Vuelca pipa con 30 mil litros en Gustavo Baz

Ciudad de México.— A partir del 1 de enero del 2020 aplicarán nuevos trámites vehiculares en el Estado de México.

El próximo año, miles de vehículos con placas 2014 y 2015 perderán su vigencia, por lo cual, los propietarios de autos con láminas de esos años estarán obligados a reemplacar o de lo contrario no podrán circular.

Por un tema de control vehicular, cada año las placas tienen una vigencia de cinco años. El artículo 77 del Código Financiero señala que la vigencia de las placas de circulación será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición, por lo cual cada año habrá reemplacamiento.

No lo dejes a última hora, realiza tu trámite de reemplacamiento. pic.twitter.com/G7cPSeudfE — Contribuyente Edomex (@ContribuyenteEM) December 16, 2019

Este año, el costo de las placas fue de 751 pesos, pero los diputados locales hicieron gestiones para que las autoridades emprendieran un programa de condonación para que los contribuyentes cumplidos no pagaran en julio y agosto, y el resto de los meses hubiera descuentos del 25 al 50 por ciento.

Lo que el interesado debe tener en cuenta para realizar el trámite:

Identificación oficial vigente con CURP (INE, licencia, pasaporte, cédula, etc.).

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad (contrato de compra-venta, endoso, responsiva, factura usado, etc.).

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México (INE, recibos de luz, agua, teléfono, predial, etc.).

Placas anteriores o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas (constancia de extravío, baja, etc.).

Siete24.mx

ebv