enfatizó.

LEE Las familias son lo más importante: Alejandra del Moral

Ante cientos de simpatizantes de los partidos que integran la coalición Va por el Estado de México, Del Moral Vela expuso que el Salario Familiar será mucho más que un ingreso, tendrá mayor valor, fortalecerá el ingreso familiar y ofrecerá estabilidad y tranquilidad a las familias mexiquenses en todas sus concepciones.

Desde el estadio de béisbol de Los Reyes La Paz, Alejandra del Moral, expresó que es hija del Estado de México y conoce cada rincón de la entidad, como la palma de su mano.

Dejó en claro que, de ser favorecida con el voto, será una gobernadora de territorio, no de escritorio “no me van a ver en el Palacio de Gobierno de Toluca, me van a ver aquí, en territorio, caminando con ustedes como lo he hecho en los últimos años”.

Sostuvo que esta elección –de donde saldrá la primera gobernadora del Estado de México- se trata de unir y de reconciliar para progresar. “Estoy convencida de que la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización”.

Por ello, dijo, ante cada ataque, “daremos una propuesta”, ante cada descalificación caminaremos con mayor contundencia el territorio mexiquense. Nunca más habrá división entre las familias ni estarán confrontadas por fobias políticas”, enfatizó Del Moral Vela.

Reiteró que será la gobernadora de la reconciliación, porque la reconciliación, es más poderosa que la polarización y el objetivo es tener familias unidas, fuertes, en paz y reconciliadas. “Con ustedes voy a conquistar los corazones mexiquenses, hoy hago entrega absoluta de mi vida a la causa de mi casa, que es el Estado de México”.

Siete24 en redes sociales

ebv