Educación inclusiva: piden escuelas accesibles para menores con discapacidad

Ciudad de México.- La falta de infraestructura adecuada en escuelas mexicanas deja fuera a miles de niñas y niños con discapacidad tener una educación digna y en igualdad de condiciones.
La diputada Celia Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación. La propuesta busca garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban una educación inclusiva, segura y de calidad.
De acuerdo con la información, apenas el 23.14% de las primarias y secundarias del país cuentan con infraestructura adaptada.
La carencia de este tipo de infraestructura en los inmuebles afecta a más de un millón de jóvenes menores de 29 años que demandan espacios educativos accesibles.
Por ello, se busca una iniciativa para que las escuelas cuenten con rampas, baños adaptados, señalización en braille, pisos táctiles, mobiliario ergonómico y sistemas de alerta visual y sonora.
Factor que acentúa el rezago educativo principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde menos del 10% de las escuelas son accesibles.
La falta de espacios adecuados limita las oportunidades de desarrollo de miles de niñas y niños, quienes enfrentan barreras cotidianas para ejercer su derecho a aprender.
Aunque el tema permanece en la agenda pública, las respuestas oficiales son insuficientes para atender las necesidades más urgentes.
Hacia una educación con sentido humano.
La iniciativa busca transformar las escuelas en espacios incluyentes, universales y seguros.
También organismos internacionales han señalado que la inclusión educativa favorece no solo a quienes viven con discapacidad, sino a toda la comunidad escolar. Promueve valores de empatía, solidaridad y respeto a los derechos humanos.
Este tipo de propuesta abre la puerta para que México avance hacia un modelo de educación más justo.
La apuesta por la infraestructura accesible representa una inversión en el futuro y un paso para que los estudiantes menores vivan la igualdad no solo como promesa, sino como realidad cotidiana.
Celulares interrumpen momentos espirituales que requieren silencio
¿Cómo se lleva la fe y la tecnología?
Ciudad de México. — El teléfono celular transformó la vida cotidiana y también alcanzó los espacios espirituales, donde la concentración y el silencio se volvieron esenciales para la oración y la reflexión.
En muchos templos, retiros o reuniones religiosas, el uso del móvil se convirtió en un distractor frecuente que altera la atención de sacerdotes, religiosas y fieles.
La escena es cada vez más común: asistentes a un retiro espiritual revisan notificaciones en lugar de atender la meditación. En las misas, incluso ministros interrumpen la liturgia para contestar un mensaje.
En reuniones pastorales, algunos participan distraídos, atentos a sus pantallas y no a las palabras de sus compañeros.
Especialistas en psicología y espiritualidad han señalado que la dependencia tecnológica se refleja en un déficit de atención. En contextos que requieren recogimiento interior, la costumbre de revisar el celular impide entrar en verdadera comunión con los demás y con la fe.
La Universidad de Navarra, en un estudio sobre espiritualidad y tecnología publicado en 2023, indicó que el “uso compulsivo del teléfono reduce la capacidad de silencio interior y la escucha activa”.
Card. Arizmendi pide centrarse en lo espiritual
En este escenario, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, ofreció un testimonio cercano sobre el problema. En una carta difundida por ACI Prensa, el purpurado relató que incluso en el confesionario encontró ejemplos de distracción tecnológica.
Un fiel le preguntó si su confesión era válida, porque el sacerdote había permanecido revisando su celular durante todo el encuentro sacramental.
Arizmendi aclaró que el sacramento fue válido porque “Dios ve el corazón”, pero lamentó la falta de respeto.
“La confesión es un momento muy sagrado y los fieles merecen todo respeto, ser escuchados y atendidos con la mente y con el corazón, al estilo de Jesús”.
El cardenal también compartió que, en los retiros espirituales para seminaristas, sacerdotes o religiosas, observó que algunos participantes estaban más pendientes del celular que de la meditación. Recordó, además, que, en reuniones pastorales, obispos y agentes de pastoral votaron sin escuchar las intervenciones, ocupados en leer novedades intrascendentes en sus dispositivos.
La problemática también alcanzó a familias y parejas. Arizmendi narró que, durante la comida, en muchos hogares ya no hay conversación porque cada persona observa su teléfono. Entre novios, la situación es similar: largas horas en silencio, ambos centrados en sus pantallas.
El obispo emérito recordó que el celular, usado con responsabilidad, puede ser un instrumento extraordinario. Sin embargo, advirtió que para algunos se volvió indispensable al grado de generar ansiedad si lo olvidan. “Pongámonos en el lugar de la persona que tenemos en frente: si la oímos sin escucharla porque estamos pendientes del celular, no se sentirá tomada en cuenta”, expresó.
Con un llamado pastoral, invitó a educarse para ser libres frente a la tecnología, aprender a discernir y recuperar la capacidad de silencio en los espacios espirituales.
Prácticas y pautas
Varias diócesis ajustaron normas en el confesionario. En Lincoln, Estados Unidos, se prohibió a los sacerdotes llevar celulares dentro del espacio sacramental.
La medida buscó proteger el sigilo y la atmósfera de oración. Responsables diocesanos explicaron que el teléfono no pertenece al confesionario.
Parroquias recordaron a los fieles silenciar dispositivos antes de la Misa.
Algunas incluyeron avisos en hojas dominicales y mensajes previos a la liturgia. La intención fue favorecer el recogimiento y reducir interrupciones durante la oración común.
En la práctica, comunidades recomendaron acciones simples. Apagar el móvil al ingresar al templo. Usar “modo avión” si se requiere un misal digital. Guardar el dispositivo en la mochila, lejos de la vista. Elegir un banco sin pantallas alrededor.
Preparar las lecturas en papel cuando sea posible. Estas medidas buscaron proteger la atención y el silencio compartido.
Quienes coordinan retiros propusieron “franjas sin pantallas” durante la meditación. Los organizadores pidieron dejar los teléfonos fuera de la sala.
Señalaron que la ausencia del aparato mejoró la escucha y la introspección. Las recomendaciones coincidieron con la evidencia sobre atención disponible cuando el celular no está presente.
Cuidar la mente en el trabajo: hábito que transforma vidas y empresas
Ciudad de México.- La Organización Internacional del Trabajo, informó que cada año se pierden 12 mil millones de días laborables por depresión y ansiedad. El dato es preocupante para el sector laboral.
Ante esta problemática, el trabajo dejó de medirse solo en productividad: ahora también se mide en bienestar. Las empresas y los gobiernos reconocieron que cuidar la mente es cuidar la vida.
Un entorno inseguro eleva los riesgos psicosociales.
Entre ellos destacan la sobrecarga de tareas, la violencia, el acoso y la falta de seguridad laboral.
Los expertos señalan que la salud mental dañada provoca accidentes, enfermedades físicas y pérdidas económicas. El costo humano, sin embargo, resulta todavía más alto.
Los trabajadores enfrentan ansiedad, insomnio y desgaste emocional. Estas condiciones afectan sus vínculos personales y la estabilidad de sus comunidades.
Las instituciones sanitarias explican que la salud mental laboral es un derecho humano. No solo se trata de bienestar individual, también de cohesión social.
Un trabajador protegido rinde mejor, genera innovación y construye entornos más colaborativos. Las organizaciones con políticas de salud mental reducen accidentes y aumentan la productividad.
Construir entornos más humanos.
Expertos recomiendan prevenir riesgos con políticas claras, jornadas equilibradas y espacios de diálogo. También sugieren capacitar a líderes para detectar señales tempranas.
La promoción de la salud mental incluye pausas activas, acompañamiento psicológico y flexibilidad laboral.
Proteger la mente en el trabajo no es un lujo, sino una necesidad. Y en ese esfuerzo compartido se mejora la calidad de vida de millones de personas.
“Un mal diagnóstico de disforia de género me dejó consecuencias irreversibles”: historia de Karen Quiñones
Ciudad de México.— La vida de Karen Quiñones cambió a los 22 años, cuando una cita psicológica y otra psiquiátrica bastaron para que recibiera un diagnóstico de disforia de género. A partir de ese momento inició un tratamiento hormonal que se extendió por siete años. Hoy, carga con las secuelas físicas y emocionales de esa decisión y asegura que el sistema de salud la abandonó justo cuando decidió detransicionar.
Camino marcado por un error médico
Karen, colombiana y ex activista LGBTIQ+, recuerda que el inicio de su transición “para ser hombre” estuvo acompañado de promesas de bienestar. Con inyecciones regulares de hormonas creyó encontrar una salida a los problemas emocionales que la aquejaban. Sin embargo, su diagnóstico no fue producto de un proceso clínico profundo. Nunca le hablaron de los riesgos que implicaba modificar sus niveles hormonales y la información que recibió fue incompleta.
Con el paso de los años, los efectos en su organismo comenzaron a aparecer. Hoy enfrenta una falla renal, endometriosis, daño en las cuerdas vocales y un cuadro de hipertensión. Asegura que esas secuelas son irreversibles y que su historia no es aislada. “Nosotros somos la evidencia de su fracaso”, afirma en referencia a las imposiciones ideológicas.
La detransición es natural
Cuando Karen decidió frenar el tratamiento y recuperar su identidad femenina, acudió al Sistema de Salud de Colombia para solicitar apoyo. La respuesta que recibió fue “desconcertante”. En lugar de recibir acompañamiento psicológico, le ofrecieron más hormonas para continuar la transición. Ante su negativa, la entidad le aseguró que la detransición se daría de manera natural y no asignó consultas médicas especializadas.
“Me dejaron sola”, lamentó Karen quien dice ser una mujer detransicionada.
Cuidar a los jóvenes
Karen advierte que hay jóvenes y adultos que hoy atraviesan tratamientos hormonales sin conocer sus posibles efectos adversos. Las políticas de salud en varios países facilitan estos procesos, y los promueven incluso en menores de edad, sin considerar los daños físicos y psicológicos.
Educación como motor de dignidad y oportunidades
“Que raro, no vino a trabajar…” el trend que refleja la realidad de la educación en México
Ciudad de México. — Con la temporada de graduaciones, en Tiktok se popularizó un trend que muestra el orgullo de los egresados de las universidades por su familia y los oficios que les dieron educación.
Jóvenes universitarios celebran sus logros mostrando con orgullo los oficios humildes de sus familias, quienes hicieron posible que alcanzaran una carrera profesional.
A decir de algunos usuarios, la tendencia recuerda que la educación es una herencia familiar y un derecho que abre camino a la dignidad.
Por ello, los internautas felicitan a los nuevos profesionistas y les piden en los comentarios de las publicaciones que no olviden sus orígenes.
Familias como cimiento de la educación
Los videos muestran a estudiantes con toga y birrete en universidades como la UNAM, pero el foco está en padres, madres y abuelos que sostienen la educación con su trabajo diario. Muchos clips muestran negocios modestos: puestos de sopes, paleterías o pollerías.
Los jóvenes acompañan sus fotos con frases que simulan la ausencia de los locales por un día especial: “¿Qué raro, por qué no vino tía Elena a vender comida?”.
Según el INEGI, más del 40 % de los estudiantes en México dependen económicamente de sus familias para completar la universidad.
Los videos combinan nostalgia y orgullo, mostrando cómo el esfuerzo cotidiano de los padres permite que los jóvenes superen barreras educativas y accedan a oportunidades que dignifican sus vidas.
“Qué raro, por qué no vinieron a trabajar…”
Uno de los casos más comentados fue el del joven conocido como los señores del pollo. Ese día decidió acudir a la universidad para tomarse fotos de graduación junto a su familia, quienes vendieron camotes para costear la carrera. La publicación en TikTok rápidamente acumuló miles de reacciones con mensajes de admiración y orgullo.
El trend no solo celebra los títulos universitarios, también visibiliza, a decir de los usuarios, el esfuerzo colectivo detrás de cada logro.
Destaca que la educación es un patrimonio familiar y un derecho que abre puertas a la dignidad, mostrando que cada graduación refleja historias de sacrificio, perseverancia y unidad.
Rezago educativo y el valor de la continuidad escolar
México aún enfrenta retos importantes en educación. Según el Análisis De Los Resultados De La Medición De La Pobreza Multidimensional del INEGI, 18.6 % de la población presenta rezago educativo, incluyendo desde niños que no asisten a la escuela hasta adultos sin primaria, secundaria o bachillerato completo.
Las diferencias entre zonas urbanas y rurales persisten: 14.8 % de rezago en áreas urbanas frente a 32.2 % en rurales, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados más afectados.
Los videos virales de TikTok reflejan cómo la educación puede transformarse en un legado familiar, capaz de reducir el rezago educativo. Además pueden fortalecer la cohesión social.
La educación no es solo un logro individual, sino un patrimonio de familia que abre camino a la dignidad y a un futuro más justo para todos.
