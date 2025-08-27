Educación humanizada: cómo reconocer el trauma complejo dentro de la escuela

Ciudad de México.- Miles de estudiantes viven con traumas complejos, y reconocerlos exige repensar prácticas, entornos de aprendizaje e inclusión. Esta mirada abre caminos positivos en la educación.

Además el trauma complejo surge de experiencias prolongadas como abuso, pobreza estructural, violencia o racismo. Según la Australian Association for Research in Education (AARE), alcanza a uno de cada 32 niños, aunque esa cifra subestima el problema real

Las vivencias afectan la atención, la memoria emocional y la relación con otros. Los estudiantes pueden retraumatizarse en aulas que repiten rigidez y procedimientos poco empáticos

Este trauma tiene impactos sistémicos.

Además, el enfoque “Trauma Aware School Village” apunta a transformar toda la comunidad escolar mediante colaboración de docentes, familias e investigadores.

Un modelo positivo en entornos especializados demostró que espacios seguros y relacionales mejoran el compromiso y los resultados académicos.

Además, los docentes sin preparación adecuada enfrentan desgaste y riesgo de re-traumatizar estudiantes, lo que refuerza la necesidad de formación y cambio institucional.

Camino posible.

Capacitar a los docentes: pre servicio y en ejercicio requieren formación específica para comprender el trauma.

Construir entornos seguros: la educación consciente transforma espacios educativos en lugares de confianza e inclusión.

Fortalecer redes: el modelo “Trauma Aware School Village” ejemplifica un enfoque comunitario integral

Incorporar la conciencia del trauma es una exigencia ética y una oportunidad. Reconocer cada historia como parte del aprendizaje permite que la educación cumpla su promesa: ser justo, empático e inclusivo para todos los estudiantes.

ARH