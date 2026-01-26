Educación en México: los problemas que perciben los padres de familia

Ciudad de México.— Cada día, millones de personas transitan por el Metro de la Ciudad de México mientras cargan preocupaciones que no siempre se ven.

Problemas emocionales, crisis personales y situaciones límite conviven con la rutina cotidiana del transporte público.

Ante este escenario, el Sistema de Transporte Colectivo mantiene activo el programa Salvemos Vidas.

Su propósito consiste en brindar auxilio inmediato, apoyo emocional y orientación especializada a personas en situación de vulnerabilidad.

El programa se enfoca en ofrecer atención oportuna y confidencial dentro de las instalaciones del Metro.

La intervención temprana permite reducir riesgos y abrir espacios de escucha en momentos críticos.

Durante el año pasado, el organismo logró la contención de 105 personas que manifestaron intención suicida.

Estas acciones se realizaron mediante protocolos de atención especializados y personal capacitado.

La contención no solo implicó evitar un daño inmediato.

También permitió canalizar a las personas hacia servicios de salud mental y redes de apoyo institucionales.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que este 13 de enero se conmemora el #DíaMundialContraLaDepresión y se fortalece el programa #SalvemosVidas, en coordinación con la #SSC_CDMX, los Centros de Integración Juvenil, el #IAPA y #ElConsejoMx.

Destacó que, en el último… pic.twitter.com/Xw0BJNeeew — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 14, 2026

El programa cuenta con un módulo de atención gratuita ubicado en la estación Juárez de la Línea 3.

Este espacio ofrece orientación inicial y acompañamiento emocional a quienes lo solicitan y opera de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.

Está dirigido a usuarios que requieren información, escucha activa y canalización en temas de salud mental.

Para muchas personas, este primer contacto representa una oportunidad para hablar de su situación sin estigmas.

El acceso gratuito y directo facilita que más usuarios busquen ayuda.

La presencia del programa dentro del Metro acerca servicios de salud mental a espacios cotidianos. Esto resulta relevante en una ciudad donde el tiempo y el acceso suelen ser barreras.

Además de la atención directa, Salvemos Vidas busca fortalecer la prevención. La psicoeducación forma parte central de su estrategia.

Prevención, psicoeducación y redes de apoyo en espacios públicos

Como parte de esta visión preventiva, el programa realizará recorridos con módulos itinerantes durante todo 2026 que se llevarán a cabo en distintas estaciones de la red.

Los módulos itinerantes permitirán acercar información y orientación a un mayor número de usuarios para generar conciencia sobre la salud mental en espacios de alta afluencia.

Las acciones se desarrollarán en coordinación con diversas instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los Centros de Integración Juvenil.

También participan el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

Cada institución aporta experiencia en prevención, atención psicológica y acompañamiento comunitario.

Además, el Metro difundirá cápsulas videográficas a través de sus redes sociales institucionales. Estos contenidos estarán diseñados para ofrecer orientación clara y accesible.

Las cápsulas buscan facilitar el reconocimiento temprano de señales de alarma en salud mental. También promueven la importancia de contar con redes de apoyo en momentos de crisis.

El enfoque del programa prioriza la empatía y la escucha activa, dicha atención se centra en la persona y en su situación particular.

La experiencia acumulada muestra que la intervención oportuna puede marcar una diferencia significativa.

La contención emocional inmediata reduce riesgos y abre alternativas de atención.

Al integrar prevención, atención directa y difusión informativa, el programa construye una red de apoyo visible.

JAHA