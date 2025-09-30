Edomex
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
Ante la emergencia, los vecinos se tienden la mano
Ciudad de México. — La lluvia que cayó en el Valle de México durante el sábado por la tarde noche fue histórica. De acuerdo con la información oficial, la tromba que afectó zonas de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl dejó caer 31 millones de toneladas de agua, lo que la convierte en la más intensa en 30 años.
Por ello, en el municipio del Estado de México más de 22 mil viviendas y negocios resultaron con algún tipo de afectación.
En colonias como la Metropolitana Segunda Sección, una de las más afectadas, los vecinos tomaron el mando de las labores de desazolve y limpieza de casas y calles afectadas.
Durante un recorrido de Siete24 Noticias se pudo constatar que el nivel del agua ya bajó tras alcanzar casi el metro de altura en algunas casas, pero los problemas están lejos de terminar para la población.
“La solidaridad de los vecinos nos salvó”: habitante de Nezahualcóyotl
Casos como el del Señor José Luis Martínez, habitante de la calle Palacio de Iturbide, refleja cómo los vecinos reaccionaron ante la inundación.
En entrevista, relató que en su casa, el nivel llegó a cerca de un metro de altura, lo que provocó que muebles como sala o recamaras, ahora sean inservibles.
Su situación es más dolorosa pues hace unos días perdió a su esposa.
Ahora, los vecinos de su calle como Rubén o Wendy, reaccionaron para apoyarlo y brindarse ayuda mutua entre ellos. Lo anterior, pese a que su propia situación es desesperante.
Ambos perdieron también muebles y el agua de drenaje aún invade sus patios y las cisternas, lo que les impide avanzar con las labores de limpieza.
En charla con esta casa editorial, solicitaron a las autoridades auxilio inmediato para poder librar la emergencia de la mejor manera.
A esa misma voz se le une Álvaro, habitante de la calle Flamingos, quién también perdió muebles y espera que el apoyo a las autoridades se haga presente.
Sin embargo, destacó cómo sus vecinos le tendieron la mano en los momentos más desesperantes. “La solidaridad de los vecinos nos salvó”, explicó.
Lluvias históricas
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Además de la cantidad de agua, la enorme presencia de basura complicó el desazolve de agua pluvial durante la lluvia.
“Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Así mismo, explicó que regularmente el municipio enfrenta cerca de 2 mil afectaciones y en esta oportunidad se registraron cerca de 22 mil.
Anuncian apoyos para damnificados
La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno apoyará a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que causó la lluvia atípica desde el fin de semana.
En conferencia de prensa sobre las acciones que han desplegado las autoridades para mitigar las anegaciones en puntos críticos.
La dependencia informó que las familias que visiten para el censo de daños en la vivienda deben de proporcionar los siguientes documentos:
- Copia de una identificación oficial con fotografía
- CURP
“Se realiza casa por casa, no hay necesidad de hacer ninguna fila, ni irse a anotar ningún módulo, esperar en su casa hasta que pasemos”, dijo Montiel.
En tres horas cayó la lluvia de un mes: familias de Neza luchan contra las inundaciones
Nezahualcóyotl.— Las fuertes lluvias del fin de semana sorprendieron a familias de la zona oriente del Valle de México. En Nezahualcóyotl, Estado de México, en pocas horas el agua ingresó a viviendas y dejó calles anegadas.
Casas bajo el agua
En colonias de Nezahualcóyotl, familias pasaron la noche sacando agua de sus viviendas después de que una lluvia intensa afectó sus domicilios. En cuestión de horas, el agua alcanzó niveles que complicaron la movilidad y la seguridad de los vecinos.
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Brigadas en acción durante la emergencia
Las zonas más afectadas reciben la atención de equipos de ODAPAS, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y brigadas municipales, que trabajaron durante la noche y madrugada para disminuir los niveles de agua.
“Trabajan en las zonas afectadas para atender a las familias y brindarles el apoyo que necesitan”, indicó Cerqueda, al referirse a las cuadrillas que recorrieron las colonias afectadas.
Apoyo en limpieza y servicios médicos
Cerqueda informó que integrantes de la brigada Por Amor a Neza apoyan a los vecinos en la limpieza de calles y viviendas. Además, se instalaron puntos de atención médica para realizar valoraciones a quienes lo requieran.
Basura, un obstáculo en el drenaje
La acumulación de desechos en el drenaje fue otro factor que agravó la situación, según informó el alcalde. “Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Pidió a la población colaborar: “No vamos a parar con este trabajo. Y pedirles, hagamos equipo, no tiremos basura, está en nuestras manos prevenir”.
Un esfuerzo que no se detiene
Aunque los niveles de agua han disminuido lentamente, las brigadas municipales continúan con labores de desalojo y limpieza. “No ha sido sencillo el día, los niveles en algunas zonas han disminuido lentamente y complica la limpieza en el interior de los domicilios, sin embargo estamos trabajando en todo lo humanamente posible para que esta situación se aminore”, aseguró Cerqueda.
Atención a familias
El operativo en Nezahualcóyotl se mantiene con acciones de limpieza, apoyo a viviendas y atención médica. La prioridad, según informó la autoridad municipal, es atender de manera directa a las familias que enfrentan daños por las inundaciones en la zona oriente del Valle de México.
Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
Edomex
Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
Ciudad de México.— El agua no esperó y la ayuda nunca llegó. Las calles de Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México, se convirtieron en canales improvisados por la gran cantidad de agua que cayó debido a las lluvias de los últimos días. Entre 30 y 40 centímetros de agua cubrieron el asfalto, se metieron a las casas y bloquearon coladeras. Las autoridades municipales no aparecieron y fueron los propios vecinos quienes, con organización y recursos propios, comenzaron a sacar el agua de sus hogares.
No son prioridad
Las llamadas al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) comenzaron temprano el martes. La respuesta que recibieron los habitantes fue: la prioridad era la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Avenida Central Carlos Hank González. La colonia, junto con otras del norponiente de Nezahualcóyotl, quedó fuera del plan inmediato de atención.
Mientras la anegación avanzaba, las coladeras se colapsaban y el drenaje dejaba de funcionar, el agua seguía atrapando calles completas. La comunidad se organizó y con voluntad y cooperación se pusieron manos a la obra.
Organización vecinal para enfrentar la emergencia
En pocas horas, los vecinos organizaron una colecta para adquirir tres bombas sumergibles. Con ellas lograron drenar parte del agua acumulada, aunque algunas viviendas todavía permanecen afectadas, con registros sanitarios llenos y la necesidad de contratar servicios particulares para continuar el desagüe.
“No fuimos prioridad. Nos dijeron que primero era el Aeropuerto y la Avenida Central. Así, simple. Y nosotros tuvimos que comprar las bombas. Nos organizamos, cooperamos y entre todos lo hicimos”, narró una habitante del fraccionamiento.
La inundación dejó daños materiales en muebles, electrodomésticos y vehículos. Pero también dejó una marca emocional en las familias, que vieron cómo la solución dependía únicamente de su esfuerzo colectivo.
Clase media relegada de programas sociales
De acuerdos con los vecinos afectados, no piden dádivas ni apoyos extraordinarios, sino prevención y mantenimiento. Coinciden en que la clase media organizada suele quedar relegada de la inversión pública y de la atención prioritaria ante emergencias.
“Nosotros no pedimos programas sociales, pedimos que se prevenga. Que no tengan que pasar estas cosas para que nos volteen a ver. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los recursos de protección civil?”, cuestionó otro de los vecinos.
Solidaridad frente a la indiferencia
En medio del enojo y la frustración, surgió un valor que los vecinos quieren conservar: la unidad. Entre aportaciones y trabajo colectivo, la colonia hizo frente a la inundación.
Edomex
Tribunal defiende a trabajadora despedida por estar embarazada
El aporte de las madres al trabajo es clave
Ciudad de México. — Un tribunal federal en México ordenó la reinstalación inmediata de una trabajadora despedida por estar embarazada. La resolución exige mantener sus beneficios sociales y atención médica.
El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, Estado de México, determinó que la empresa violó sus derechos laborales por razones de discriminación.
La trabajadora laboraba para una compañía del sector de telecomunicaciones. Notificó sobre su embarazo poco antes de ser despedida sin justificación legal.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, la empresa justificó la decisión con argumentos administrativos. Sin embargo, el tribunal encontró pruebas de discriminación.
La afectada presentó una demanda laboral y solicitó su restitución, así como la aplicación de medidas cautelares. Exigió conservar su afiliación al IMSS y sus pólizas.
El tribunal ordenó respetar sus derechos durante el proceso, independientemente de que solicite licencia por maternidad. También advirtió sanciones si la empresa incumple el fallo.
La maternidad en el empleo: una realidad con obstáculos
El caso pone en evidencia los retos que enfrentan miles de madres trabajadoras en México, un grupo clave en el desarrollo económico nacional.
Según el INEGI, en 2022 había más de 17 millones de madres en edad productiva. De ellas, aproximadamente 8 millones formaban parte activa del mercado laboral.
El informe “Panorama Laboral 2023” de la OIT señala que las mujeres con hijos enfrentan mayores dificultades para conservar su empleo y acceder a oportunidades.
Esta desigualdad impacta no solo a nivel personal, sino en la productividad y crecimiento del país. Las mujeres sostienen una tercera parte de los hogares mexicanos.
Exclusión laboral por maternidad: una forma de violencia
Expertas como Nashieli Ramírez, extitular de la CDHCDMX, han advertido que despedir o no contratar a mujeres embarazadas constituye violencia económica y estructural.
La Ley Federal del Trabajo prohíbe explícitamente cualquier acto de discriminación por embarazo. También garantiza el derecho a conservar el empleo y prestaciones durante la maternidad.
No obstante, muchas empresas aún incurren en prácticas irregulares, como bajas anticipadas del IMSS, recorte de prestaciones o negación de licencias.
Urge cambiar la cultura empresarial en favor de madres y embarazadas
En este contexto, el tribunal federal no solo defendió a la trabajadora, sino que marcó un precedente contra la exclusión por motivos reproductivos, aún persistente.
El caso también reabre la conversación sobre la necesidad de políticas públicas que protejan, integren y reconozcan el valor de las madres en el trabajo formal.
Instituciones como la STPS y la CONAPRED han insistido en reforzar los mecanismos de denuncia y sensibilización. Para ellas, la equidad empieza con justicia laboral.
“Empresas deben defender la maternidad en el entorno laboral”
Los organismos empresariales tienen una labor fundamental respecto a la defensa de la maternidad en el ámbito laboral en México.
Así lo consideró Paulina Mendieta, empresaria, madre y vocera del Colectivo “Mujeres de México”.
Aseguró que tener a una madre trabajadora garantiza a la empresa una gran trabajadora porque es apasionada y debe mantener a su familia.
“Y si es porque es una mamá que es mamá y además quiere trabajar, es porque le apasiona la chamba. En cualquiera de los dos escenarios es una gran fuerza laboral que tiene que ser más protegida”.
Común, práctica discriminatoria en entorno laboral mexicano
Una encuesta de OCC Mundial reveló que en nueve de cada diez mujeres en una entrevista de trabajo fue cuestionada sobre si tiene hijos o no. De las cuales, el 90% dijo que sí, 7% dijo que no y el 3% restante no lo recordó.
Dicha práctica está prohibida por la Ley Federal del Trabajo al considerarla discriminatoria contra las madres.
